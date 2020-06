HK SŽ Olimpija je naznanil še tretjega novinca v tem tednu. Po finskem vratarju, ki sliši na ime Paavo Hölsä , in reprezentančnem branilcu Aleksandru Magovcu bo zeleni dres v prihodnje nosil tudi standardni reprezentančni napadalec zadnjih let Žiga Pance. Otrok Olimpije in klub sta se dogovorila za triletno sodelovanje.

"Pogovore z njim smo imeli, še naprej smo z njim v stiku. Vemo, kaj bi on pomenil za našo ekipo. A on še ni toliko star, tako da menim, da pri njem v trenutnem položaju še vedno prevladuje želja po tujini," je sredi maja v pogovoru za Sportal o Žigi Pancetu razmišljal trener HK SŽ Olimpija Ivo Jan. Dva tedna se je Ljubljančanom želja izpolnila. Otrok Olimpije se po sedmih letih vrača v zeleno-beli tabor. Gre za dolgoročno sodelovanje, do konca tekmovalnega obdobja 2022/23.

Žiga Pance verjame, da klub čaka svetla prihodnost. Foto: Vid Ponikvar

"Lepo se je vrniti v dvorano, kjer sem naredil prve hokejske korake, in lepo je biti doma v teh negotovih časih. S predsednikom kluba sva se veliko pogovarjala in verjamem, da klub čaka svetla prihodnost. Želim si, da bi v Tivoliju igrali vrhunski hokej, kakršnega si Ljubljana in Slovenija zaslužita," se nadeja Pance.

"Vsi se zavedamo Žigovih kvalitet, je vrhunski igralec, ki je že zadnjih deset let slovenski reprezentant. Zato me izjemno veseli, da bo kot otrok Olimpije okrepil svoj matični klub. S svojimi igralskimi vrlinami in profesionalnostjo bo nedvomno tudi vzor mlajšim igralcem. Žiga Pance pomeni veliko okrepitev za našo ekipe in prepričan sem, da bodo to prepoznali tudi obiskovalci," pa je za klubsko spletno stran dejal Jan.

Desetletje v ligi EBEL, zadnji sezoni v slovaški ligi

31-letni krilni napadalec je večji del kariere do leta 2013 igral za zmaje, pet sezon z njimi tudi v ligi EBEL, nato pa odšel s trebuhom za kruhom. Še pet sezon je vztrajal v ligi EBEL, prvi dve z Bolzanom, v dresu katerega je leta 2014 zabil zmagoviti gol za naslov prvaka, nato pa bil del razširjenega avstrijskega prvenstva z Beljakom, Celovcem in Dornbirnom.

V zadnjih dveh sezonah je igral v slovaški prvi ligi, sprva z madžarskim Jegesmedvékom, v skrajšani sezoni, v kateri je šele oktobra dobil angažma, pa pri Slovanu iz Bratislave.

V zadnjem desetletju je bil standardni član slovenske reprezentance. V zadnji skrajšani sezoni ga Matjaž Kopitar ni uvrstil na seznam za olimpijske predkvalifikacije na Jesenicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pance je bil zadnje desetletje standardni član slovenske izbrane vrste, z njo je dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, v zadnji sezoni pa se na edini reprezentančni akciji - domačih olimpijskih predkvalifikacijah - ni znašel na seznamu Matjaža Kopitarja.

Olimpija je s Pancetom poskrbela za najbolj zvenečo okrepitev sezone. Že pred tem je "domov vrnila" Jureta Sotlarja, med novimi obrazi sta Gorenjca Tadej Čimžar in Aleksandar Magovac, po treh letih pa so v klub pripeljali tudi prvega tujca, in sicer bo med vratnicama stal Finec Paavo Hölsä.

Klub je zadnje tri sezone igral v Alpski ligi, za katero je tudi letos oddal prijavo. Pred tednoma so sicer znova oživela namigovanja, da bi se Olimpija lahko že jeseni vrnila v ligo EBEL (po novem ligo bet-at-home), a je njeno na

Trenutna ekipa HK SŽ Olimpija za sezono 2020/21: Vratarja: Paavo Hölsä, Tilen Spreitzer

Branilci: Jakob Bernard, Nejc Brus, Mark Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac, David Planko, Luka Zorko

Napadalci: Martin Bohinc, Tadej Čimžar, Anej Kujavec, Aleš Mušič, Janez Orehek, Žiga Pance, Anže Ropret, Mark Sever, Nik Simšič, Jure Sotlar, Luka Ulamec

Trener: Ivo Jan.

