Vodstvo NHL upa na normalno sezono. Tampa po to, kar nikomur ni uspelo že 30 let.

Potem ko so hokejisti Tampa Bay Lightning na peti finalni tekmi 7. julija strli Montreal, Canadiens in osvojili tretji Stanleyjev pokal v zgodovini kluba, drugi zaporedni, bodo oklepniki s Floride v torek tudi odprli novo sezono lige NHL. Šampionski prapor bodo v Amalie Arena dvignili proti Pittsburgh Penguins. Strele, ki tudi tokrat veljajo za ene od favoritov, bodo poskušale ponoviti uspeh izpred treh desetletij, ko so New York Islanders kot zadnji slavili trikrat v nizu, Otočanom je na koncu uspelo celo štirikrat zapored.

Priključuje se Seattle

Na drugi tekmi večera se bo predstavil debitant v tekmovanju. V ligi bo prvič sodelovalo 32 klubov, pridružuje se ji Seattle Kraken. Moštvo iz Seattla bo krst dočakalo na gostovanju pri zadnjem novincu tekmovanja Vegas Golden Knights. Zlati vitezi so se ob priključitvi odlično znašli, že v uvodni sezoni so zaigrali v finalu, v katerem jih je premagal Washington Capitals, v preostalih treh so se vselej uvrstili v končnico.

Foto: Guliverimage "Mesto je navdušeno. Opravili so izjemno delo, vsa organizacija, lastniki … Ponosen sem, da sem del te ekipe," je pred začetkom sezone dejal vratar Philipp Grubauer, ki se je k Seattle Kraken preselil iz Colorada.

Stavnice in strokovnjaki najvišje uvrščajo Colorado Avalanche, branilce naslova s Floride, Vegas Golden Knights, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, New York Islanders. Colorado kotira zelo visoko. Foto: Guliverimage

Vrnitev divizij, 82 tekem rednega dela

Najbolj razveseljuje dejstvo, da bo večina ekip, vsaj na začetku sezone, imela polne dvorane. Foto: Guliverimage Po dveh sezonah, ki jih je narekoval koronavirus, vodstvo lige NHL upa, da bodo tokratno tekmovalno obdobje vendarle izpeljali v polnem obsegu. Večina hokejistov je cepljenih, tako da težav ob potovanju med ZDA in Kanado z obvezno karanteno ne bo.

Tekmovalni sistem se, v primerjavi z lansko sezono, vrača v stare tirnice, v zahodno in vzhodno konferenco in štiri divizije, ki bodo znova igrale med seboj. Je pa zaradi priključitve Seattla pacifiški diviziji, v kateri je tudi Los Angeles Kings, nastala sprememba, Arizona Coyotes se je iz te preselila v centralno. Redni del bo znova obsegal 82 tekem, zadnji dan rednega dela naj bi bil 29. april, nato se začne prvi krog končnice s 16 moštvi, ki naj bi trajala najdlje do 30. junija,

"Smo optimistični, pričakujemo sezono z 82 tekmami rednega dela, popolno končnico, za katero upamo, da se bo prvič v treh letih končala v nekem normalnem terminskem okvirju. To bi bil dosežek, upamo, da bomo do njega prišli s polnimi dvoranami v večini mest. Tega se veselimo," je za uradno spletno stran lige dejal namestnik komisarja lige NHL Bill Daly.

NHl-ovci se vračajo na olimpijske igre, ki jih bo februarja gostil Peking. Foto: Guliverimage

Vrnitev olimpijskega premora, tri zimske klasike

NHL-ovci se, potem ko v Pjongčangu niso smeli sodelovati, vračajo na olimpijske igre. Liga bo tako med 7. in 22. februarjem zaprla tekmovalna vrata. Nekaj dni pred tem bo dvorana T-Mobile Arena v Las Vegasu gostila konec tedna all-star.

Prvojanuarsko zimsko klasiko bo gostil bejzbolski park Target Field, nasproti si bosta stala Minnesota Wild in St. Louis Blues. 26. februarja bodo člani Nashville Predators na stadionu Nissan Stadium gostili Tampa Bay Lightning, 13. marca pa bo na stadionu Tim Hortons Field Buffalo Sabres pričakal Toronto Maple Leafs.

Kralji so v zadnjih treh letih ostali brez končnice, tudi v novi sezoni, že 16. za Anžeta Kopitarja, ne kotirajo visoko. Foto: Guliverimage

16. sezona Anžeta Kopitarja

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar z Los Angeles Kings vstopa v že 16. sezono lige NHL. Dvakratnim prvakom lige NHL (2012, 2014) v zadnjih letih ne gre. V sedmih sezonah po letu 2014, ko so drugič postali prvaki, so se zgolj dvakrat uvrstili v končnico, obakrat so izpadli že v konferenčnem četrtfinalu. Zadnja tri leta so Gorenjec in soigralci, ki tudi tokrat ne kotirajo visoko, ostali brez vstopnice za izločilne boje.

Kralji bodo sezono odprli v četrtek, ko v Staples Center prihaja Vegas.