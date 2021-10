"To je obraz prihodnosti Los Angeles Kings," so po premierni tekmi Anžeta Kopitarja v ligi NHL, od katere danes mineva natanko 15 let, o Slovencu dejali mediji čez lužo. In niso se zmotili. Gorenjec, ki bo v prihodnjih dneh vstopil v 16. NHL sezono, ni postal le eden od najboljših hokejistov moštva Los Angeles Kings, temveč na svetu. Ob tej priložnosti smo osvežili članek iz arhiva o Kopitarjevem NHL-debiju.

Danes mineva natanko 15 let od izjemne premiere slovenskega hokejskega asa na največji hokejski klubski sceni. A še preden se posvetimo prvi tekmi Anžeta Kopitarja v ligi NHL, se ustavimo v času, preden so v ZDA odločili, da bo drsal na drugi strani Atlantika.

Leta 1987 rojenemu centralnemu napadalcu je bil hokej položen v zibelko. Igral ga je že njegov oče Matjaž, s katerim je Anže še kot majhen nadobuden fant rade volje hodil na tekme in spremljal dogajanje na ledeni ploskvi z željo, da bi nekoč v tej najhitrejši ekipni igri sam dosegal uspehe.

V sezoni 2004/05 je prvič okusil tujino. Švedska je bila država, v kateri je nabiral znanje. Na severu Evrope je oblekel dres Södertälja in v prvi sezoni zanj zaigral kar v treh starostnih kategorijah, do 18 let, do 20 let, priložnost pa je dobil tudi pri članih. Anže Kopitar se je k Los Angeles Kings preselil kot najstnik, pred sezono 2006/07. Foto: Getty Images

Pred polnoletnostjo vesela novica

Leta 2005 so ga kot 11. po vrsti na naboru lige NHL izbrali Los Angeles Kings. Foto: Getty Images

Na poletni dan, 30. julija leta 2005, je prišel čas NHL-nabora. Strokovnjaki so 17-letnega Slovenca uvrščali v sam vrh, a je bil v družbi Sidneyja Crosbyja, Bobbyja Ryana, Marca Staala in drugih izbran kot 11.



Na najvišje izbranega Evropejca je stavil Los Angeles Kings. Kopitar se je po naboru za eno leto vrnil k Södertälju, nato pa pogumno zadrsal v ligo NHL. Klub iz sončne Kalifornije ga je pred sezono 2006/07 hotel posoditi v nižjo ligo, a kaj kmalu ugotovil, da to ni potrebno. Zaupanje je upravičil že ob debiju.

Piknik z ekipo ekipe Södertälja



"Bil sem na Švedskem. Spomnim se, da nas je bilo nekaj fantov iz ekipe Södertälja prijavljenih na draft, tako da smo se ekipno zbrali na neke vrste pikniku. Jedli smo in spremljali nabor. Internetna povezava ni bila tako dobra, kot je zdaj, tako da je bilo vse skupaj z zamikom. Še preden sem na televiziji videl, da sem izbran, mi je zvonil telefon, tako da sem izvedel že po telefonu. Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa. Je bil kar lep dan," se "Bil sem na Švedskem. Spomnim se, da nas je bilo nekaj fantov iz ekipe Södertälja prijavljenih na draft, tako da smo se ekipno zbrali na neke vrste pikniku. Jedli smo in spremljali nabor. Internetna povezava ni bila tako dobra, kot je zdaj, tako da je bilo vse skupaj z zamikom. Še preden sem na televiziji videl, da sem izbran, mi je zvonil telefon, tako da sem izvedel že po telefonu. Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa. Je bil kar lep dan," se spominja dneva, ko so se mu odprla ameriška vrata

Več kot 17 tisoč gledalcev ga ni zmedlo

Premierna preizkušnja v tekmovanju, o katerem sanjajo vsi hokejisti, je Gorenjca čakala 6. oktobra 2006, ko je s soigralci gostoval pri kalifornijskih tekmecih iz Anaheima. Kopitar v dvorani Honda Center pred več kot 17 tisoč ni bil videti nič kaj začetniško, tekmo je odigral v velikem slogu in napovedal, da bo nanj v prihodnosti treba resno računati. Anže Kopitar je debi v ligi NHL dočakal 6. oktobra 2006, ko je z dvema zadetkoma upravičil zaupanje vodstva Los Angeles Kings. Foto: Getty Images

Po 25 minutah je nasmešek navijačem Račkov narisal Corey Perry, a gostiteljem se ni smejalo prav dolgo, saj je manj kot pet minut zatem na sceno stopil slovenski novinec. Kopitar je po podaji Dustina Browna v slogu izkušenih hokejistov preigral največjo okrepitev tiste sezone Anaheima Chrisa Prongerja in po izjemni potezi premagal veterana Jean-Sebastiena Giguera. "Impresivna poteza mladega hokejista," je izenačenje pospremil komentator.

To še ni bilo vse

A to še ni bilo vse, kar je imel slovenski mladenič pokazati ob premieri. Le dobri dve minuti zatem je 19-letnik udaril še drugič. Tokrat je svoje veščine dokazal z "backhandom" in Kralje popeljal v vodstvo z 2:1.

