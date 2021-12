Posebno priznanje za slovenska šampiona Pogačarja in Garnbretovo

Znani so slovenski junaki in junakinje za leto 2021 v tradicionalnem izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). Janja Garnbret, Tadej Pogačar in slovenska moška košarkarska reprezentanca so si z odličnimi dosežki in predstavami zaslužili naziv najboljšega v iztekajočem se letu.

Slovenske športnice in športniki so tudi v letu 2021 navduševali prebivalce naše male države in v slovenske domove v negotovih koronavirusnih časih prinesli razlog za veselje. Na žalost je lahko na vrhu le eno ime, čeprav so se številni podpisali pod izvrstne dosežke.

Trikratni zaporedni prvak na Vuelti in dobitnik zlate olimpijske medalje v kronometru Primož Roglič, član najboljše peterke v ligi NBA Luka Dončić, zlati z olimpijskih iger kanuist Benjamin Savšek, odlični motokrosist Tim Gajser, izvrstna nogometna vratarja Jan Oblak in Samir Handanović, srebrna z olimpijskih iger judoistka Tina Trstenjak, prva slovenska skakalka z velikim kristalnim globusom Nika Križnar, svetovna prvakinja iz Oberstdorfa Ema Klinec, dobitnica dveh bronastih medalj z istega nordijskega svetovnega prvenstva v smučarskih tekih Anamarija Lampič, ki je bila najboljša v šprintu v svetovnem pokalu, teniška igralka Tamara Zidanšek, uvrstila se je v polfinale OP Francije, so med drugim navduševali kot posamezniki. Med ekipami se je slovenska odbojkarska reprezentanca podpisala pod srebrno medaljo na evropskem prvenstvu, smučarske skakalke so bile v Oberstdorfu srebrne, medtem ko sta tekačici Anamarija Lampič in Eva Urevc pritekli do brona na ekipnem šprintu …

A prostor na vrhu je le za eno osebo. Tako je po dveletni vladavini Primoža Rogliča napočil čas, da se na prestol usede nov obraz. Prvič v življenju je naziv športnika leta pripadel Tadeju Pogačarju. Pri dekletih je po enoletnem premoru spet najvišje priplezala Janja Garnbret, med ekipami je na vrhu slovenska moška košarkarska reprezentanca.

"Po takšnem letu, kot sem ga imel, je to priznanje pika na i. Res sem se veselil tega dogodka, a se ga žal nisem mogel udeležiti. Situacija je pač takšna, da so mi v ekipi odsvetovali, da se udeležujem takšnih dogodkov, saj se čez dva dni že podajam na trening kamp. Začenjamo s pravimi treningi, ker imamo v mislih tudi že UAE tour konec februarja," je po Zoomu ob prejemu nagrade dejal Pogačar, priznanje za športnika leta pa sta v njegovem imenu v Cankarjevem domu iz rok Petre Majdič sprejela njegova starša.

Velikega priznanja, svojega tretjega, pa je bila vesela tudi Garnbretova. "Z olimpijsko medaljo sem dosegla vse, kar sem si želela. Zraven sem dobila še film, tako da se je lepo videti tudi na filmskem platnu. Po olimpijskih igrah sem res uživala. Imela sem čas, da se sprostim," je po prejemu nagrade iz rok Tine Maze dejala olimpijska prvakinja.

Slovenska košarkarska reprezentanca je navduševala na olimpijskih igrah v Tokiu. Foto: Reuters

Najbolj obetavna mlada športna osebnost leta je postal nadarjeni slovenski odbojkar Rok Možič, posebna nagrada je pripadla Frančku Gorazdu Tiršku (športnik invalid leta), nagrado za fair play pa si je prislužil Žiga Lin Hočevar.

Pogačarju novo priznanje

Ko je Andrej Hauptman leta 2001 postal športnik leta v Sloveniji, je bil Tadej Pogačar star šele štiri leta in se ni zavedal uspeha zdajšnjega mentorja. Zato pa se Hempi dobro zaveda dosežkov izvrstnega Pogačarja, saj je eden od športnih direktorjev pri UAE Emirates, hkrati pa je bil tudi selektor reprezentance do konca olimpijskih iger v Tokiu.

