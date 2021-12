Odličen teden je za najbolj obetavnim športnikom Slovenije 2021 Rokom Možičem in njegovo Verono. Vknjižili so dve zmagi, na kolena so spravili tudi Trentino, prvo ime velikega preobrata pa je bil prav 19-letni Štajerec.

Odbojkarji Verone so teden začeli s tremi zmagami na 11 tekmah, po 13 pa jih imajo zdaj na računu pet. Najprej so v četrtek po hudem boju in petih nizih premagali Piacenzo, v nedeljo pa pred bučnim domačim občinstvom proti Trentinu priredili velik preobrat.

Trenutno tretjeuvrščeni klub serie A je v Veroni povedel z 2:0 v nizih (25:13, 31:29), a Rok Možič in soigralci so se vrnili v igro. Tretji niz so dobili s 25:20, v četrtem povsem prevladali (25:10), tako da je o zmagovalcu odločal peti niz, ki je s 15:12 pripadel gostiteljem. Naziv MVP obračuna je znova pripadel Možiču, najkoristnejši igralec je k zmagi prispeval 20 točk.

Niso nehali igrati

"Fantastična zmaga. Vesel sem, da si je tekmo ogledalo toliko ljudi, najprej hvala njim. Po zaostanku z 0:2 se nam je uspelo vrniti. V četrtem setu smo jih povsem nadigrali z bloki, asi, z vsem, v petem pa smo samo nadaljevali in na koncu zmagali. To je bila že tretja zaporedna tekma, v kateri smo igrali pet nizov. Po zaostanku je bilo pomembno, da nismo nehali igrati. Tudi če vodijo 2:0, morajo dobiti še en niz. Ko smo dobili tretji set, smo začeli verjeti vase. Oni so fizično nekoliko padli, kar smo mi izkoristili in zmagali," je po odlični nedeljski tekmi v klubski mikrofon povedal Možič.

Njegova Verona je po dveh zmagah nekoliko napredovala na lestvici in je zdaj deveta. V sredo jo čaka izjemno zahtevna tekma, gostovala bo pri vodilni Perugii.