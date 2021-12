Tudi v letu 2021 so športni svet pretresali škandali in incidenti. Nekaj najbolj odmevnih smo za vas zbrali na enem mestu. Veliko prahu je na slovenskih tleh dvignil primer atleta Kristjana Čeha, pa tudi napačna himna v polfinalu evropskega odbojkarskega prvenstva. Pestro je bilo tudi med kolesarji, nogometaši ...

Kristjan Čeh

Junija je močno završalo v atletskih krogih, potem ko se je najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh dober mesec dni pred olimpijskimi igrami v Tokiu razšel s svojim trenerjem Gorazdom Rajherjem, ki je bil v času Čehove tekmovalne kariere njegov edini trener. Kamen spotike je bilo to, da Rajher ni želel, da bi na treningih sodelovala Anna Maria Orel, metalka kladiva iz Estonije in Čehovo dekle.

Kristjan Čeh je na olimpijskih igrah kasneje zasedel peto mesto. Foto: Guliverimage

"Zaradi različnih pogledov glede tega, s kom lahko treniram, je prišlo do prehitrih reakcij tako na moji kot tudi na trenerjevi strani. Zahteval je, da pri treningu ni zraven mojega dekleta. To je bil glavni razlog, zato sva se razšla," je takrat za STA pojasnil Čeh.

Na Instagramu se je odzvala tudi Orlova. "Nikoli v življenju me niso tako nadlegovali in nikoli nisem bila podvržena tolikšnim grožnjam dveh odraslih moških kot v zadnjih mesecih. Kratene so mi bile osnovne pravice, tako človeku kot športnici. Hoteli so, da zapustim svojega fanta, kar seveda nisem storila, sem 25-letna ženska in sama sprejemam odločitve. Prepovedali so mi prihod na stadion in s svojim fantom nisem smela trenirati,” je med drugim takrat dejala Estonka.

Napačna himna v polfinalu

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu evropskega prvenstva v dvorani Spodek v Katovicah pred več kot deset tisoč pretežno domačimi navijači s 3:1 na kolena spravila gostiteljico, svetovno prvakinjo Poljsko, in se še tretjič v zadnjih šestih letih uvrstila v finale EP. Še pred začetkom bitke za finale, ki se je na koncu razvlekla v triurni triler, pa so organizatorji zavrteli napačno himno Slovenije, namerno ali nenamerno, a po nekaj trenutkih napako tudi popravili.

Napaka je naletela na številna neodobravanja slovenskih navijačev, ki so takoj, ko so zaslišali, da z zvočnikov ne doni Zdravljica, začeli žvižgati. Odzvali so se tudi slovenski odbojkarji, ki pa so nato z igro suvereno odgovorili na vse provokacije Poljakov.

Škandal v franšizi Chicago Blackhawks

NHL-franšizo Chicago Blackhawks je oktobra močno pretreslo spolno nadlegovanje nekdanjega člana trenerskega štaba iz leta 2010. Razkritje preiskave neodvisne odvetniške družbe Jenner & Block o spolnem nadlegovanju nekdanjega videoanalitika Chicago Blackhawks Brada Aldricha iz leta 2010, ki obsega pogovore s skoraj 140 osebami, je dvignilo ogromno prahu.

Aldrich naj bi leta 2010, ko so Blackhawks osvojili Stanleyjev pokal, spolno napadel hokejista Kyla Beacha. Čeprav je Aldrich trdil, da je bil spolni odnos sporazumen, je neimenovani hokejist trdil nasprotno in maja letos proti klubu vložil tožbo, Aldrich naj bi k spolnemu odnosu napeljeval tudi mlajšega pripravnika kluba, potem ko se je poslovil od NHL-kolektiva, pa naj bi zlorabil še hokejista univerzitetne lige.

Navijačica na Touru

Letošnji Tour de France je močno zaznamoval tudi množični padec, ki ga je povzročila ena od navijačic. Do nesrečnega dogodka je prišlo 26. junija, ko je gledalka prišla spremljat prvo etapo Toura z namenom, da bi televizijske kamere opazila na svoje sporočilo. Na velik kos kartona je napisala Allez, Opi-Omi, s tem naj bi želela pozdraviti dedka in babico ter opozoriti na svoje nemške korenine.

Navijačica, ki je povzročila množični padec. Foto: zajem zaslona

Toda pri kraju Landerneau v zahodni Franciji je stopila predaleč na cesto, Tony Martin, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo- Vismi, se ji ni mogel izogniti, sledil pa je skupinski kolesarski padec, tudi Rogličev. Ženska je takrat pobegnila s kraja nesreče, a se je po štirih dneh skrivanja vendarle predala policiji. Decembra je prejela kazen. Sodišče v Brestu ji je izreklo 1.200 evrov globe in še dodatnih 500 evrov, ki jih mora plačati združenju francoskih kolesarskih klubov.

Francoska judoistka

Iz Francije je v začetku decembra prišla šokantna novica o fizičnem nasilju nad 27-letno judoistko Margaux Pinot, udeleženko olimpijskih iger v Tokiu in evropsko prvakinjo v kategoriji do 70 kilogramov. Francozinja Margaux Pinot, ki je fotografijo obraza s podplutbami objavila na družbenih omrežjih, je za brutalni napad obtožila svojega trenerja in partnerja v zasebnem življenju Alaina Schmitta. Fizični napad se je po besedah Margaux Pinot zgodil na njunem domu, nedaleč od Pariza. Kot trdi, jo je Schmitt brutalno pretepel, pri čemer ji je zlomil nos, z glavo udarjal ob tla in ji zadal številne poškodbe.

27-letna judoistka se je po napadu zatekla k sosedom in Schmitta prijavila policiji. Primer je priromal tudi do pristojnega sodnika, ki pa je prijavo za fizično nasilje zavrnil, saj po njegovem mnenju zanjo ni dovolj dokazov.

Primer Cimanovske

Veliko prahu je letos dvignil tudi primer Belorusinje Kristine Cimanovske. Ta bi morala na olimpijskih igrah tekmovati na 200 m, a so jo zaradi kritičnih izjav na družbenih omrežjih in javnega nastopa izključili iz ekipe. Cimanovska je po tem, ko so ji v ekipi rekli, naj "spakira kovčke", da bo odšla domov, za pomoč prosila Mednarodni olimpijski komite (MOK). Beloruski olimpijski komite, na čelu katerega je sin beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka Viktor, pa je kot razlog za predčasno olimpijsko slovo atletinje navedel njeno slabo psihološko stanje.

Cimanovska je v pogovoru za Associated Press razkrila, da so ji domači funkcionarji dali jasno vedeti, da jo ob vrnitvi v domovino čaka kazen. Od 4. avgusta živi na Poljskem, kjer se ji je pridružil tudi mož, ki je prav tako dobil humanitarni azil.

Vroče v Abu Dabiju

Završalo je tudi po koncu letošnje zadnje dirke, ki je odločila o naslovu svetovnega prvaka. Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je Lewisa Hamiltona (Mercedes) prehitel z novimi pnevmatikami v zadnjem krogu zadnje dirke sezone po umiku varnostnega avtomobila. Verstappen si je s tem zagotovil naslov svetovnega prvaka, takoj po koncu dirke pa se je "vojna" pravzaprav šele začela.

Mercedes je vložil protest zaradi razpleta dirke, ker je mnenja, da je prišlo do kršenja dveh pravil (člena v pravilih 48.8 in 48.12). Verstappnu so očitali, da je v 12. zavoju predzadnjega kroga, ko je bil na stezi varnostni avto, za nekaj centimetrov zapeljal mimo Hamiltona. Druga pritožba se je nanašala na spuščanje zaostalih za krog mimo najhitrejših v predzadnjem krogu. Direktor dirke je to ukazal peterici, ki je bila med Hamiltonom in Verstappnom (Norris, Alonso, Ocon, Leclerc in Vettel), ne pa tudi tistim, ki so bili za Verstappnom (Ricciardo, Stroll, Schumacher). Prepričani so, da bi morali iti mimo vsi ali pa nihče. Če bi želeli iti vsi, bi varnostni avtomobil na stezi ostal tudi v zadnjem krogu in zmagal bi Hamilton. Če ne bi šel nihče, bi pa imel Verstappen v zadnjem krogu več dela, da bi prišel do zmage. Obe pritožbi so komisarji zavrnili. V pravilih ne piše, da morajo vsi (all) zaostali za krog mimo vodilnega, temveč le nekateri (any).

