V Seattlu spopad neprepričljivih: zgodovinski rekorderji pri novincih

Montreal Canadiens je klub, ki je s kar 24 osvojenimi Stanleyjevimi pokali rekorder lige NHL, nazadnje pa je v finalu zaigral lani, ko je moral z 1:4 priznati premoč Tampi. Vstop Montreala v to sezono je bil zato presenetljivo slab, do prve zmage so Canadiens prišli šele v nedeljo zjutraj, ko so s 6:1 premagali Detroit. Tokrat bodo palice prekrižali z novinci v ligi, Seattle Kraken, ki so do zdaj dobili le svojo drugo tekmo sezone, ko so bili s 4:3 boljši od Nashvilla.

Montreal je trenutno čisto na dnu lestvice vzhodne konference, Seattle je na zahodu tik za Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja na 13. mestu. V še slabšem položaju so trenutno Vegas Golden Knights, Chicago Blackhawks in Arizona Coyotes.

Kopitarja in druščino naslednja tekma čaka v noči na petek, ko se bodo na domačem ledu udarili z Winnipeg Jets. Ti nocoj gostujejo pri Anaheim Ducks.

Liga NHL, 26. oktober: 1:00, New Jersey Devils - Calgary Flames 1:00, Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 2:00, Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:30, Nashville Predators - San Jose Sharks 4:00, Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 4:00, Seattle Kraken - Montreal Canadiens 4:00, Vancouver Canucks - Minnesota Wild

Lestvica:

Preberite še: