Preden ste se lani avgusta vrnili v ZDA, ste dejali, da se ne želite znova znajti v istem zosu (že zgodaj brez realnih možnosti za končnico), a je bila zgodba vaše ekipe, ki je sredi prenove, tudi letos precej podobna. Kako bi ocenili zadnjo sezono?

Morda je bilo letos to celo malo bolj pričakovano, saj smo zamenjali trenerja, s tem tudi sistem igre. Vedeli smo, da bomo potrebovali čas. Proti koncu smo začeli igrati bolje, nanizali nekaj zmag, a so prišle prepozno.

Na žalost v tem trenutku potrebujemo čas. Gre za proces, ki traja in zna trajati morda še kakšno leto ali dve. Mislim pa, da se je v drugi polovici sezone videlo, da smo naredili korake v pravo smer. Trenerski štab je na mestu, kar je super, tega sem vesel. Verjamem, da gremo proti boljšim časom.

Novi temelji, na katerih boste gradili, so torej dobri?

Menim, da so. Zagotovo pa pot ni lahka. Zagotovo mi ni bilo všeč, da smo nekaj mojih prijateljev "tradali" (morali so oditi v drugo ekipo, op. a.). A kar se hokeja, igre tiče, stvari dobro potekajo in lahko pozitivno gledamo naprej.

V zadnji sezoni se je moral posloviti od soigralcev, s katerimi so pisali največje uspehe kluba, med drugim Aleca Martineza in Klya Clifforda. Foto: Reuters Omenili ste slovesa prijateljev. V nekaj dneh so se morali posloviti Kyle Clifford, Tyler Toffoli, Alec Martinez. Ste ob tem še bolj občutili, kakšen "biznis" je liga NHL?

Ko enkrat prideš do takšne točke, ko ne gre več naprej, je res morda še bolj očitno, da je vse skupaj velik "biznis". In ta je zahteval spremembe.

Gre za fante, s katerimi smo osvojili dva Stanleyjeva pokala, zdaj pa so se naše poti razšle. Ali je to pravično ali nepravično, ne vem, a dejstvo je, da je do sprememb prišlo in da smo jih morali sprejeti.

Mlajši igralci dovolj grizejo, rinejo voz naprej?

Menim, da ja. Zagotovo bodo morali narediti še korak naprej. Menim pa, da smo ga že naredili. Rezultatsko se to sicer še ne pozna, a lahko smo pozitivni.

Trenerja Todda McLellana opiše kot zelo odkritega, a toplega človeka. Foto: Getty Images Po Darrylu Sutterju in sezoni 2016/17 boste imeli prvič dve sezoni zapored istega trenerja. Kako bi opisali Todda McLellana?

Zelo je človeški, zelo odkrit, pove ti vse v obraz, pa naj bo pohvala ali pa kritika. Tako kot se od trenerja pričakuje.

Mu je pa zelo pomembno tudi življenje zunaj ledu. Seveda smo hokejisti, treniramo, igramo, veliko mislimo na hokej, ki je naša služba, a zanj je pomembna širša življenjska slika. Veliko mu na primer pomeni počutje v družini. Je zelo topel človek, res prijetna oseba, lepo je delati z njim.

O tem, da bodo pri LA Kings na naboru izbirali kot drugi:

Proces prenove zahteva svoj čas. Pri tem bi vam lahko pomagalo dejstvo, da vam je bila loterija za nabor naklonjena. Četrtič v zgodovini je Kraljem pripadel drugi izbor na naboru.

Z loterijo smo res lahko zadovoljni. Sam ne poznam kakovosti teh igralcev, ki kotirajo najvišje, a če zadaneš z izborom, se ti lahko zelo smeji. Ko smo zadnjič izbirali kot drugi, smo pobrali Doughtyja (Drewa Doughtyja, op. a.). Vsi vemo, kakšnega kova igralec je.

Se je pa že zgodila tudi drugačna zgodba, da so bili kot drugi izbrani hokejisti, ki jim nato v ligi NHL ni tako uspelo. Tako da nas pri izbiri čaka še ena loterija. Bomo videli. Upamo, da bomo dobro izbrali. Priložnost je vrhunska, ponuja ti, da zapolniš mesto v ekipi, ki bi ga morda poskušal zapolniti s kom, ki je na trgu.

Konec meseca bo preteklo 15 let od nabora, na katerem so Kralji Kopitarja izbrali kot 11. Foto: Getty Images Z vami so zadeli v polno. Kako se spominjate 30. julija 2005, ko so vas izbrali na draftu?

