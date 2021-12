Najboljše, kar premore slovenski šport #foto

Smučarska skakalka Nika Križnar, plezalka Janja Garnbret in odbojkar Rok Možič so močno zaznamovali imenitno športno leto 2021.

Smučarska skakalka Nika Križnar, plezalka Janja Garnbret in odbojkar Rok Možič so močno zaznamovali imenitno športno leto 2021. Foto: Grega Valančič/Sportida

Iztekajoče se leto 2021 je bilo še eno izjemno leto za slovenski šport. Po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije so ga najbolj zaznamovali plezalka Janja Garnbret, kolesar Tadej Pogačar in slovenska košarkarska reprezentanca. Odbojkar Rok Možič je bil izbran za najobetavnejšo športno osebnost leta, strelec Franček Gorazd Tiršek je dobil posebno priznanje za parašportnika leta, nagrado za fair play pa je prejel mladi kajakaš Žiga Lin Hočevar. Slovensko športno smetano so sinoči po letu dni premora zaradi epidemije spet gostili v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Fotogalerija s prireditve Športnik leta 2021 (foto: Grega Valančič/Sportida):

Janja Garnbret je naziv športnice leta po letih 2018 in 2019 (lani je zaradi pomanjkanja tekmovanj v plezanju ni bilo v konkurenci) letos osvojila že tretjič. Pa ima komaj 22 let. Najboljša športna plezalka na svetu in dobitnica prve zlate olimpijske medalje v zgodovini tega športa je naziv osvojila prepričljivo. V glasovanju 115 slovenskih športnih novinarjev je prejela 333 točk.

Garnbretova je bila za športnico leta izbrana že tretjič, še prej pa so jo slovenski športni novinarji izbrali za najobetavnejšo športno osebnost. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nagrado ji je izročila športnica, ki je naziv najboljše v samostojni Sloveniji osvojila največkrat, šestkrat, nekdanja alpska smučarka Tina Maze.

Garnbretovi je kipec za najboljšo slovensko športnico iztekajočega se leta 2021 izročila nekdanja smučarka Tina Maze. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugo mesto je s 129 točkami osvojila judoistka Tina Trstenjak, olimpijska podprvakinja v kategoriji do 63 kilogramov, tretje mesto pa je pripadlo smučarski skakalki Niki Križnar (77 točk), zmagovalki skupnega seštevka svetovnega pokala in dobitnici dveh medalj na svetovnem prvenstvu.

Športnica leta 2021 je povedala, da ji kljub gori lovorik in naslovov, ki jih že ima v svoji zbirki, naziv športnice leta pomeni ogromno in zanjo nikakor ni samoumeven. Intervju z Janjo Garnbret si boste na naših straneh lahko prebrali danes dopoldne.

Sprehod po modri preprogi (foto: Grega Valančič/Sportida):

Vsi moški nagrajenci zaradi obveznosti prisotni zgolj v mislih

V moški konkurenci je s svojimi uspehi najbolj prepričal kolesar Tadej Pogačar, ki so mu slovenski športni novinarji letos ta naziv prisodili prvič. Dvakratni zaporedni zmagovalec Dirke po Franciji in dobitnik olimpijskega brona na cestni dirki v Tokiu je v glasovanju dobil 262 točk, drugi je bil zmagovalec prejšnjih dveh let Primož Roglič. Olimpijski zmagovalec v vožnji na čas, ki je ubranil zmago na Dirki po Španiji, je prejel 218 točk. Tretji je bil košarkarski zveznik Luka Dončić s 97 točkami.

V imenu športnika leta, kolesarja Tadeja Pogačarja, sta kipec prevzela njegova starša Marjeta in Mirko Pogačar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaradi športnih obveznosti so bili vsi trije moški nagrajenci odsotni, v njihovem imenu pa so nagrade prevzeli njihovi starši. Za Pogačarja mama Marjeta in oče Mirko, tako kot leta 2019, ko je bil Pogi izbran za najobetavnejšo športno osebnost leta, za Rogliča oče Leopold in za Dončića oče Saša Dončić.