Drugič zapored je postal zmagovalec Dirke po Franciji. Zmaga na dirki vseh dirk ima v kolesarskem svetu večjo veljavo kot olimpijska medalja. Foto: Guliverimage

In Tadej je tudi v deželi vzhajajočega sonca zablestel ter osvojil bronasto medaljo na cestni preizkušnji, ki je bila prva za Slovenijo v tem športu. Osrednji vrhunec in največji dosežek je zagotovo druga zaporedna zmaga na sloviti Dirki po Franciji, med drugim pa je slavil zmagi na prestižnih spomenikih Liege-Bastogne-Liege in Dirki po Lombardiji, ki imata v svetu kolesarstva posebno veljavo. In to pri vsega 23 letih.

Obrazložitev DŠNS : Tadej Pogačar je tako pomemben mož v svetu kolesarstva, da ima pri ekipi UAE pogodbo vse do leta 2027. Lahko razumemo njegove šefe: nikamor ne želijo spustiti kolesarja, ki je letos dobil Dirko po Franciji, dve prestižni klasiki – Liege-Bastogne-Liege in dirko po Lombardiji – ter kot prvi Slovenec osvojil še olimpijsko medaljo v kolesarstvu. Posebej prepričljiv je bil na dirki Tour de France. Tekmece je zlomil do prvega prostega dneva, samostojne vožnje po klancih v zahtevnih vremenskih razmerah so navdušile kolesarski svet. V rumeni majici je že drugič pripeljal v Pariz; mnogi menijo, da lahko popravi rekord petih skupnih zmag na dirki vseh dirk. Veseli smo, da je pomemben del priprav na Tour opravil tudi s prepričljivo zmago na dirki Po Sloveniji. Brez kančka dvoma je trenutno najboljši kolesar na svetu.

Janja Garnbret kot človek pajek

Slovenska plezalka Janja Garnbrnet ima za seboj izjemno leto. Vseskozi je imela pred seboj Tokio in olimpijske igre. In, jasno, medaljo. Njen šport je doživel krst na največjem športnem dogodku. Pritisk osrednje favoritinje je bil velik, a je v izjemnem slogu opravila z vsemi oprimki in priplezala do zlate medalje.

Zlata Janja Foto: Anže Malovrh/STA

Korošica se je tako zapisala kot prva dobitnica zlate medalje. V velikem finalu kombinacije je zanesljivo opravila z vso konkurenco in postala krstna olimpijska prvakinja.

Obrazložitev DŠNS : Janja Garnbret je stara komaj 22 let, pa je že najuspešnejša športna plezalka v zgodovini. V letošnji sezoni je imela samo en cilj: zlato olimpijsko medaljo. Vse je podredila zgodovinskemu trenutku za športno plezanje, ki je bilo prvič del olimpijske družine. Občutno je popravila svoje dosežke v hitrostnem plezanju, v balvanskem in težavnostnem je tako ali tako najboljša na svetu. In temu primeren je bil tudi njen rezultat na olimpijskih igrah. Prepričljiva je bila od prvega oprimka na steni za hitrostno plezanje, dominantna na balvanih in dovolj mirna v zadnji disciplini, težavnostnem plezanju. Z veliko prednostjo je osvojila zlato olimpijsko medaljo. Skoraj mimogrede je postala še zmagovalka sezone svetovnega pokala v disciplini težavnostno plezanje. Premika tudi mejnike plezanja v naravnih plezališčih. Najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.

Zgodovinski zlati medalji dodali zgodovinske olimpijske igre

Do letošnjega leta je bila slovenska košarkarska reprezentanca leta 1992 najbližje krstnemu nastopu na olimpijskih igrah, ko je met Jureta Zdovca v izdihljajih tekme proti Skupnosti neodvisnih držav za las zgrešil želeni cilj. Po 19 letih čakanja je Slovenija le dočakala nastop košarkarske izbrane vrste na olimpijskih igrah.

Slovenski košarkarji so se premierno uvrstili na olimpijske igre in za las zgrešili medaljo. Foto: Anže Malovrh/STA

Luka Dončić in druščina so tlakovali pot do Tokia v dodatnih kvalifikacijah v Litvi in suvereno opravili tudi z gostitelji. Majhna Slovenija je bila z zvezdnikom svetovne košarke v središču pozornosti na Japonskem in bila na koncu v igri za medaljo, a je našim košarkarjem zmanjkalo nekaj moči ter tudi sreče, da bi se po zlatu z evropskega prvenstva v Istanbulu 2017 veselili še druge medalje na velikem prizorišču.

