Konec sezone lige NHL v Kanadi?

Sezona v severnoameriški ligi NHL bi se lahko končala v Kanadi. Čeprav se vodstvo lige še ni odločilo, kateri mesti bosta gostili zgoščen program končnice za vzhodno in zahodno konferenco, naj bi zadnje zdravstvene razmere v ZDA dajale prednost kanadskima mestoma Edmontonu in Torontu.

Kot sta poročala kanadski portal Sports Network in ameriški ESPN, se vodstvo NHL nagiba k temu, da bi tekmovanje dokončali v Kanadi.

Liga NHL bo pri vračanju v sezono naslednji korak naredila 10. julija, ko se bodo začeli ekipni treningi in pripravljalni kampi. Sezona se bo potem s končnico nadaljevala v dveh izoliranih okoljih. Ostalih datumov vračanja sezone vodstvo tekmovanja sicer še ni določilo.

Po poročilih tamkajšnjih medijev sta v ožjem izboru za pripravo skrajšanega sistema končnice poleg obeh kanadskih mest še ameriški mesti Chicago in Las Vegas. V ZDA pa se je v zadnjem času spet poslabšala epidemiološka slika.

A odločitve o tem ne gre pričakovati, dokler NHL in sindikat igralcev NHLPA ne bosta sklenila nove kolektivne pogodbe. Po poročanju TSN in ESPN pa naj bi ta dogovor vseboval tudi določilo o prekinitvi lige za naslednji olimpijski tekmovanji v Pekingu 2022 in Milanu/Cortini 2026.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018 igralcev iz lige NHL ni bilo, ker liga ni dosegla dogovora z Mednarodnim olimpijskim komitejem in krovno zvezo IIHF, zato sezone takrat niso prekinili. Nova kolektivna pogodba naj bi bila že skorajda dogovorjena, sklenili bi jo lahko že v petek ali soboto.

