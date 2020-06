V igri za nadaljevanje sezone le še pet mest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V igri za organizacijo preostanka sezone NHL so le še Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Edmonton in Toronto.

V igri za organizacijo preostanka sezone NHL so le še Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Edmonton in Toronto. Foto: Reuters

V izjavi za javnost lige NHL so zapisali, da so v igri še vedno Las Vegas, Chicago, Edmonton, Toronto in Los Angeles. Mesto angelov je v konkurenci kljub temu, da moštvo Anžeta Kopitarja ne bo sodelovalo v preostanku sezone kot eno izmed sedmih najslabših ekip predčasno prekinjenega rednega dela lige.

John Horgan, premier province Britanska Kolumbija, kjer se nahaja Vancouver, je po izjavi lige dejal, da je odločitev posledica skrbi za javno zdravje in da v provinci ne želijo tvegati ter spreminjati protokolov za organizacijo tako velikega športnega dogodka.

Datum nadaljevanja sezone v NHL za zdaj še ni potrjen, sistem končnice v dveh izbranih mestih pa predvideva nastope 12 najboljših moštev iz obeh konferenc.

V predkrogu končnice bodo proste štiri najboljše ekipe z vzhoda in zahoda, osem preostalih moštev v vsaki konferenci pa bo med seboj igralo na tri zmage. Kasnejši preostanek končnice bo v boju za Stanleyjev pokal odigran po običajnem sistemu na štiri zmage.

Preberite še: