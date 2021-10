Sezono odpirajo še podprvaki. Bodo uspešnejši od prvakov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Montreal Canadiens so se v prejšnji sezoni prebili vse do finala. Kako bo letos?

Montreal Canadiens so se v prejšnji sezoni prebili vse do finala. Kako bo letos? Foto: Guliverimage

Po tem, ko so v noči na sredo branilci naslova prvakov novo sezono lige NHL odprli s porazom na domačem ledu, bodo v noči na četrtek prvo tekmo nove sezone odigrali še lanski podprvaki, hokejisti moštva Montreal Canadiens. Ti se bodo v kanadskem derbiju v Torontu udarili z Maple Leafs.

Zgodaj zjutraj po slovenskem času so na sporedu še štiri tekme, gostitelji pa so Washington Capitals, Anaheim Ducks, Colorado Avalanche in Edmonton Oilers.

Včeraj so prvaki, Tampa Bay Lightning, najprej pod strop svoje dvorane obesili prapor prvakov, nato pa s 3:6 izgubili obračun s pittsburškimi Pingvini. Prvo tekmo v ligi NHL so odigrali tudi novinci, Seattle Kraken, s 3:4 so izgubili pri Zlatih vitezih v Las Vegasu.

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings uvodna tekma sezone čaka v noči na petek po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu udarili z Vegas Golden Knights.

Liga NHL, 13. oktober: 1:00, Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:30, Washington Capitals - New York Rangers 4:00, Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 4:00, Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 4:00, Edmonton Oilers - Vancouver Canucks

