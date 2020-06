Vodstvo HK SŽ Olimpija v preteklih mesecih ni skrivalo želje, da bi v zeleni dres vrnilo otroka Olimpije Žigo Panceta. To mu je nazadnje le uspelo, 31-letni krilni napadalec bo po sezoni 2012/13 znova igral za zmaje, a za drug pravni subjekt. Takrat je bil član HDD Olimpija, s katerim je nastopal v ligi EBEL, trenutno pa še ne ve, ali bo s soigralci del Alpske lige ali pa bodo na Celovški 25 naredili korak naprej in vstopili v ligo BAHEL (nekdanjo EBEL).

"Lepo se je po sedmih, osmih letih tujine vrniti. Če primerjam sliko od prej, gre za povsem novo okolje. Vizija vodstva kluba je bila velik jeziček na tehtnici v smer, da sem podpisal. Imajo željo po napredku v višjo ligo, pogoji, v katerih delamo, so vrhunski. Menim, da je to za igralca najpomembnejše, da lahko misli zgolj na hokej. Zelo se veselim, ne glede na to, kje bomo igrali. Naš cilj je, da bomo zmagovali v katerikoli ligi, da bomo pustili srce na igrišču," je vrnitev v Tivoli komentiral Pance.

Za športnike je lahko precej težko

Kot pravi, je v Olimpiji našel stabilnost, ki jo je močno pogrešal na Slovaškem, kjer je prejel zgolj eno plačo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kot pravi, se je z vodstvom kluba veliko pogovarjal, po seriji sestankov pa pristal na triletno pogodbo, ki mu v določenih primerih omogoča odhod v kakovostnejše tekmovanje. Svoje je ob podpisu dodal še novi koronavirus, ki prinaša negotove čase.

"Zavedam se negotovosti, ki prihaja s tem virusom, kaj bo, kje bo, če bo ... Veliko sem bil v stiku s svojim agentom, a mi še danes ne zna povedati, kdaj bodo v tujini začeli sploh podpisovati. Letos je lahko za športnike res kar težko. Plače se bodo znatno znižale v mnogo ligah, kar je povsem logično, saj imajo klubi izpad dohodka, sponzorji ne vedo, kaj in kako. Zaradi družine si ne morem privoščiti 'gemblanja'. Pestro bo, a ne le v hokeju, na splošno v celotnem športu. V nemški hokejski ligi na primer ne vedo, kdaj bodo začeli, nekateri pravijo, da šele ob koncu leta. Logično je, da si klub želi igrati pred polnimi, ne pred praznimi tribunami, saj je mnogo ekip odvisnih od prodanih kart. Upam, da se bo položaj umiril in se bo vse dobro končalo," se nadeja naš sogovornik, ki ima za sabo zahtevno sezono v slovaški ligi pri Slovanu iz Bratislave.

Slovaški kolektiv, ki si je končnico zagotovil z drugim mestom po rednem delu, a zaradi pandemije novega koronavirusa četrtfinala ni dočakal, je tudi v zadnjem tekmovalnem obdobju zaznamovala finančna nedisciplina.

"Doživeti tak finančni izpad ni lahko, ko so enkrat v igri še otroci, pa je skoraj nemogoče. Takšne izkušnje, kot sem jo imel letos, si ne želim nikoli več, ne privoščim je nikomur." Foto: Vid Ponikvar

"Za mano je zelo slaba izkušnja s Slovanom. Zgodila so se neplačila, praktično sem v celotni sezoni dobil zgolj eno plačo, za oktober. Vem, da so bili tudi v preteklosti, ko sta bila tam še Rok Tičar in Žiga Jeglič (oba sta se srečala s Slovanovo finančno disciplino v Kontinentalni hokejski ligi, op. p.), znani zaradi neplačevanja, a misliš si, da bo klub s tako tradicijo slovaško ligo, ki je finančno precej manjši zalogaj kot liga KHL, lahko izpeljal. Pa je na žalost ni. Letos je bilo tako, da naj bi pokrivali dolg za nazaj, tako da jim je zmanjkalo za sproti. Doživeti tak finančni izpad ni lahko, ko so enkrat v igri še otroci, pa je skoraj nemogoče. Takšne izkušnje, kot sem jo imel letos, si ne želim nikoli več, ne privoščim je nikomur. Treba je bilo najti neko stabilnosti. To sem dobil s podpisom pri Olimpiji, pri kateri smo se z vodstvom temeljito pogovorili, tako da se zahvaljujem vsem," pripoveduje oče dveh otrok, ki je bil v zadnjem tekmovalnem obdobju vajen igrati pred številčnimi gledalci. "Navijačev je bilo vedno veliko, ali smo igrali z visoko rangiranimi ekipami ali pa s tistimi slabšimi. V velikem številu so nas spremljali povsod. Kaj delajo z denarjem, ki ga dobijo od prodanih vstopnicam, je težko reči. To vedo samo oni …"

V tem negotovem času, ki ga je sprožil novi koronavirus, je pripravljen narediti korak nazaj, zaigrati v Alpski ligi in z izkušnjami pomagati mlajši generaciji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če bo Alpska liga, bo to korak nazaj, a upa, da ne za dolgo

Slovenski reprezentant je pripravljen na oba scenarija, Alpsko ligo in ligo BAHEL. "Če bomo igrali Alpsko ligo, bo po eni strani to zame korak nazaj, a upam, da ne za dolgo. Po drugi strani pa vem, da bom lahko z izkušnjami, z vsem, kar sem v zadnjih letih dobil v tujini, pomagal ekipi, mlajši generaciji, ki prihaja za nami," pravi Pance, ki je po desetletju v ligi EBEL zadnji dve sezoni spoznaval slovaško ligo. Preden je postal član Slovana, je v tekmovanju drsal z madžarskim moštvom DVTK Jegesmedvek.

"Slovaška liga mi je bila všeč, ustrezala mi je. Liga EBEL ima zelo veliko kanadskega pridiha, tako da je vse bolj fizično, bolj se igra na telo, medtem ko sta pri Slovakih in Čehih pomembni spretnost in hitrost, ni pa toliko igre na telo," še pravi Ljubljančan, ki bo moral na uradno razjasnitev Olimpijine tekmovalne prihodnosti še nekoliko počakati.

Preberite še: