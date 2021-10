Nekdanji glavni trener po izsledkih preiskave spolnega škandala še brez komentarja

NHL franšizo Chicago Blackhawks pretresa spolno nadlegovanje nekdanjega člana trenerskega štaba iz leta 2010, katerega podrobnosti so predstavili v torek, ko je z mesta predsednika hokejskih operacij kluba in z mesta vodje ameriške reprezentance na OI v Pekingu odstopil Stan Bowman. Komisar lige Gary Bettman je napovedal pogovore z vsem člani takratnega vodstva Chicaga, ki so bili vpleteni v primer, tudi trenerjem Joelom Quennevillejem, ki službuje na Floridi in danes o tej temi še ni želel govoriti.

Torkovo razkritje preiskave neodvisne odvetniške družbe Jenner & Block o spolnem nadlegovanju nekdanjega videoanalitika Chicago Blackhawks Brada Aldricha iz leta 2010, ki obsega pogovore s skoraj 140 osebami, dviguje ogromno prahu.

Aldrich naj bi leta 2010, ko so Blackhawks osvojili Stanleyjev pokal, spolno napadel enega od hokejistov, ko so ga na pomoč v končnici poklicali iz ene od nižjih lig. Čeprav je Aldrich trdil, da je bil spolni odnos sporazumen, je neimenovani hokejist trdil nasprotno in maja letos proti klubu vložil tožbo, Aldrich naj bi k spolnemu odnosu napeljeval tudi mlajšega pripravnika kluba, potem ko se je poslovil od NHL-kolektiva, pa naj bi zlorabil še hokejista univerzitetne lige.

Denarna kazen, odstopi ... Stan Bowman je po razkritju preiskave odstopil z več funkcij. Foto: Guliverimage

Vodstvo kluba, ki je bilo z incidentom seznanjeno, je v torek zaradi neprimernega ravnanja prejelo kazen dva milijona dolarjev. Z mesta predsednika hokejskih operacij kluba in z mesta vodje ameriške reprezentance na OI v Pekingu je odstopil Stan Bowman. Ta je junija 2010 v času končnice, po kateri se je Chicago veselil Stanleyjevega pokala, s sodelavci na sestanku obravnaval obtožbe zoper Aldircha, a so prednost raje dali "nemotenemu" lovu na sveti gral.

Joel Quenneville je še pred časom zanikal, da bi vedel za obtožbe, preiskava je pokazala, da je bil z njimi seznanjen. Foto: Reuters

Queneville do sestanka z Bettmanom ne bo govoril

O incidentu je bil, kot je zapisano v raziskavi, obveščen tudi takratni trener kolektiva iz vetrovnega mesta Joel Quenneville, ki je poleti sicer zanikal, da bi bil obveščen o obtožbah o spolnem nasilju zoper Aldricha. A Bowman je med zaslišanjem razkril, da je bil danes 63-letni Kanadčan seznanjen z dogajanjem: "Zmajal je z glavo in dejal, da je bilo ekipo težko pripeljati do sem, kjer je zdaj (končnica, pozneje finale), in da se s to težavo zdaj ne morejo ukvarjati." Chicago se je tistega leta prvič po 18 letih prebil do finala in postal tudi prvak.

Quenneville se je od Chicaga poslovil leta 2019, od takrat deluje kot glavni trener Florida Panthers, ki v tej sezoni še ne pozna poraza. Nanizal je šest zmag, sedmo bo lovil danes. Še pred srečanjem z Bostonom ga je sedma sila po treningu povprašala o dogajanju, a je bil po poročanju ESPN z izjavami zelo skop: "Spoštujem vaše delo in to, da imate vprašanja, a do sestanka s komisarjem ne bom komentiral ničesar."

Kakšen bo epilog pogovorov Garyja Bettmana in nekdanjega vodstva Chicaga? Foto: Getty Images

Komisar lige NHL Gary Bettman je v torek napovedal individualne pogovore z vsem člani takratnega vodstva Chicaga, ki so bili vpleteni v primer. S Quennevillom naj bi se na štiri oči pogovarjala v četrtek.