Zadnja hokejska sezona se je zaradi pandemije novega koronavirusa skoraj po vsej Evropi končala predčasno, prihodnja bi se lahko v večini lig zamaknila za nekaj tednov. A na Jesenicah ne počivajo. Trener Mitja Šivic je kaj hitro po koncu tekmovalnega obdobja pripravil program suhih treningov. Teče tretji teden, odkar je fante zbral na skupinskih pripravah, že pred tem so pred rahljanjem ukrepov več tednov trenirali individualno. Ponedeljki, srede in petki so rezervirani za skupno potenje, ob torkih, četrtkih in sobotah železarji delajo sami.

"Trenirajo super. Večinoma so videti že zelo dobro. Nekaterim se je zdelo, da smo začeli zgodaj, a zdaj je vsem jasno, zakaj že zdaj tako trdno treniramo. Imamo nekoliko drugačen načrt kot kdo drug, tako da bo treba biti telesno kmalu na vrhuncu, potem pride počitek, regeneracija, nato pa bomo vrhunec spet iskali konec avgusta, začetek septembra ali pa konec septembra, v začetku oktobra, odvisno od tega, kdaj se bo začela liga," pravi Šivic, znan po tem, da ob mentalni pripravi stavi na podrobnosti in fizično pripravo.

Jeseničani končujejo tretji teden skupinskih suhih priprav. Med koronakrizo so se pripravljali individualno. Foto: Domen Jančič

Za ta program moraš imeti poseben značaj

Kot pravi, je fantom v času koronakrize pripravil peklenski trenažni načrt. "Programi, ki sem jim jih dal, so res precej težki. Imeti moraš poseben značaj, da jih, če delaš sam, res v celoti opraviš. Eni so naredili vse, eni malo manj. Pri meni velja pravilo 'no days off'. Še takrat, ko so prosti, so prosti z namenom. Hitro se vidi, če kdo popusti. So pa fantje pridni, delajo, z veliko večino sem zadovoljen, vsi napredujejo," razlaga 40-letnik, ki bo svoji ekipi tudi za julijske dni, ko si bodo privoščili dopust, pripravil individualne programe. Verjame, da jim bodo tudi na morju ali kje drugje na oddihu sledili. Ko se bodo vrnili, jih bodo čakali testi, tehtnice …

Izkušnje bo v ekipo vnašal tudi Andrej Hebar, ki se je v času karantene pripravljal v Radovni. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na skupinskih treningih trikrat na teden trenira 24, 25 hokejistov. Med njimi so tako člani HDD Sij Acroni Jesenice s pogodbami kot štiri ali pet mlajših iz HD Hidria Jesenice, s katerim si obetajo še boljše sodelovanje in kaljenje upov za prihodnost. Eden takih je 17-letni branilec Bine Mašič, ki bo v prihodnji sezoni dobil priložnost v članskem kolektivu.

Verjame, da bodo mladi naredili še korak naprej. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V tem ostaja velik del lanske zasedbe. Največ izkušenj prinašata kapetan Andrej Tavželj in Andrej Hebar, medtem ko se je Miha Brus upokojil. Na Gorenjsko sta se iz Olimpije vrnila še vratar Žan Us, ki bo prvi čuvaj mreže, in napadalec Žan Jezovšek. Kaj Šivicu še manjka, je mogoče v moštvu pričakovati še kakšno izkušeno moč?

"Sploh ne vem, ali nam še kaj tako zelo manjka. Ne želim gledati na to tako, kot da nam kaj manjka. Raje gledam, kako bi s temi, ki jih imam, napredovali. O tem 'lajamo' že nekaj časa. Še naprej bomo mladi, energični. Če se bo pokazala možnost, da se nam pridruži kdo od starejših, ki bi nam prinesel dodano vrednost, jo bomo seveda sprejeli. A vse po naših zmožnostih. Pri nas so te take, da se težko pogovarjamo o kakšnih reprezentantih ali pa kaj podobnega. In na Jesenicah bo še nekaj časa tako. Moramo vedeti, da mi v primerjavi z Olimpijo govorimo o trikrat ali pa štirikrat nižjih zneskih, tako da … Najlažje je imeti denar, nakupiti igralce in nekaj osvojiti, najtežje pa nekaj dobrega ustvariti sam," je pogledal v smer Ljubljane in opozoril na kaljenje mladih.

Realnost: Delo z mladimi

"Za nas je realno, da imamo mlade fante, ki smo jim v Sloveniji najboljše okno v svet, kajti tako, kot mi delamo, kar mi ponujamo mladim, pri nas ne dela nihče. Prepričan sem, da bomo z njimi naredili korak naprej in bomo več kot uspešni," meni naš sogovornik, ki bo tudi v prihodnje računal na 19-letna branilca Žana Poklukarja in Nika Širovnika ter napadalca Timoteja Kočarja.

"Alpska liga je za nas, za razvoj naših fantov fantastična. Za svoje fante vem, da bi bila EBEL z igralskega vidika vsaj leto prezgodaj. Nikakor nismo pripravljeni nanjo, Olimpija pa tudi ne." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Alpska liga pravšnja za razvoj

Po prvotnih zamislih bi se Alpska liga morala začeti sredi septembra, a se bo najverjetneje pozneje. Kdaj naj bi bila uvodna tekma, Šivic še ne ve, kot tudi ne, kdo vse bo sodeloval. Zagotovo v njej ne bo več Zell am Seeja, ki se je poslovil, za vstop se je zanimal Merano, a ni dobil zelene luči, Olimpija je ponovno razmišljala o igranju v ligi EBEL (po novem liga bet-at-home) … Vprašanj je torej še kar nekaj.

"Kot vem, imajo klubi možnost, da do sredine junija izstopijo, potem bo znanega več. Načeloma naj bi ostal isti format. A jaz bi raje počakal, da vidimo, ali bo to res. Sam je nikakor ne bi širil, kvečjemu skrčil ... V tekmi z drugo ekipo Celovca ne vidim posebnega smisla, prav velikega napredka na njej ne moremo narediti. Alpska liga je za nas, za razvoj naših fantov fantastična. Za svoje fante vem, da bi bila EBEL z igralskega vidika vsaj leto prezgodaj. Nikakor nismo pripravljeni nanjo, Olimpija pa tudi ne," je prepričan Šivic.