Bil sem na Švedskem. Spomnim se, da nas je bilo nekaj fantov iz ekipe Södertälja prijavljenih na draft, tako da smo se ekipno zbrali na neke vrste pikniku. Jedli smo in spremljali nabor. Internetna povezava ni bila tako dobra, kot je zdaj, tako da je bilo vse skupaj z zamikom. Še preden sem na televiziji videl, da sem izbran, mi je zvonil telefon, tako da sem izvedel že po telefonu. Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa. Je bil kar lep dan. 15 let je že. Hitro gre.

Kako ste takrat kot najstnik gledali na ligo NHL?

Zagotovo si kot hokejist želiš igrati v ligi NHL, a koliko so tvoje želje resnične, je druga stvar. Da bi lahko tam res zaigral, sem prvič realno pomislil, ko so me izbrali na naboru, a potem se je bilo treba še dokazati in uvrstiti v ekipo.

V prihodnji sezoni ne bo več povsem zaščiten igralec, a ob morebitnem "tradu" delno sam odloča o prihodnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vso NHL kariero igrate za Los Angeles Kings, praktično že debelo desetletje ste vodilni mož, zadnje štiri sezone kapetan ... Od prihodnje ne boste več popolnoma zaščiten igralec, a ob morebitnem "tradu", ki se sicer zdi težko verjeten, s seznamom sedmih klubov delno tudi sami odločate o svoji prihodnosti. Ste seznam že oddali?

Nikoli se ne ve, kdaj se kdo odloči, da te zamenja. Ravno prej sva govorila o "biznisu". S 1. julijem oziroma že prej sem klubu poslal seznam sedmih klubov, v katere me lahko kadarkoli pošljejo. Če bi me pa želeli poslati v klub, ki ga ni na tem seznamu, pa moram pri tem še jaz pristaviti kljukico.

Kopitar o tem, da so ga navijači izbrali za najboljšega hokejista LA Kings zadnjega desetletja:

Liga NHL je zaradi novega koronavirusa aktivnosti prekinila sredi marca. Kako ste v Los Angelesu preživljali karanteno?

Kalifornija se je precej hitro "zaprla", tako da smo bili doma. Kar precej so nas prestrašili in smo se res pazili, da ne bi bilo kaj narobe. Morda jaz v primeru okužbe ne bi imel težav, bi jih pa zaradi mene lahko imel kdo drug. In tega si resnično ne želim.

Plaže so bile zaprte, sprehajalne poti tudi, tako da tam ni bilo nikogar. Če je bilo treba iti v trgovino, smo šli, sicer pa smo se zadrževali v hiši. Na srečo imamo bazen, tako da smo malo več plavali. Ob tem pa iskali načine, kako čim bolje zabavati triletnika in petletnico.

Plavanje, kartanje, sestavljanke in različne igre so pomagali krajšati čas v izolaciji. Foto: Grega Valančič/Sportida Vam je uspevalo? Ste se spoznali s kakšno novo igro, izdelali kaj kokošnjaku podobnega kot Ryan Getzlaf?

(smeh, op. a.) Ne, v take stvari se nisem spuščal. Smo pa veliko kartali, pa sestavljali sestavljanke in odigrali marsikatero igrico. Nekako nam je šlo.

Kako tako majhnima otrokoma sploh razložiti, da se je treba bolj kot ne držati doma?

Težko, saj še sam pri sebi nisem vedel, kaj naj si mislim o tem virusu, o katerem ni bilo znanega veliko. Nekako sva jima poskušala dopovedati, da je okoli nas nek virus in da dokler ne bo odšel stran, ne bomo mogli naokoli. Sta kar razumela.

Hčerka Neža bo kmalu odšla v šolo. Se veseli?

Pripravljamo se na prvi razred, a je tudi tu veliko stvari v zraku, saj ne vemo, kdaj se bo vse skupaj začelo. Če bi bile razmere normalne, bi morali začeti sredi avgusta, tako pa ne vemo. Je pa kar navdušena nad tem, da bo tudi ona šolarka. Vse skupaj bo morda olajšalo tudi to, da pozna nekaj otrok, ki bodo njeni sošolci.

Pandemija novega koronavirusa je prekinila sezono NHL, končala vašo, prestavila SP v hokeju v Tivoliju za eno leto, v celoten šport vnesla veliko vprašajev. Kako časi negotovosti vplivajo na vas, na stopnjevanje vaših priprav, glede na to, da ne veste, kdaj se bo začelo novo tekmovalno obdobje?

