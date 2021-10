Visok poraz aktualnih prvakov

Ponoči po slovenskem času se je začela nova sezona v ligi NHL. Prvaki Tampa Bay Lightning so doma kar z 2:6 izgubili proti Pittsburgh Penguins, Las Vegas Knights pa so v uvodu v sezono premagali novince v ligi Seattle Kraken s 4:3.

Tampa na Floridi ni razveselila svojih navijačev. Novinec v ekipi Pittsburgha Danton Heinen, Brian Boyle, ki je zaigral prvič po 14 mesecih, in Dominik Simon so do 32. minute poskrbeli za vodstvo železarjev s 3:0. Anthoni Cirelli je tri minute kasneje znižal zaostanek lanskih zmagovalcev Stanleyjevega pokala, na +3 pa je pred koncem druge tretjine spet povišal Teddy Blueger, ko so gostitelji že zamenjali vratarja z igralcem na ledu.

Ko je Alex Killorn v 57. minuti znižal na 4:2, je domačim vrnil upanje le za kratko. Evan Rodrigues in Bryan Rust sta v naslednjih dveh minutah postavila končni izid, saj so gostitelji spet tvegali vse in iz gola vzeli vratarja. Pittsburgh pa bo še močnejši po vrnitvi prvega zvezdnika Sidneyja Crosbyja, ki je gostovanje v Tampi izpustil zaradi poškodbe zapestja.

Vegas Golden Knights Foto: Guliverimage

Zelo zanimiva tekma v Nevadi

Še bolj zanimivo je bilo v ameriški prestolnici igralništva v Nevadi. Max Pacioretti z dvema goloma in Jonathan Marchesault sta do 37. minute poskrbela za vodstvo gostiteljev s 3:0. Še pred drugim odmorom pa sta Seattle približala Ryan Donato s prvim golom v ligi in Jared McCann. Ko je Morgan Geekie v 48. minuti zadel za 3:3, sta moštvi krenili od začetka. A le 35 sekund kasneje je Chandler Stephenson na podajo Paciorettija postavil končni izid.

V noči na petek bo Las Vegas na krilih prve zmage gostoval v Los Angelesu pri kraljih in slovenskem zvezdniku lige Anžetu Kopitarju.

Za ligo pa je najbolj pomembno, da se v letošnji sezoni vrača v predkoronski modus z 82 tekmami v predtekmovanju.