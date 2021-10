"Zelo solidna prva tekma celotne ekipe. Las Vegas ima zelo dobro moštvo, pogovarjali smo se, da moramo igrati z veliko hitrosti in veliko energije. Prejeti zadetek nas ni vrgel s tira, ostali smo potrpežljivi, kar je dober znak," se je po izjemnem uvodu v sezono, s 6:2 so premagali Vegas Golden Knights, smejalo s tremi zadetki in dvema asistencama prvi zvezdi večera Anžetu Kopitarju .

"Vem, da sem še zmožen dajati gole in podajati, če se bo vse lepo 'poklopilo' in se postavilo na svoje mesto," je na ponedeljkovem virtualnem druženju s slovenskimi novinarji pred vstopom v 16. sezono lige NHL dejal Anže Kopitar.

Besede, o katerih ni nihče dvomil, je v dejanja pretvoril že na uvodni tekmi. Ob zmagi s 6:2 nad Vegas Golden Knights je sodeloval pri praktično skoraj vseh zadetkih. V zadnjih 14. sezonah 13-krat najboljši Kralj po točkah je obračun končal s tremi goli in dvema asistencama. To je bila Hrušičanova najboljša uvodna predstava in peti hat-trick v rednem delu sezone, po kateri je na vrhu točkovne lestvice lige. Postal pa je tudi prvi hokejist Los Angelesa po letu 1991, ki je na uvodnem srečanju dosegel tri zadetke.

Vrhunci tekme LA Kings : Vegas Golden Knights

Ostali so potrpežljivi

"Zelo solidna prva tekma celotne ekipe. Las Vegas ima zelo dobro moštvo. Pogovarjali smo se, da moramo igrati z veliko hitrosti in veliko energije. Oni so že odigrali eno tekmo, za nas je bila prva, zato smo želeli na led priti čim močneje. Po prejetem zadetku se nismo zmedli, morda bi bilo v preteklosti drugače. Da smo ostali potrpežljivi in nas zadetek ni vrgel s tira, sta dobra znaka," je po odličnem ekipnem začetku dejal Kopitar, zadovoljen tudi z dejstvom, da je power-play stekel. Dosegli so dva zadetka z igralcem več.

Delo na "special-teams" se je obrestovalo

"Na pripravljalnih tekmah igra z igralcem več in igra z igralcem manj nista bili najboljši, tako da smo zadnji teden delali na "special-teams". Kot kaže, smo opravili dobro delo, danes se je vse poklopilo. Poskušamo igrati čim bolj enostavno, sprožit čim več strelov na gol, in tokrat so res šli v gol."

"Po prejetem zadetku se nismo zmedli, morda bi bilo v preteklosti drugače. Da smo ostali potrpežljivi in nas zadetek ni vrgel s tira, sta dobra znaka." Foto: Guliverimage

Poskušaš zadržati ta trenutek

Svoje predstave v večeru, ko je šlo vse v pravo smer, ni izpostavljal. "Poskušaš zadržati ta trenutek in ne razmišljati preveč. Kot sem rekel, to je bila prva tekma v sezoni. Želeli smo dobro začeti, na račun vpisati dve točki in graditi od tu naprej. Upamo na čim več takšnih predstav, kot je bila današnja. Že čez dva dni je nova tekma."

Pred tem mu je uspelo štirikrat, enkrat s pokrom zadetkov Leta 2018 je proti Coloradu nasul štiri gole. Foto: Guliverimage Za 34-letnega kapetana LA Kings je bil to peti hat-trick v karieri. Prvega je vknjižil oktobra 2009 proti Dallasu, drugega marca 2011 proti Columbusu, tretjega februarja 2016 proti New York Rangers, četrtega, ki ni bil zgolj hat-trick, saj je dosegel štiri gole, pa marca 2018 proti Coloradu.

McLellan si ne bi mogel zamisliti boljšega scenarija

"Verjetno si ne bi mogel domisliti boljšega scenarija za odprtje sezone, to je bil res odličen večer za našo ekipo. Prav vsak člen je pripomogel k zmagi. Stvari, za katere smo se v zadnjem mesecu trudili, da bi delovale, so delovale. Pogovarjali smo se o agresivnosti, in bili smo agresivni. V igri z igralcem več in z igralcem manj smo bili precej dobri," je varovance pohvalil trener Todd McLellan in se dotaknil še prve zvezde večera: "Ko kapetan pride na led s takšno predstavo, to dvigne celotno ekipo. Odlična tekma za nas, zato lahko uživamo v tem večeru, a ne prav dolgo, saj nas kmalu čaka nova tekma."

Tod McLellan bi si težko zamislil boljši uvod v sezono. Foto: Guliverimage

V dresu Los Angeles Kings so debitirali Phillip Danault z zadetkom, Viktor Arvidsson in Alexander Edler, medtem ko je Vladimir Tkačev vknjižil sploh prvo tekmo v ligi NHL in ob debiju dve podaji, tudi ob Kopitarjevem zadetku za vodstvo z 2:1 ob koncu prve tretjine.

Kralji bodo na delu znova v soboto, ko bo v Staples Centru gostovala Minnesota.