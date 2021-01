Kajakaš na divjih vodah Dejan Kralj je prvi dobitnik priznanja za fair play v samostojni Sloveniji. Priznanje si je prislužil z reševanjem kapetanke slovaške reprezentance iz smrtno nevarnih brzic. Foto: Guliverimage/Getty Images Nagrada za fair play v športu v ospredje postavlja poštenost, solidarnost in nesebičnost, medtem ko rezultate, kljub temu da gre za šport, izjemoma pušča ob strani.

V obdobju samostojne Slovenije je bila prva nagrada za fair play leta 1998 podeljena s strani Društva športnih novinarjev, prvi dobitnik pa je bil Dejan Kralj, kajakaš na divjih vodah.

Priznanje si je prislužil z reakcijo na svetovnem prvenstvu v raftingu na divjih vodah, kjer je iz smrtno nevarnih brzic rešil kapetanko slovaške reprezentance.

Od leta 2002 pri izbiri kandidatov za priznanje fair play intenzivno sodeluje Slovenska olimpijska akademija, ki pripravi ožji izbor kandidatov.

Žiga Lin Hočevar

Mlademu Hočevarju je priznanje izročil olimpionik Miroslav Cerar. Foto: OKS Kot rečeno, je letos najbolj odmevala zgodba mladega kajakaša in kanuista na divjih vodah Žige Lina Hočevarja.

Žiga je na letošnjem državnem prvenstvu v Tacnu v svoji kategoriji osvojil naslov državnega prvaka v kajaku in kanuju, nato pa po večernem ogledu videoposnetka ugotovil, da so sodniki na kajakaški preizkušnji spregledali dodaten dotik vratc, ki bi ga potisnil na drugo mesto.

Mladenič ni kaj dosti okleval, zlato kajakaško medaljo je že naslednji dan odnesel na pošto in jo poslal svojemu prijatelju in tekmecu, drugouvrščenemu na tekmi Ateju Zobcu Urbančiču, ki je na tekmi državnega prvenstva zasedel drugo mesto. "Imel sem občutek, da s tem ne bi mogel iti naprej," je skromno pojasnil svojo potezo.

Hočevarja je za nagrado fair play v športu predlagala Kajakaška zveza Slovenije, novembra pa mu jo je v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije izročil olimpionik Miroslav Cerar, predsednik Slovenske olimpijske akademije.

Hvaležen za velik odziv

Mladega športnika je vse skupaj precej presenetilo. Ni si namreč mislil, da se bo zgodba razširila dlje od njegove družine in družine tekmeca, ki mu je poslal medaljo, je pa hkrati lepega odziva javnosti zelo vesel in zanj hvaležen.

Tudi Atej, ki si je po Žigovi oceni bolj zaslužil naslov državnega prvaka, je bil nad potezo presenečen, "mislim, da se je tudi njemu to zdelo fer," je prepričan Žiga Lin, ki s čolnom prijateljuje že deset let, vse do lani pa je svojo športno navdušenje delil s hokejem. Pri ljubljanski Olimpiji je kar devet let igral na položaju vratarja.

Devet let vratar hokejske Olimpije

"Hokej sem igral od tretjega leta starosti in sem zelo užival v golu. Zabavno je bilo igrati z ekipo na raznih turnirjih doma in v tujini. Veliko lepih spominov. Lani se mi je zdelo, da je čas, da se enemu športu bolj posvetim.

Na koncu je pretehtalo to, da je v ekipnih športih še večkrat pomembna tudi sreča in veliko zunanjih dejavnikov za uspeh na svetovni ravni. Ni vedno dovolj, da si ti dober, več stvari se mora poklopiti. Poleg tega pa sem res več užitka našel na tekoči in ne zamrznjeni vodi. Na divji vodi zares uživam," pravi Žiga Lin Hočevar, ki prihaja iz zelo znane športne družine.

Njegov oče Simeon Hočevar, trikratni udeleženec olimpijskih iger, je nekdanji evropski in ekipni svetovni prvak v kanuju, starejša sestra Eva Alina Hočevar je mladinska evropska in svetovna prvakinja in dobitnica medalje na evropskem prvenstvu ter kandidatka za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto, njegov dedek pa je kanuist in udeleženec olimpijskih iger leta 1972 Tone Hočevar.

Obiskuje 8. razred osnovne šole, prosti čas, ki ga je sicer bolj malo, pa najraje preživlja na svežem zraku.

"Rad turno smučam in kolesarim po downhillih. Velikokrat pa tudi pomagam pri opravilih okoli hiše," pravi 13-letnik, ki si želi, da bi nekoč v svoji športni disciplini postal najboljši na svetu.

Alex Cisar

Tudi lansko priznanje za fair play v športu je v javnosti imelo velik doseg. Priznanje za pripadlo Alexu Cisarju, dvakratnemu mladinskemu svetovnemu prvaku in zlatemu maturantu, ki je navdušil s potezo na tekmovanju na Pokljuki.

Biatlonec Alex Cisar je nagrado za fair play v športu prejel za potezo na tekmovanju na Pokljuki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med prehitevanjem je ponesreči pohodil smučarsko palico sotekmovalca Tilna Gregorke … Ko je opazil, da je tekmec palico izgubil, se je vrnil in mu ponudil svojo. Sam se je vrnil po Tilnovo palico in nadaljeval tekmo.

Zaradi svojega nesebičnega dejanja na koncu ni zmagal, je pa pridobil še mnogo več. Velik moralni ugled, ki ga je javnosti med prvimi izpostavil njegov vzornik Jakov Fak, ki je zgodbo delil na svojem Facebook profilu.

Mladi športnik iz Britofa pri Kranju je priznanje za fair play Olimpijskega komiteja Slovenije iz rok Miroslava Cerarja prejel ob koncu lanskega leta na prireditvi Športnik leta, januarja letos pa mu je Cerar na Pokljuki v času svetovnega pokala podelil tudi priznanje Evropskega fair play združenja.

Aleš Žontar

Predlani je priznanje OKS za fair play v športu prejel Aleš Žontar, poklicni vojak in odličen tekač, ki se enako dobro znajde na ravnini kot na razgibanih gorskih terenih.

Leta 2018 si je priznanje prislužil s potezo na izbirni tekmi za sestavo državne reprezentance v gorskem teku, kjer je vodstvo gorskotekaškega združenja opozoril, da bi si tekmovalca, ki sta v cilju zasedla mesta za njim, bolj zaslužila vpoklic v reprezentanco, saj sta po njegovi oceni zaostala zaradi slabo označene proge.

V petek je v Železnikih potekal letni zbor Združenja gorskih tekov. Večino uradnega dela prireditve sem zaradi službe... Objavil/a Aleš Žontar dne Nedelja, 18. november 2018

Miroslav Cerar je Žontarju priznanje izročil ob dnevu Slovenske vojske.

Urška Trobec in Stojan Rodica

Priznanje za fair play OKS in Evropskega fair play združenja sta leta 2017 prejela tudi rekreativna tekača Urška Trobec, tekačica KGT Papež, in Stojan Rodica, organizator tekmovanj. Komisijo sta navdušila z nesebično potezo na Valentinovem gorskem teku na Kokoš februarja 2017.

Na polovici preizkušnje sta naletela na mlajšega tekača, ki je očitno precenil svoje sposobnosti in mu je odpovedalo telo. Brez oklevanja sta se ustavila in pozabila na svoje tekmovalne cilje. Ponudila sta mu pomoč in ga pospremila do cilja, saj je vztrajal, da bo tekmo končal ne glede na položaj.