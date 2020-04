Selitve so se začele: Jeseničani ujeli prvo Olimpijino hobotnico

Slovenski hokejski vratar, zadnji dve sezoni prvi čuvaj mreže HK SŽ Olimpija, Žan Us bo v prihodnji sezoni branil za HDD Sij Acroni Jesenice. Us je za železarje že igral med letoma 2015 in 2017.

Potem ko so na Gorenjskem v nedeljo potrdili, da Mitja Šivic ostaja glavni trener članske ekipe železarjev, so v ponedeljek uradno predstavili prvega člana zasedbe za prihodnjo sezono.

Med vratnici HDD Sij Acroni Jesenic bo znova stopil Žan Us, ki mu je zadnji dve sezoni pripadla vloga prvega vratarja pri večnem tekmecu iz Ljubljane. Kranjčan je bil ob trojni kroni HK SŽ Olimpija (pokalni prvak, državni prvak, alpski prvak) v sezoni 2018/19 eden od pomembnejših členov ekipe, ki je osvojila vse, kar se je dalo.

Tudi letos se je izkazal v vratih zeleno-belih in bil pri svojem delu 92,7-odstotno zanesljiv, pred njim je končal le najkoristnejši igralec tekmovalnega obdobja (MVP) Keith Colin Furlong. Us je letos z Olimpijo ubranil pokalno lovoriko, medtem ko finala državnega prvenstva in končnice Alpske lige zaradi pandemije novega koronavirusa in posledično predčasno končane sezone ni dočakal.

Pripravljen je biti nosilec Kranjčan je za železarje igral že med letoma 2015 in 2017. Na Gorenjsko mu zna slediti še kateri od soigralcev v zadnji sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V prihodnji sezoni bo znova nosil rdeči dres, v katerem je železarjem pomagal že med letoma 2015 in 2017.

"Prepričala me je zgodba, ki mi jo je predstavil Marcel Rodman. Igral bom izjemno pomembno vlogo v mladi ekipi, kar je zame priložnost za še večji napredek. Veselim se tistega občutka, ko igraš v polni Podmežakli glasnih navijačev, ki navijajo za tvojo ekipo. Jeseniška ekipa v prihodnji sezoni bo mlada, zato bom nosilec ekipe, na katerega se bodo moji soigralci lahko zanesli," je ob vrnitvi v Podmežaklo za uradno stran gorenjskega kolektiva dejal 23-letnik.

Upa, da se bo v prihodnje pogosto znašel na selektorjevem seznamu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dokončno odpreti reprezentančna vrata

Us si je s predstavami v zadnjih dveh sezonah prislužil tudi nekaj vpoklicev v slovensko izbrano vrsto. Eden od njegovih ciljev je, da bo v prihodnje še večkrat dočakal "selektorski klic": "Moj osebni cilj je dobiti vsako tekmo, napredovati in se prebiti v reprezentanco. Ekipni cilji so seveda osvojiti naslov državnega prvaka, Slovenski pokal in biti čisto pri vrhu Alpske lige."

Zadnja leta prve vratarje našli v tujini Jeseničani so zadnja leta prve vratarje vselej iskal v tujini, tokrat bo drugače. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jeseničani, v prihodnje bodo stavili na domače fante, so prve vratarje v zadnjih letih vselej našli v tujini. Tokrat ne bo tako.

"Odločili smo se, da glede na izkušnje iz zadnjih sezon, poiščemo preverjenega domačega vratarja, ki se je že izkazal kot zmagovalec, ki je dovolj kakovosten, da je tudi najboljši vratar v Alpski ligi. Zelo smo veseli, da nam je uspelo Žana vrniti na Jesenice. On bo osnovni člen naše obrambe, ki bo z njim vsekakor močnejša. Lepo je, da je sprejel to odločitev, da vidi potencial v naši ekipi in bi rad bil del naše zgodbe," je ob podpisu dejal športni direktor Jeseničanov Rodman.