Obrazložitev DŠNS : Na seznam za slovensko košarko srečnih mest smo letos dodali Kaunas v Litvi. Naša reprezentanca si je tam z imenitnimi predstavami zagotovila svoj prvi nastop na olimpijskih igrah. V Tokiu pa ni bila le opazovalka dogajanja. Od prve tekme s svetovnimi podprvaki Argentinci so Slovenci leteli na krilih Luke Dončića. Vmes so tudi malo kartali ter z vsakim srečanjem dokazovali, da je ta ekipa na košarkarskem igrišču sposobna velikih stvari. Svoje so dodali še Dragić, Prepelič, Blažič, Tobey in ostali. Skupinski del je Slovenija končala brez poraza, sredi noči po slovenskem času je v četrtfinalu pred rekordnim številom televizijskih gledalcev za ta del dneva v Sloveniji premagala še Nemčijo. Potem pa se ji je veliki finale izmaknil le za met. Polfinale olimpijskih iger je dosežek, ki ga lahko postavimo ob bok naslovu evropskih prvakov. In prepričani smo, da nas bo ta reprezentanca še razveseljevala.

Mladi Možič navdušuje na najvišji ravni

Vsega 19-letni Rok Možič z odločnimi koraki tlakuje pot do vrhunskih predstav. V odbojkarsko orbito se je v največji meri izstrelil pri klubu iz Maribora, poleti prestopil v vrste italijanske Verone, kjer prav tako kaže izvrstne prestave.

Rok Možič pri vsega 19-letih navdušuje tako v klubskem kakor tudi reprezentančnem dresu. Foto: FIVB

Osrednji vrhunec leta je bilo evropsko člansko prvenstvo, na katerem se je z moštvenimi kolegi veselil srebrne medalje.

Obrazložitev DŠNS : Rok Možič že dolgo velja za dragulj slovenske odbojke, vztrajno dela korake v pravo smer, v letu 2021 pa lahko rečemo, da mu je uspel kar skok naprej. Bil je ključni mož ekipe Maribora, ki je presenetljivo osvojila naslov državnega prvaka. Priložnost je dobil tudi v dresu slovenske reprezentance, najprej v ligi narodov, potem še ob tretji osvojitvi srebrne medalje na evropskem prvenstvu. Sijajne predstave pa so poskrbele, da se je v novi sezoni preselil v prvo italijansko ligo, eno najmočnejših na svetu. In že navdušuje v Veroni, trenutno je najboljši sprejemalec tekmovanja. Slovenska odbojka je v zadnjih letih ponudila nekaj vrhunskih igralcev, Rok Možič je naslednji v tem nizu.

Posebna nagrada za Frančka Gorazda Tirška

Na paralimpijskih igrah je spet zablestel Franček Gorazd Tiršek. V streljanju z zračno puško stoje je osvojil srebrno medaljo, v disciplini zračna puška leže pa še bronasto, in tako obogatil zbirko medalj s paralimpijskih iger na število štiri. Franček Gorazd Tiršek je spet blestel na paralimpijskih igrah. Domov je pripotoval z dvema novima. Foto: Vid Ponikvar

Obrazložitev DŠNS : Franček Gorazd Tiršek je v bogato zbirko imenitnih dosežkov letos dodal še dve olimpijski medalji iz Tokia, potem ko je v Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016 že osvojil dve srebrni. Najprej je bil uspešen v streljanju z zračno puško stoje. Pokazal je izjemno psihološko trdnost, po slabšem začetku finala je imenitno nadaljeval in se še enkrat veselil srebrne medalje. Medtem ko je bil v tej disciplini med favoriti za odličje, pa je nekoliko presenetljivo osvojil še kolajno v disciplini zračna puška leže, tokrat bronasto. S tem je število olimpijskih medalj povečal na štiri in samo potrdil, da je eden najboljših strelcev invalidov na svetu.

Nagrada za fair play pripadla Žigi Linu Hočevarju

Foto: osebni arhiv

Obrazložitev DŠNS : Hočevar je na državnem prvenstvu v Tacnu v svoji kategoriji zmagal. Po ogledu videoposnetka je videl, da mu sodniki niso prisodili dveh kazenskih sekund pribitka zaradi dotika vratc. Ta pribitek bi ga potisnili na drugo mesto. Naslednji dan je medaljo odnesel na pošto in jo poslal svojemu prijatelju Ateju Zobcu Urbančiču, ki je uradno na tekmi zasedel drugo mesto. Na Instagramu pa je ob fotografiji zapisal: "Ta je tvoja, na tej tekmi si bil boljši." Je predstavnik tretje generacije izrednih športnikov kajakašev družine Hočevar, Toneta, Simona ter mlade Eve Aline, olimpijske kandidatke.