V Tampi slavnostno, v Las Vegasu predstavitev novinca

Začenja se nova sezona hokejske lige NHL. Naslov prvaka branijo hokejisti moštva Tampa Bay Lightning, ki so v finalu prejšnje sezone s 4:1 v zmagah ugnali Montreal Canadiens, in še tretjič v zgodovini osvojili legendarni Stanleyjev pokal. Prvo tekmo nove sezone bodo Floridčani odigrali proti pittsburškim Pingvinom, ti so lani nastope v končnici končali že v prvem krogu, kjer so jih s 4:2 izločili NY Islanders.

Zanimivo bo tudi v Las Vegasu, kjer pri Golden Knights, moštvu, ki je v ligo NHL vstopilo leta 2017, gostujejo novinci v ligi, Seattle Kraken. Ti so pred začetkom sezone odigrali šest pripravljalnih tekem in jih štiri dobili (proti Vancouvru s 4:0, Edmontonu 2:1 po podaljšku, Calgariju s 4:3 po kazenskih strelih in še enkrat Vancouvru s 5:3). Premoč so priznali le Calgaryju (1:4) in Edmontonu (0:6).

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bodo sezono odprli v noči na petek, ko se bodo na domačem ledu pomerili z Vegas Golden Knights.

Liga NHL, 12. oktober: 1:30, Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 4:00, Vegas Golden Knights - Seattle Kraken

Preberite še: