Predsednik Pahor in ministrica Kustec pozdravila uspešno leto 2021 na področju športa

Predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec sta danes pred prireditvijo za športnika leta v predsedniški palači sprejela najboljše slovenske športnice in športnike v letu 2021. Ob tem sta poudarila pomen športa v državi in pohvalila športnike, ki z uspehi navdušujejo širšo javnost.

Predsednik Pahor in ministrica Kustec sta ob tej priložnosti zbrane športnice in športnike nagovorila, v njihovem imenu pa je spregovorila Janja Garnbret, športna plezalka, ki je kot prva v zgodovini tega športa osvojila olimpijsko zlato ter hat-trick zmag na enem prvenstvu - v težavnostnem in balvanskem plezanju ter olimpijski kombinaciji.

Ob tej priložnosti je Pahor napovedal, da bo prihodnje leto vročil državna odlikovanja za izjemne športne dosežke športnikom Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču, Janji Garnbret in Alenki Artnik ter trenerjem Francu Hvastiju, Andreju Hauptmanu, Marjanu Fabjanu in Poloni Sladič.

Ministrica Kustec je slovenske športnike označila za pomembne ambasadorje Slovenije v svetu. "Slovenija ima za sabo relativno kratko, a hkrati bogato 30 letno obdobje dokazovanja, kako pomemben je šport za življenje ljudi v Sloveniji in kako zelo izjemni so športni rezultati slovenskih športnic in športnikov ne le v evropskem, temveč tudi v svetovnem merilu. Ste izjemni ambasadorji Slovenije, za kar vam gre iskrena zahvala," je dejala.

Alenka Artnik bo med prejemniki državnih odlikovanj za izjemne športne dosežke. Foto: Florian Burghardt

Slovenski športniki na olimpijskih igrah v Tokiu letos osvojili pet odličij, še dve na paralimpijskih igrah, deset odličij so osvojili na svetovnih prvenstvih ter dosegali številne odlične dosežke tudi na drugih mednarodnih tekmovanjih, je ob tem izpostavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Uspešno leto tudi na področju športne politike

Leto 2021 je bilo uspešno tudi na področju športne politike, je zapisalo ministrstvo v sporočilu. Slovenija, ki v drugi polovici leta predseduje EU, je na področju športa dosegla zgodovinski mejnik: evropski ministri in ministrice, pristojni za šport, so konec prejšnjega meseca sprejeli resolucijo o evropskem modelu športa.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Ta med drugim poudarja temeljne vrednote v športu, vključno s pravičnostjo, dobrim upravljanjem, solidarnosti, integriteti in enakosti, ki predstavljajo ključne vsebinske sestavine evropskega modela športa.

Slovenija je v času predsedovanja svetu EU vzpodbudila tudi razpravo o dvojni karieri za športnike, med domačimi ukrepi pa je vlada v letošnjem letu povišala vrednost nagrad za prejemnike odličij na olimpijskih in paralimpijskih igrah. Športnik in njegov trener sta upravičena vsak do 55.000 evrov za zlato medaljo (povečanje za 21.660 evrov), 45.000 evrov za srebrno medaljo (povečanje za 23.880 evrov) in 38.000 evrov za bronasto medaljo (povečanje za 22.440 evrov), je še zapisalo ministrstvo.