Kopitar takoj še enkrat na delu

Kopitar v tej sezoni naravnost blesti, žal pa je vse skupaj še vedno premalo, da bi "kralji" na lestvici zasedali tista najvišja mesta. Skok proti vrhu jim lahko uspe že danes ponoči, a za to bodo morali ugnati zaenkrat stoodstotni St. Louis, ki je na treh tekmah do sedaj zabil 15 zadetkov, prejel pa jih je osem.

Skupaj bomo spremljali kar 14 tekem, kar pomeni, da bodo v tem hokejskem večeru prosta zgolj štiri moštva izmed 32.

Liga NHL, 23. oktober:

2.00 St. Louis Blues - Los Angeles Kings (Anže Kopitar)

Otawa Senators - New York Rangers

Washington Capitals - Calgary Flames

Minnesota Wild - Anaheim Ducks

Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes

Montreeal Canadiens - Detroit Red Wings

New Jersey Devils - Buffalo Sabers

Philadelphia Flyers - Florida Panthers

Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs

Tampa Bay Lightning _ Colorado Avalanche

Arizona Coyotes - New York Islanders

Seattle Kraken - Vancouver Canucks