Mladi slovenski športniki uspešni na paraigrah v Istanbulu

v Istanbulu so se sklenile 7. evropske paraigre mladih. Na igrah je nastopilo kar 700 športnic in športnikov iz 31 držav, ki so se merili v atletiki, lokostrelstvu, dvoranskem balinanju, golbalu, judu, plavanju, namiznem tenisu, taekwondoju in košarki na vozičkih. Pri organizaciji je sodelovalo več kot 300 prostovoljcev. Izkazala se je tudi slovenska odprava, ki se domov vrača s kar petimi odličji.

V slovenski odpravi so navdušili Bor Tit Jerlah, Enej Strazberger in Anže Strazberger (vsi trije igralci športa dvoransko balinanje), Nina Biadov in Tristan Majcenovič (oba paraplavanje) ter namiznoteniška igralka Karin Praček. Strokovni štab odprave so sestavljali Maja Bobnar (boccia), Kristina Žagar (paraplavanje), Ožbej Poročnik (namizni tenis) ter fizioterapevt Lan Martin Kompan, ki se je izkazal tudi s svojo vsestranskostjo, za kar so mu vsi v naši odpravi zelo hvaležni.

To je bil peti nastop slovenskih parašportnic in parašportnikov na evropskih paraigrah mladih. Do zdaj so osvojili že 41 kolajn.