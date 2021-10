Kopitar prva zvezda uvodnega tedna

Anže Kopitar je prva zvezda uvodnega tedna nove sezone lige NHL. Končal ga je s štirimi zadetki in tremi asistencami na dveh tekmah. Foto: Guliverimage

Slovenski hokejist Anže Kopitar se je pričakovano znašel med prvimi tremi imeni, ki so najbolj zaznamovala uvodni teden lige NHL.

Gorenjec je na dveh tekmah v statistiko vpisal štiri zadetke in tri asistence, na uvodnem obračunu proti Vegasu je navdušil s hat-trickom in dvema podajama. Postal je prvi Kralj s petimi točkami na prvi tekmi sezone. Kopitarja so pri NHL izbrali za prvo zvezdo tedna.

Kopitarju družbo med trojico delata še dva kapetana moštev, Washingtonov Aleksander Ovečkin in Tampin Steven Stamkos. Ruski zvezdnik je na dveh tekmah trikrat zadel in dvakrat podal, Kanadčan pa je branilcem naslova pomagal s tremi goli in štirimi podajami na treh tekmah.