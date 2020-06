Olimpijin vprašaj ostaja

HK SŽ Olimpija še četrto sezono zapored v Alpski ligi ali premierno v nekdanji ligi EBEL, po novem Bet-at-home hokejski ligi? Uraden odgovor bo klub podal v prihodnjih dneh, najpozneje na torkovi 18. skupščini, na kateri bodo med drugim razpravljali o načrtu dela HK Olimpija za leto 2020 oziroma sezono 2020/2021.

Po predčasnem koncu zadnje sezone so na Celovški 25 znova izrazili željo po napredovanju na višjo tekmovalno raven, v začetku maja se je zdelo, da so to možnost že prestavili na prihodnje leto, v zadnjih tednih pa je znova oživela ideja, da bi Ljubljana že jeseni lahko spet imela svoje mesto v ligi EBEL (v tej je prejšnji pravni subjekt HDD Olimpija zadnjič nastopal v leta 2017).

Butara: Delamo kalkulacije, vse bo jasno čez nekaj dni

Predsednik kluba Miha Butara o tekmovalni prihodnosti še ni želel razpredati, pravi, da bo več povedal, ko bo vse jasno. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pri klubu so v tem času potrdili, da se pogovarjajo z vodstvom tekmovanja, a uradnih zaključkov o prihodnji tekmovalni sezoni še ne delijo. "Nič še ni odločeno. Delamo kalkulacije, videli bomo, kaj bo. Vse bo jasno v torek, ko bomo povedali, ali že letos EBEL in kako," ne želi prehitevati dogodkov predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara, ki bo, kot pravi, več povedal, ko bo imel podrobnejše informacije.

So pa pri Olimpiji v začetku tedna sodelovali na sestanku s klubi in vodstvom bet-at-home lige. Razpravljali so tako o tem, kdo vse naj bi v prihodnji sezoni tekmoval, kot tudi o predvidenem začetku tekmovanja. Ta se bo po pisanju avstrijskih medijev najverjetneje prestavil na začetek oktobra.

V ligi EBEL (po novem bet-at-home liga) si želijo vrnitve Ljubljane na tekmovalni zemljevid, a vprašanje je, ali je zeleno-beli tabor pripravljen na preskok. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pripravljeni?

Ob Ljubljančanih se za priključitev zanimajo pri Pustertalu (Alpska liga), interes naj bi obstajal tudi v Torinu (pri obeh za sezono 2021/22). Olimpija bi za vstop potrebovala 2/3 glasov klubov, kar naj ne bi bila težava, prav tako so vrnitvi Ljubljane naklonjeni vodilni v tekmovanju, si pa vodstvo ljubljanskega kluba želi vstopiti brez plačila pristojbine v višini 300 tisoč evrov (večina klubov naj bi pristojbino pokrila z deležem, ki ga prejme od generalnega sponzorja, Olimpija do tega denarja naj ne bila upravičena), čemur bi vodstvo tekmovanja lahko ugodilo.

A vprašanje je, ali so v zeleno-belem taboru, tudi če bi jim v pogajanjih v prihodnjih dneh uspelo, resnično pripravljeni za korak naprej. Večkrat so poudarili, da jih je zgodovina dovolj naučila in da z glavo skozi zid ne bodo šli. Tako se vse bolj zdi, da bi si Olimpija lahko vzela še nekaj mesecev za izboljšave na različnih področjih delovanja, in naskok na EBEL-ligaško sceno poskušala uresničiti prihodnje leto.

Če bo tako in bo ostala v Alpski ligi, se ekipa ne bo več pretirano spremenila, morda bi dočakali podpis še koga iz zadnje sezone, čeprav so "apetiti" nekaterih višji, ali pa dogovor s kom iz mlajše garde, v nasprotnem primeru pa bi morali v klubu odpreti denarnico za nova (reprezentančna in/ali tuja) imena.

Trenutna ekipa HK SŽ Olimpija za sezono 2020/21: Vratarja: Paavo Hölsä, Tilen Spreitzer

Branilci: Jakob Bernard, Nejc Brus, Mark Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac, David Planko, Luka Zorko

Napadalci: Martin Bohinc, Tadej Čimžar, Anej Kujavec, Aleš Mušič, Janez Orehek, Žiga Pance, Anže Ropret, Mark Sever, Nik Simšič, Jure Sotlar, Luka Ulamec

Trener: Ivo Jan

Pomočnik trenerja: Gregor Polončič





Preberite še: