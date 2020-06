Odziv jeseniških igralcev: Poskus rušenja kluba in vnašanje nemira

"Vsem prejemnikom pisma in širši javnosti igralci sporočamo, da pisma, ki je zaokrožilo po medijih, nismo napisali in pomoči, ki jo anonimni avtor pisma navaja, ne potrebujemo. Pismo jemljemo kot poizkus rušenja našega kluba in vnos nemira v ekipo," na anonimno pismo o domnevno slabih razmerah v HDD Sij Acroni Jesenice , ki smo ga prejeli v uredništvu, odgovarjajo igralci gorenjskega društva.

Na anonimno pismo, v katerem avtorji (domnevno hokejisti) opozarjajo na po njihovem mnenju nevzdržne razmere v HDD Sij Acroni Jesenice, se je z izjavo za javnost odzvalo več igralcev društva. V njej so zapisali, da pisma, ki je zaokrožilo po medijih, niso napisali in pomoči, ki jo anonimni avtor pisma navaja, ne potrebujejo.

Dodali so, da težave, ki nastanejo, v klubu rešujejo sproti, z jasno in iskreno komunikacijo. Ob tem so zapisali še, da zaupajo vodstvu kluba, pismo, v katerem pošiljatelj vodstvu kluba očita neizplačila in siljenje k podpisu novih pogodb, ter izpostavlja sporno vsebino pogodb, pa vidijo kot napad na klub in vnašanje nemira v ekipo, ki se visoko motivirana pripravlja na sezono 2020/21.

Celotno izjavo, pod katero so se podpisali, si v nadaljevanju lahko preberete v celoti.

Športni direktor Marcel Rodman je bil nad očitki presenečen. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dopoldan smo o vsebini pisma z naslovom Prošnja za pomoč igralcev!!!!, v katerega je pošiljatelj priložil še serijo skeniranih dokumentov pogodbe, vprašali športnega direktorja društva Marcela Rodmana, ki so ga očitki presenetili.

"Ne vem, kaj sploh reči. Ne razumem, kdo bi koga izsiljeval. Jaz nikogar nisem silil, da bi kaj podpisal. Zaradi mene ni nikomur treba tukaj igrati. Ob najinem zadnjem pogovoru (10. april, op. p.) res ni bilo vse poplačano za letos, danes pa lahko zagotovim, da so bile plače, vse, za kar smo se dogovorili, izplačane. Dolga do igralcev za zadnjo sezono ni, nekaj ga je ostalo za nazaj. Šokiran sem ob teh besedah. Vse skupaj se mi zdi nesmiselno, saj gre za anonimno stvar. Naj se oglasi tisti, ki je to poslal, da slišimo, kje je težava. Jaz za njo slišim prvič. Kot vidim, so fantje zadovoljni, dobro trenirajo, razumejo, da položaj zaradi koronavirusa ni prijeten," je bil nad pismom zgrožen nekdanji železar, ki se je društvu v operativni vlogi pridružil januarja.