Trenutno smo v zelo čudnem, nenavadnem položaju. Tako za hokejiste kot za trenerje in športne direktorje ta negotovost prinaša en velik vprašaj, kako se bodo stvari sploh odvile. Težko je, ker ne moreš narediti nobenega načrta za naprej, saj se popolnoma nič ne ve.

Niti to, kdaj se bo ta sezona nadaljevala, ali se sploh bo, tako da načrta za trening še nimam. Če bi bili normalni časi, bi bile moje priprave trenutno že zelo intenzivne, tako pa sem sredi nekega aktivnega počitka. Migam, vzdržujem kondicijo, a da bi se zelo intenzivno pripravljal, pa ne. Če bomo sezono res začeli šele decembra, je pred nami še kar nekaj časa, ki ga bom lahko izkoristil za treninge. Treba se bo prilagoditi.

"Trenutno smo v zelo čudnem, nenavadnem položaju. Tako za hokejiste kot za trenerje in športne direktorje ta negotovost prinaša en velik vprašaj, kako se bodo stvari sploh odvile." Foto: Grega Valančič/Sportida

Je pa škoda za svetovno prvenstvo, saj je bilo vse pripravljeno, da pridem. Kako bo prihodnje leto, je težko reči, sploh če bomo začeli res tako pozno, kot pravijo nekateri, ki omenjajo december.

Nekatere stvari so se že zresitirale, verjamem pa, da bo ekonomija še zelo trpela zaradi koronavirusa, posledično pa tudi šport. Verjetno se to ne bo pokazalo takoj, ampak se zna pokazati šele čez nekaj mesecev.

O tem, ali je koronakriza vplivala na finance v klubu:

Kaj pravite o nadaljevanju prekinjene sezone, o tem, da fantje štiri mesece in pol ne bodo imeli tekem?

Si niti ne predstavljam, kako bo to videti. Celotna slika, zgodba je en velik vprašaj. Tudi za nas, če bomo res začeli decembra, ne bo fino. Biti osem mesecev brez hokeja je absolutno preveč, a ne preostane nam nič drugega, kot da se prilagodimo. Treningi sicer niso isto, a verjamem, da bomo hitro padli v ritem. Kdo ve, morda nam bo pa to koristilo, da se bo okoli kluba več stvari razjasnilo, da se bomo mi bolje pripravili.

S čim se bo v prihodnji sezoni zadovoljil LA Kings?

Težko govorimo o konkretnih ciljih. Če se ne uvrstiš v končnico, je to zagotovo neuspeh. Za nas bo sezona dobra, če bomo v igri, če bomo ekipa, ki bo dokazala, da lahko igra v izločilnih bojih. Letos smo namreč spet zelo hitro vedeli, da nismo v miksu. Želimo si marca igrati tekme, ki bodo še štele, ne da bomo že tako hitro kot letos vedeli, da končnice ne bo.

"Športniki lahko in poskušamo čim bolj opozarjati, a koliko se lahko stvari samo zaradi nas spremenijo, je drugo vprašanje." Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob pandemiji je ZDA pretresala tudi smrt temnopoltega Georgea Floyda, sledili so protesti, na katerih so opozarjali na rasizem in policijsko nasilje, ki so prerasli okvirje ZDA, postali celo svetovni pojav. Tudi sami ste se ob tem oglasili ... Kako je z rasizmom v Los Angelesu?

Do zdaj se tudi sam morda sploh nisem zavedal, kako močno smo tudi mi vpeti v to. Nežina zelo dobra prijateljica je temnopolta. Neža je nekoč prišla do naju z ženo in spraševala, zakaj je prijateljica temne polti, ona pa ne. Poskušala sva ji razložiti, da smo vsi enaki, da je le koža drugačne barve. Poznam primer, ko oče temnopoltega sina ni pustil samega na kolo v bližini doma, ker so se bali, da bi bilo kaj narobe. Nedoumljivo mi je, ne morem si sploh predstavljati, da ne bi bilo vse v redu. Gre za zelo zahtevno temo, ki jo je, sploh otrokom, zelo težko razložiti.

Sem pa imel nekoč temnopoltega soigralca Wayna Simmondsa, a kot vem, rasizma ni občutil.

Kako vidite vlogo vrhunskega športnika pri tovrstnih družbeno-političnih temah?

Mi lahko in poskušamo čim bolj opozarjati, a koliko se lahko stvari samo zaradi nas spremenijo, je drugo vprašanje. Vemo, da se v politiko ni najbolje mešati, zagotovo pa stojim za tem, da to, kar se je zgodilo, ni prav. Želim si, da bi lahko športniki pomagali spremeniti določena razmišljanja in stvari, a kako hitro in ali se bodo res spremenile, bo pokazal le čas.