Kipec za Primoža Rogliča je prevzel njegov oče Leopold Roglič ... Foto: Grega Valančič/Sportida

... Dončićevega pa oče Saša Dončić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ekipa leta so slovenski košarkarji

Naziv ekipa leta je še drugič v zadnjih štirih letih osvojila košarkarska reprezentanca Slovenije. Leta 2017 so osvojili naslov evropskih prvakov, letos pa so se na olimpijskih igrah zavihteli do četrtega mesta. Košarkarji so dobili 66 glasov, druga je bila odbojkarska reprezentanca (37), srebrna na evropskem prvenstvu.

19-letni odbojkar Rok Možič je bil izbran za najobetavnejšo športno osebnost leta 2021. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odbojkar Rok Možič je bil razglašen za najobetavnejšo mlado športno osebnost, s čimer se je pridružil Pogačarju, Dončiću, Garnbretovi, Timu Gajserju in drugim, ki so pred njim osvojili ta naziv in se že vpisali v zgodovino slovenskega in svetovnega športa. Tudi 19-letni Mariborčan se želi nekoč vpisati v anale slovenskega športa.

Franček Gorazd Tiršek, dobitnik dveh paraolimpijskih medalj, je bil izbran za parašportnika leta ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Franček Gorazd Tiršek, dobitnik dveh paraolimpijskih medalj, je prejel posebno priznanje za invalida leta, nagrada za fair play pa je pripadla tretji generaciji izjemne kajakaške družine Hočevar, Žigi Linu Hočevarju.

... mladi kajakaš Žiga Lin Hočevar pa je prejel priznanje za športno potezo leta. Na fotografiji je skupaj z olimpijskim prvakom Benjaminom Savškom, ki je bil v izboru za športnika leta četrti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slavnostni večer je potekal v znamenju tridesetletnice samostojnega slovenskega športa, podeljevalci priznanj pa so bili nekdanji športniki, ki so najbolj zaznamovali to obdobje. Poleg že omenjene Tina Maze so to še člani uspešnih ekip, košarkar Gašper Vidmar, odbojkar Jasmin Čuturić, nogometaš Mile Ačimović, hokejist Tomaž Vnuk, rokometaš Vid Kavtičnik, ter izjemne posameznice, smučarska tekačica Petra Majdič, namiznoteniška igralka Mateja Pintar Pustovrh, atletinja Alenka Bikar in judoistka Raša Sraka Vuković.

Večer je minil v znamenju 30. obletnice športa v samostojni Sloveniji, ki so ga močno zaznamovali podeljevalci nagrad. Med njimi sta bili tudi nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič in smučarka Tina Maze. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na prireditvi je bil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je športnike skupaj z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec pred tem sprejel v predsedniški palači.

Pahor je na sprejemu napovedal, da bo prihodnje leto vročil državna odlikovanja za izjemne športne dosežke športnikom Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču, Janji Garnbret in Alenki Artnik ter trenerjem Francu Hvastiju, Andreju Hauptmanu, Marjanu Fabjanu in Poloni Sladič.

Predsednik države Borut Pahor pozdravlja nekdanjo namiznoteniško igralko Matejo Pintar Pustovrh, ki je podelila nagrado za najboljšega parašportnika leta 2021. Foto: Grega Valančič/Sportida

Voditelja prireditve sta bila športna novinarja Saša Jerković in Irena Shyama Hlebš, za glasbeno spremljavo pa je skrbela skupina Big Foot Mama, ki je lani praznovala 30. obletnico, a so slavnostni koncert z letošnjega znova premaknili na prihodnje leto.

Prireditev, ki jo je prenašala nacionalna televizija, je režirala Urška Žnidaršič, za sceno je poskrbel Ivo Koritnik, karikature letošnjih dobitnikov je izdelala nekdanja košarkarica Danica Nana Guberinič, ki smo jo lani gostili v rubriki Druga kariera, za videovsebine na zaslonih pa je skrbel Miha Mramor.

Karikature letošnjih dobitnikov nagrad so delo nekdanje košarkarice Danice Nane Guberinič. Na fotografiji je Silva Trstenjak, ki je nagrado prevzela v imenu svoje hčerke Tine Trstenjak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Priznanja Društva športnih novinarjev Slovenije za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je Luka Tratnik.