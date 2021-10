Anže Kopitar podaljšal strelski niz, a Kralji znova praznih rok

Hokejisti Los Angeles Kings so na gostovanju pri Nashville Predators izgubili z 1:2, edini zadetek za Kralje je dosegel kapetan Anže Kopitar, ki je zadel še na tretji tekmi sezone in soigralci popeljal v vodstvo. Tega so zapravili v zadnjem delu tekme in po uvodni zmagi še drugič izgubili. Nashville je prišel do prve zmage sezone.