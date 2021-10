Anže Kopitar je začel 16. sezono lige NHL vrhunsko. Kralji so doma odpravili Vegas, s katerim so se dvakrat srečali že v pripravljalnem obdobju. Takrat je bil izkupiček zmaga (3:1) in poraz (0:4), tokrat pa je Los Angeles na krilih Hrušičana nadigral goste iz Las Vegasa.

Anže Kopitar je začel 16. sezono lige NHL vrhunsko. Kralji so doma odpravili Vegas, s katerim so se dvakrat srečali že v pripravljalnem obdobju. Takrat je bil izkupiček zmaga (3:1) in poraz (0:4), tokrat pa je Los Angeles na krilih Hrušičana nadigral goste iz Las Vegasa. Foto: Reuters

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings zablestel na začetku svoje že 16. NHL-sezone v bogati karieri. V uvodnem dvoboju je po sanjski predstavi, na kateri je zbral kar pet točk (trije zadetki in dve podaji), premagal Vegas Golden Knights s 6:2. Hrušičan se je po najboljši uvodni tekmi, odkar nastopa v ligi NHL, takoj povzpel proti vrhu lestvice najboljših strelcev tekmovanja. Postavil je tudi rekord franšize, saj mu je kot prvemu uspelo v uvodni tekmi sezone vknjižiti kar pet točk.

Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Brown 14. (podaja Kopitar), Kopitar 20., 31., 56., Danault 24., Doughty 42. (podaja Kopitar); Theodore 9., Dadonov 56.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Prvi nastop, pa že presežek! In to kakšen! V zgodovini franšize Los Angeles Kings ga še ni bilo junaka, ki bi na uvodni tekmi sezone vknjižil kar pet točk. Vse do 15. oktobra 2021, ko je v dvorani Staples zablestel Anže Kopitar. Kapetan gostiteljev je odprl svojo že 16. sezono v ligi NHL s "hat-trickom", za piko na i pa je dodal dve podaji. Da je bilo zadovoljstvo popolno, je poskrbel še ekipni uspeh. Kralji so na domačem ledu s 6:2 odpravili Vegas, razmerje v strelih pa je znašalo kar 47:25 v korist gostiteljev.

Prvi zadetek Kopitarja na tekmi:

Kopitar je tako proti Vegasu pisal zgodovino, to je bil njegov peti "trojček" v karieri v ligi NHL, postal pa je tudi prvi hokejist Los Angelesa po letu 1991, ki je na uvodnem srečanju dosegel tri zadetke. To je pred 30 leti uspelo Fincu Jariju Kurriju, tri leta pred njim (1988) pa je trikrat v polno na prvi tekmi sezone zadel še "kralj" Luc Robitaille.

Drugi zadetek Kopitarja na tekmi:

Hokejisti Los Angeles Kings imajo v tej sezoni jasen cilj. Želijo končati sušo izločilnih bojev. Končnice si niso priigrali vse od leta 2018. Če gre sklepati po njihovi pripravljenosti na prvem srečanju, so že v zelo dobri formi, saj so na domačem ledu prepričljivo ugnali Vegas. Za Zlate viteze je bil to drugi obračun, na prvem so tesno premagali novinca v tekmovanju Seattle Kraken.

Tretji zadetek Kopitarja na tekmi:

Kopitarjev soigralec Dustin Brown je začel že 18. sezono v dresu Kraljev, kar je rekord kalifornijske franšize. Debi v njenem dresu so dočakali Viktor Arvidsson, Phillip Danault in Alexander Edler, Vladimir Tkačev je vknjižil debi v ligi NHL in prispeval podajo pri prvem zadetku Kopitarja, Drew Doughty je imeniten večer Los Angelesa dopolnil z zadetkom in kar tremi podajami.

Najboljši strelci v ligi NHL: 1. Anže Kopitar (Los Angeles Kings) 5 (3 goli + 2 podaji) - 1 tekma

2. Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning) 5 (2 + 3) - 2

3. Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) 5 (0 + 5) - 2

4. Aleks Ovečkin (Washington Capitals) 4 (2 + 2) - 1

5. Drew Doughty (Los Angeles Kings) 4 (1 + 3) - 1

...

Štirje zadetki Bertuzzija, zgodovinska zmaga Seattla

Zanimivo je, da Kopitar s tremi zadetki ni bil najboljši strelec večera v ligi NHL. Prvaki s Floride so po visokem uvodnem porazu prvo zmago sezone našli pri Detroitu, zmagovalec pa je bil določen po podaljšku (7:6). Pri poražencih je izstopal Tyler Bertuzzi, saj je dosegel kar štiri zadetke, a tudi to ni pomagalo njegovi ekipi za kaj več od točke. Rdeča krila so se sicer spogledovala z zmago, še dobrih šest minut pred koncem so vodila s 6:3, a so se nato branilci naslova iz Tampe prebudili in poskrbeli za preobrat.

Veselje hokejistov Seattla po zmagi v Nashvillu Foto: Reuters

Novinec iz Seattla je v gosteh premagal Nashville Predators in se veselil zgodovinske zmage v ligi NHL. Seattle je imel nazadnje svojega predstavnika v ligi NHL leta 1920. Takrat so nastopali še Seattle Metropolitans, zdaj pa pišejo zgodovino Seattle Kraken. Najvišja zmaga večera je pripadla Columbusu, ki se je znesel nad Arizono (8:2).

Los Angeles bo drugo tekmo v tej sezoni v ligi NHL odigral v noči na nedeljo, ko bo doma pričakal Minnesota Wild.

Anže Kopitar (Los Angeles) je prebil na ledu dobrih 18 minut, sedemkrat streljal na gol, dosegel tri zadetke in prispeval dve podaji.



Buffalo Sabres : Montreal Canadiens 5:1

Carolina Hurricanes : New York Islanders 6:3

Columbus Blue Jackets : Arizona Coyotes 8:2

Florida Panthers : Pittsburgh Penguins 5:4*

New York Rangers : Dallas Stars 2:3*

Ottawa Senators : Toronto Maple Leafs 3:2

Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning 6:7*

Nashville Predators : Seattle Kraken 3:4



*po podaljšku