To je bilo tudi edino vodstvo Los Angeles Kings na tekmi, saj je Anaheim nato preobrnil rezultat in slavil s 4:3. Kljub porazu je imel Kopitar, ki so ga pri NHL-u po prvi tekmi označili kar za Šveda, veliko razlogov za veselje. Napovedal je blestečo kariero.

Zadetka Anžeta Kopitarja ob debiju v ligi NHL:

Zajetna minutaža, streli … Kopitar je že na prvi tekmi na ledu preživel največ med vsemi napadalci Los Angeles Kings, in sicer kar 22 minut in 16 sekund. Višjo minutažo je dobil le branilec Lubomir Višnovski (24:01). Od tega je bil v akciji kar debelih sedem minut z igralcem več in skoraj dve z igralcem manj. Sprožil je največ strelov od vseh Kraljev, kar sedem.

Obraz prihodnosti in uresničene sanje

"Sanje so se uresničile. Upam, da mi bo šlo v prihodnje tudi tako dobro," je bil po debiju zadovoljen Kopitar, ki v ligi NHL navdušuje že desetletje. Foto: Getty Images

"To je obraz prihodnosti Los Angeles Kings," je po obračunu dejala novinarka Christine Nubla, ki ji je Kopitar v enem od prvih intervjujev zaupal občutke: "Bilo je kar dobro. Še bolje bi bilo, če bi zmagali. Poskušal sem dati vse od sebe, kar se je, upam, tudi videlo (smeh, op. a.)."

"Neverjetna izkušnja. Pred leti sem opazoval te igralce, ko so igrali na olimpijskih igrah, in si le zamišljal, kako bi bilo igrati proti njim. Moje sanje so se zdaj uresničile. Vem, da so to velike zvezde, ki jih spoštujem, a ko smo stopili na led, sem si mislil, "saj so le igralci", in poskušal dati vse od sebe," se najstnik ni mogel izogniti vprašanju, kako je bilo stati nasproti takšnim zvezdam, kot sta Scott Niedermayer in Chris Pronger, nato pa misli hitro usmeril še v prihodnost.

"Upam, da mi bo šlo podobno kot na prvi tekmi. Če mi bo, verjamem, da bo ekipa v prihodnosti lahko računala name. Sem pa star šele 19-let in hokej je ekipni šport, tako da bomo poskušali družno zmagovati. Že jutri nas čaka druga tekma, naslednji teden nova. Zdaj se moram pripraviti na naslednje."

Navdušil že naslednji dan, postal tretji najučinkovitejši novinec

Že naslednji večer so Kralji odigrali drugo tekmo in St. Louis Blues odpravili s 4:1. V središču pozornosti je bil spet Kopitar, ki je statistiko obogatil s tremi podajami. Hrušičan je na koncu prve sezone zbral 72 tekem, dosegel 20 zadetkov in 41 podaj, kar ga je po učinkovitosti uvrstilo na tretje mesto med člani svojega kolektiva.

Bil pa je tudi tretji najučinkovitejši novinec tiste sezone, takoj za Jevgenijem Malkinom (78 tekem, 85 točk) in Paulom Stastnyjem (82, 78). Zaigral je tudi na "all-star" tekmi za mlade zvezde NHL-a (NHL YoungStars Game).

Za Kopitarjem je deset sezon v ligi NHL, v kateri se je prelevil v enega od najboljših hokejistov na svetu. Njegove veščine so nagradili, hokejski mojster Wayne Gretzky o njem govori z izbranimi besedami, pri Los Angeles Kings so mu zaupali vlogo kapetana ... Foto: Guliverimage

15 sezon, dva stanleyja, kapetanska črka, več kot tisoč tekem, tisoč točk ...

Za 34-letnikom je zdaj že 15 sezon lige NHL, v kateri se je izoblikoval v enega od najboljših hokejistov na svetu in s soigralci dvakrat v zrak dvignil Stanleyjev pokal (2012 in 2014). Pred petimi leti mu je pripadla tudi kapetanska vloga. Odigral je že več kot 1.100 tekem rednega dela in dosegel tudi jubilejni točkovni mejnik - tisoč točk. Za svoje predstave je bil dvakrat nagrajen z nagrado za najboljšega obrambnega napadalca (Frank J. Selke trophy), prejel pa tudi lovoriko Lady Byng memorial trophy, s katero nagradijo "vzorno športno vedenje in uglajenost v kombinaciji z visokim standardom igralskih sposobnosti".

"Res imam dva stanleyja, nagrade ... A še vedno me vsak dan žene želja po zmagi. Ne igram zato, da bi izgubljal. Želim si zmagovati, spet biti v končnici, se boriti za Stanleyjev pokal. Morda ravno zato, ker vem, kako je postati prvak, kako lepi občutki so to," je pred dvema letoma v Sobotnem intervjuju spomnil na zlate čase Kingsov, ki pa jim v zadnjih sezonah niso blizu.

V sedmih tekmovalnih obdobjih po zadnji osvojitvi svetega grala se petkrat niso uvrstili v končnico, dvakrat pa so izločilne boje končali po prvem krogu.

Novo sezono, za Kopitarja že 16., bodo začeli v četrtek, 14. oktobra, proti Vegas Golden Knights.