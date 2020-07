Kopitar in Razingar na Bledu znova predajata znanje #foto #video

Anže Kopitar in Tomaž Razingar sta se peto leto zapored posvetila najmlajšim in nekoliko starejšim hokejskim radovednežem. Te dni na Bledu gostita Hokejsko akademijo, na kateri se (bo) veščin uči(lo) več kot sto udeležencev.

Medtem ko 24 moštev lige NHL čaka na predvideno nadaljevanje tekmovalne sezone (konec julija, začetek avgusta), ki jo je zaustavil novi koronavirus, je kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar že mesec dni doma. Njegovim Kraljem, ki so sredi prenove, se še tretjič v zadnjih štirih letih ni uspelo uvrstiti v končnico.

Z Los Angeles Kings je v predčasno končani sezoni ostal brez končnice in se pred mesecem dni vrnil v domovino, kjer popoldneve zadnjih dni preživlja na ledu z mladimi upi. Za dopoldneve je zadolžen Razingar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaradi tekmovalnega zamika je predvideno, da se bo tudi prihodnja sezona začela pozneje kot s tradicionalnim oktobrskim uvodom. Po nekaterih skrajnih napovedih bi začetek lahko dočakali šele decembra ... Kopitar upa, da bo negotovosti, ki vpliva tudi na njegove priprave v Sloveniji, konec čim prej.

V negotovosti je bila zaradi pandemije tudi akademija Kopitarja in nekdanjega dolgoletnega kapetana slovenske reprezentance Tomaža Razingarja, a je dobila zeleno luč za peto izvedbo.

Anže Kopitar o 5. akademiji, ki jo organizira s Tomažem Razingarjem:

Na ledu blejske ledene dvorane je te dni tako spet pestro. Hokejsko znanje ta teden nabira prva skupina, druga ga bo prihodnji. V dveh terminih se bo v 14 dneh v blejskem biseru preizkusilo več kot sto otrok, razdeljenih v več skupin.

Lani so zajeli igralce iz 13 držav, letos je koronavirus nekoliko oklestil številko. Če pandemije ne bi bilo, bi bilo več kot 50 odstotkov udeležencev iz tujine – predvsem iz Severne Amerike, pa Finske, Belgije ... Tako so zdaj ob večinsko slovenskih oklepnikih na ledu še Avstrijci, Hrvati, Italijani, Švicar ...

Več kot sto otrok se bo v dveh tednih zvrstilo na Bledu, kjer treningi potekajo v več starostnih skupinah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če je ne bi zagodel novi koronavirus, bi več kot 50 odstotkov udeležencev prihajalo iz tujine. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zelo sem vesel, da smo lahko sploh začeli akademijo, prav tako števila udeležencev, saj je bil kljub negotovim razmeram odziv velik. Otroci so zelo zagnani, moram jih pohvaliti. Trdo delajo. Upam, da se bodo, pa tudi mi, v teh 14 dneh kaj naučili. Kader za organizacijo je zelo velik, kar je zelo pomembno glede na to, da vsak otrok dobi veliko časa ena na ena, saj se mu trenerji lahko res posvetijo in mu pomagajo izpiliti njegove sposobnosti," pravi Kopitar.

Fotautrinki s četrtkovega treninga (foto: Grega Valančič/Sportida):

Na pomoč na ledu priskočijo tudi nekdanji in zdajšnji reprezentanti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Utrinek s popoldanskega treninga:

Na akademiji, ki jo z Razingarjem letos pripravljata petič zapored, sodeluje 15 trenerjev, med delivci znanja so tudi nekdanji in zdajšnji slovenski reprezentanti. Z otroki so tako danes popoldne ob Kopitarju – "Raza" je prisoten dopoldne – drsali tudi Robert Sabolič, Andrej Tavželj in Žiga Pavlin, ki bo prisoten vsa dva tedna.

Žiga Pavlin rad dela z otroki, pravi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V preteklosti sem že sodeloval na dnevnem taboru, zdaj pa smo se dogovorili za vseh 14 dni. Delo z otroki mi je všeč, lepo jih je gledati, kako se učijo, in jim pomagati. Pohvale glavnim trenerjem, jaz jim le pomagam, vse imajo začrtano, delajo po dobrem programu in vidi se, kako fantje napredujejo. V naših časih nismo imeli možnosti, da bi lahko drsali s takšnimi hokejisti, kot sta Anže in Tomaž, ter tako črpali znanje. Menim, da je to super izkušnja za otroke," je o nabiranju novih znanj hokejskih nadobudnežev dejal začasni trener Pavlin.

Na akademiji znanje deli 15 trenerjev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prva skupina bo akademijo končala v soboto, druga pa bo v družbi Raze in Kopija – daljši pogovor z njim si boste na Siolu lahko prebrali konec tedna – delo začela v ponedeljek.