Mohorič "utišal" dvomljivce

Na Dirki po Franciji je francoska policija preiskala avtobus in hotelske sobe kolesarskega moštva Bahrain Victorious. Že pred tem so odprli preliminarno preiskavo, povezano z morebitno uporabo prepovedanih snovi v ekipi. Na obtožbe se je že odzval slovenski državni prvak Matej Mohorič, ki je odločno zavrnil vsa negativna namigovanja in podrobneje opisal dogajanje.

#Stat 📊 / Rappel des vainqueur en solo en WT en 2021 :



1⃣ 🇦🇺 O'Connor (ACT) #TDF2021 St 9 - 307 secondes

2⃣ 🇺🇦 Padun (TBV) #Dauphiné St 8 - 96 secondes

3⃣ 🇸🇮 Mohoric (TBV) #TDF2021 St 7 - 80 secondes

...

6⃣ 🆕 🇸🇮 Mohoric (TBV) #TDF2021 St 19 - 58 secondes pic.twitter.com/nAgU63rTBO — Renaud Breban (@RenaudB31) July 16, 2021

V pogovoru za tuje medije je opisal, da jim policisti niso zastavljali vprašanj, so pa preiskali njihovo lastnino, osebne stvari, avtobus, tovornjak. Nekaterim kolesarjem so vzeli telefone, drugim prenosne računalnike. Mohorič se je na preiskavo odzval na najboljši možni način, saj je na 19. etapi slavil zmago, ob prihodu v cilj pa z gesto "zbodel" tiste, ki so zakuhali dogajanje prejšnji dan. Najprej je svoj kazalec položil na ustnice, nato pa je nakazal še zaprta usta, še prej pa pokazal na svoj dres, torej na napis Bahrain Victorious.

Ronaldo in Coca-Cola

Za nekaj dvignjenega prahu pa je na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu poskrbel Cristiano Ronaldo. Portugalska je peti tekmovalni dan s 3:0 premagala gostitelje Madžare, Ronaldo pa ni bil glasen samo na zelenici, ampak tudi izven nje. Pravo afero je sprožil z reakcijo na novinarski konferenci pred tekmo z Madžarsko, ko je odstranil steklenici sponzorske Coca-Cole in medijem predlagal, naj namesto energijske pijače raje pijejo vodo.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠



This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — GOAL (@goal) June 15, 2021

Proizvajalec priljubljenega napitka je zaradi njegove poteze na borznem trgu doživel dramatičen udarec. Delnice Coca-Cole so namreč padle za 1,6 odstotka, kar je takrat pomenilo štiri milijarde evrov izgube, a so se v podjetju na vse skupaj odzvali dokaj umirjeno, in sicer z izjavo, da ima vsak pravico, da izbere svojo pijačo.

Moški ali ženska?

Hude obtožbe so novembra zvrstile na račun iranske nogometne vratarke Zohreh Koudaei. Te so sprožili v jordanskem nogometnem taboru, kjer so na azijsko nogometno federacijo celo naslovili pobudo, naj odpre uradno preiskavo, znotraj katere bi preverili spol iranske reprezentančne vratarke. 32-letna iranska vratarka se je znašla na udaru sumničenj, da je moški in ne ženska.

"Zdravstveno osebje je vse igralke naše reprezentance skrbno pregledalo glede hormonov, zato vsem navijačem sporočamo, da jim glede tega ni treba skrbeti," je javnosti sporočil iranski selektor Maryam Irandoost.

Škandal v madžarskem plavanju

Škandal pa je močno pretresel tudi dogajanje v madžarskem plavanju. Eden najvplivnejših in najuspešnejših trenerjev in predstavnikov stroke ter zveze, 64-letni Gyorgy Turi, je odstopil zaradi obtožb o fizičnih in psihičnih zlorabah, katerih žrtve so bili plavalci, vključno z Laszlom Csehem, dobitnikom štirih srebrnih in dveh bronastih olimpijskih kolajn.

Po Csehevih razkritjih je več drugih plavalcev povedalo lokalnim medijem, da se je Turi med treningi do njih obnašal nasilno in poniževalno, vključno z vlečenjem plavalcev iz bazena za lase in s pretepanjem. Neimenovana plavalka je povedala, da jih je Turi, ki je bil znan po vzdevku Car, primerjal s prašiči, če je tehtnica pokazala, da so se zredili.

