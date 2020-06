Na anonimno pismo o domnevno nevzdržnih razmerah pri HDD Sij Acroni Jesenice , ki naj bi ga poslala skupina hokejistov društva, so se v ponedeljek zvečer odzvali igralci in zanikali, da bi ga napisal kdo od njih. Dan pozneje je izjavo za javnost poslalo vodstvo gorenjskega kluba in med drugim zapisalo: "Verjamemo, da pismo ni bilo poslano iz naslova naše garderobe."

V ponedeljek smo v uredništvu prejeli anonimno pismo, v katerem avtorji (domnevno hokejisti Jesenic) pišejo o po njihovih besedah nevzdržnih razmerah pri HDD Sij Acroni Jesenice. Kot ključne očitke zoper vodstvo društva navajajo neizplačilo denarja, siljenje k podpisu novih pogodb in sporno vsebino le-teh.

Pošiljatelj – pismo naj bi naslovili tudi na Hokejsko zvezo Slovenije, finančo upravo, inšpektorat za šolstvo in šport, inšpektorat za delo – je med drugim zapisal tudi: "Za vse ostale je lepo igralci pa vedno potegnemo kratko", "Zavedamo se, da bo po tem pismu izveden mobing nad celotno ekipo, da se ugotovi kateri igralci stojimo za tem – a smo odločeni, da bomo uredili razmere in se ne bojimo" …

Ko smo včeraj za komentar vprašali športnega direktorja Marcela Rodmana, je bil nad očitki presenečen, dejal je, da nikogar niso izsiljevali s pogodbami in da so za zadnjo sezono poplačali vse dolgove, nekaj pa jih je ostalo za nazaj.

Verjamejo, da pismo ni prišlo iz slačilnice, drugih navedb ne komentirajo

Pozno zvečer v ponedeljek so se z izjavo za javnost oglasili igralci in v njej zapisali, "da pisma, ki je zaokrožilo po medijih, nismo napisali, in pomoči, ki jo avtor anonimnega pisma navaja, ne potrebujemo".

Predsednik Anže Pogačar se na naš klic ni oglasil, je pa vodstvo društva popoldan poslalo odziv, v katerem je med drugim zapisalo, da verjame, da "pismo ni prišlo iz slačilnice". Foto: Vid Ponikvar

Danes smo se obrnili še na predsednika društva Anžeta Pogačarja, a je njegov telefon zvonil v prazno. So pa z Jesenic pozneje poslali odziv vodstva kluba, pod katerim je podpisan predsednik. Med drugim so zapisali: "Verjamemo, da pismo, ki naj bi ga poslali naši igralci, ni bilo poslano iz naslova naše garderobe, zato vseh drugih navedb, katerih namen je bil zlonamerna očrnitev trenutnega vodstva kluba ter demotivacija ekipe pred pričetkom nove sezone, ne bomo komentirali."

Nelektorirano izjavo si lahko v celoti preberete v nadaljevanju.

ODGOVOR VODSTVA KLUBA HDD SIJ ACRONI JESENICE NA ANONIMNO PISMO Anonimno pismo, ki je bilo včeraj, 15. junija 2020 posredovano na najrazličnejše naslove, je bilo več kot očitno posredovano zgolj z enim samim namenom – zlonamernim namenom očrnitve trenutnega vodstva kluba ter demotivacije ekipe pred pričetkom nove sezone. Verjamemo, da pismo, ki naj bi ga poslali naši igralci, ni bilo poslano iz naslova naše garderobe, zato vseh drugih navedb, katerih namen je bil zlonamerna očrnitev trenutnega vodstva kluba ter demotivacija ekipe pred pričetkom nove sezone, ne bomo komentirali. Takšni ''udarci'' nas delajo le še močnejše in bolj povezane! V naši garderobi vlada odlično vzdušje in fantje se pridno in motivirano, pripravljajo na novo sezono. Izjavo na poslano anonimno pismo pa so podali tudi igralci, saj omenjeno smatrajo tudi kot napad na njih same. Poleg tega je avtor anonimnega sporočila želel očrniti tudi ime našega glavnega pokrovitelja, kar kaže na njegov očiten zlonameren namen - da želi škoditi delovanju kluba! Našemu generalnemu pokrovitelju se za vso podporo iskreno zahvaljujemo. ENA EKIPA, ENO SRCE! Jesenice, 16.06.2020 Anže Pogačar, Predsednik kluba HDD SIJ Acroni Jesenice

