Pandemija novega koronavirusa je ustavila večino sveta, športni del pa skoraj povsod potisnila na stranski tir. Čeprav je v zraku veliko vprašajev, pri HDD Sij Acroni Jesenice ne sedijo križemrok. Kot pravi športni direktor in generalni sekretar društva Marcel Rodman, pripravljajo podroben načrt za prihodnost. Ta mora biti dodelan, še preden bodo sploh mogoči pogovori s sponzorji. Zavedajo se, da se bo po koronakrizi marsikaj spremenilo, da bo treba tu in tam stopiti korak nazaj, a pravijo, da bodo vselej stremeli k igranju na najvišji ravni, ki jim jo bodo omogočale razmere. Za zdaj je to Alpska liga, za katero si bodo prizadevali, da bi postala bolj izenačena in privlačna.

Po potrjeni okužbi z novim koronavirusom pri enem od hokejistov drugih okužb v klubu ni bilo? Ste vsi zdravi?

Da. Le pri enem hokejistu so potrdili okužbo, a tudi on ni imel večjih težav. To je za nami in veseli smo, da je tako.

V obdobju samoizolacije imate na voljo več časa. Ste že potegnili črto, naredili analizo predčasno končane sezone?

Veliko smo se pogovarjali o tem, kaj je bilo v pretekli sezoni dobro narejenega in kaj manj dobrega. Nismo pa šli v detajle preteklosti, precej bolj gledamo v prihodnost, v katero želimo odnesti čim več pozitivnih stvari.

Kakšen je bil finančni izpad, glede na to, da ste ostali brez ključnega dela sezone - finala državnega prvenstva z Olimpijo in alpske končnice -, ki na tribune privabi največ gledalcev?

O številkah raje ni bi govoril. Zagotovo je bil izpad velik, saj sta odpadla najboljša dva meseca, s tem pa tudi nekatere nagrade, ki so bile vezane na naš športni uspeh. Bili smo v naletu, tega, kakšen bi bil realen izpad, ne bomo nikoli vedeli, saj ne vemo, do kam bi v končnici Alpske lige prišli. Morda lahko govorimo, da blizu petine celoletnega proračuna.

Jeseničani so zaradi pandemije novega koronavirusa ostali brez ključnega dela sezone - domačega finala z Olimpijo in končnice Alpske lige -, ki na tribune privabi največ gledalcev. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sezona se je končala še pred sredino marca. Kako je pri vas z izplačili za marec in april, za čas, ko tekmovanj ni bilo?

Na žalost se s fanti nismo mogli osebno dobiti in se v živo pogovoriti o tem. Morda pred mesecem dni položaja niso jemali tako resno, če sem iskren, ga tudi jaz nisem, a z vsakim naslednjim dnem smo se bolj zavedali resnosti.

Če bi fantje in drugi v klubu vztrajali, da vsi vse dobimo, tudi za potencialni zadnji mesec in pol, ki ga nismo odigrali, potem bi težko optimistično gledali v prihodnost. Fantom bi se rad zahvalil, ker to razumejo. Izplačali jim bomo vse do zadnje tekme sezone, še nekaj dni čez. Le tako bo klub lahko preživel. V nasprotnem primeru bi šli v minuse. Ko bi jih pokrivali, bi bilo toliko težje priti na zeleno vejo. To, da smo na zeleni veji, je za nas zelo pomembno. Vem, da fantom ni lahko, da jim je težko, zato se jim javno zahvaljujem za razumevanje.

"Kriza je tudi priložnost. Vprašanje je le, na kateri strani se po njej znajdeš. Ali si med žrtvami ali pa med tistimi, ki so se nekaj naučili in kaj obrnili tudi sebi v prid." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Negotovost glede prihodnosti je precejšnja. Kaj vas kot športnega direktorja kluba trenutno najbolj skrbi?

Pojavlja se ogromno vprašanj, na katera potrebujemo odgovore, a jih v tem trenutku nimamo. S tem bi se lahko obremenjeval cele dneve, a se ne, saj na to nimam vpliva. Veliko stvari je nejasnih in še nekaj časa bo tako.

Verjetno je najbolj kočljiva stvar to, kako bo Alpska liga sploh videti. Kdo bo igral, kako bo vse skupaj potekalo? Druga stvar je, da ne vemo, kako močno bo gospodarstvo, koliko bodo trenutni in novi partnerji pripravljeni pomagati. Če bo treba stopiti korak nazaj pri sponzorjih, bomo stopili korak nazaj.

Če smo realni, bo denarja manj. Veliko stvari se bo spremenilo, kar bomo morali sprejeti, a to bomo naredili takrat, ko bodo odgovori znani. Če bi se zdaj vznemirjal, kako in kaj bo, ne bi prišel nikamor.

Korak nazaj bodo morali narediti mnogi, ves športni svet bo najverjetneje moral delovati drugače.

Zagotovo. A vsaka kriza je tudi priložnost. Vprašanje je le, na kateri strani se po njej znajdeš. Ali si med žrtvami ali pa med tistimi, ki so se nekaj naučili in kaj obrnili tudi sebi v prid. Rad bi bil med drugimi, ne med žrtvami.

"Izplačali jim bomo vse do zadnje tekme sezone, še nekaj dni čez. Le tako bo klub lahko preživel. Fantom se zahvaljujem za razumevanje." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kakšne aktivnosti lahko ta trenutek v klubu sploh potekajo?

Ubrali smo tak pristop, da nadzorujemo to, kar lahko. V klubu lahko trenutno sestavimo zelo podroben načrt za prihodnost, saj imamo zdaj na voljo precej časa za pogovore. O tem, kaj, kje, kako in zakaj hočemo biti kot klub. Ta načrt bo narejen, še preden se bomo lahko pogovarjali s sponzorji. Nikakor ne smemo čakati, da bo te krize konec, da bomo lahko spet normalno živeli, potem pa sponzorje brez kakršnekoli zgodbe, zasnove, načrta kluba spraševati za denar.

V zadnjih dveh, treh tednih smo naredili veliko. Gre za to, kaj smo kot klub, kaj bi radi naredili, kako želimo to doseči. Navzven se to ne vidi in se še nekaj časa ne bo. O tem vas bomo obvestili, ko bo pravi čas.

Veliko vprašajev je tudi glede formata in sestave Alpske lige. Težko je verjeti, da bi res sodelovalo vseh 18 klubov, ki so oddali prijavo.

Klubov je že tako preveč. To ni nobena skrivnost. V našem klubu smo predlagali, kako bi lahko ligo naredili bolj kakovostno in izenačeno, kako bi lahko zvišali zanimanje navijačev in medijev. S tem bi vsi pridobili.

Se pa zavedamo, da obstajajo določene omejitve, saj smo v ligi klubi iz treh različnih držav. Če imamo 18 klubov, imamo vsaj deset res zelo različnih pogledov na to, kaj od te lige želimo. Klubi, države se borijo na svoj način, tako da ni preprosto najti optimalnega sistema.

Koliko bo klubov in kako bo Alpska liga videti v prihodnji sezoni, je težko napovedovati, je pa jasno, da tekmovanje v prihodnji sezoni z vidika večje konkurenčnosti še ne bo bolj privlačno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kaj bo z ligo, v tem trenutku ne moremo napovedovati. Mi v tem trenutku vemo, kaj bi okvirno želeli. Če bi rekel, da imamo povsem začrtano od A do Ž, kaj želimo, bi se zlagal. Ko bomo imeli in ko bo konec težav z virusom, nam bo življenje povedalo, ali so naše želje realne ali ne. Lahko le rečem, da bomo pripravljeni za boj na najvišji tekmovalni ravni, kot bo to mogoče.

Ta trenutek je to Alpska liga.

Vsekakor je to Alpska liga.

Je sploh realno, da bi bila liga že v prihodnji sezoni bolj kakovostna, izenačena? "Želimo ostati na profesionalni ravni, nadgraditi določene stvari, kar tudi bomo, a najprej moramo alpsko okolje, pa ga lahko še tako pljuvamo, prerasti." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Menim, da bo Alpska liga v prihodnji sezoni težko bolj privlačna, ker nas je preveč in ker je, ponavljam, preveč različnih interesov ali pa želja, kaj bi določene ekipe iz te lige rade dobile. Mi želimo ostati na profesionalni ravni, nadgraditi določene stvari, kar tudi bomo, a najprej moramo alpsko okolje, pa ga lahko še tako pljuvamo, prerasti.

Prva ključna stvar kluba je zdrava organizacija, moramo imeti rep in glavo, naši cilji morajo biti merljivi. Ko bomo prerasli to okolje, se bomo lahko pogovarjali o višji ravni tekmovanja.

Ta je seveda želja. Kako realna je, sploh v teh razmerah, je druga stvar. Pred več kot mesecem dni je bila to lige EBEL, v tem trenutku tega nismo sposobni. Bomo pa naredili vse, da se bomo temu čim hitreje približali. Ne, ne bo preprosto, sem pa zelo optimističen.

Do takrat se bo pač treba sprijazniti z dejstvom, da nekatera avstrijska moštva v ligi razvijajo svoje druge ekipe - liga je sicer v svojih temeljih namenjena razvoju igralcev - ter da je razkorak med najboljšimi in najskromnejšimi ogromen?

Ne pravim, da se bomo morali sprijazniti s tem, bomo pa morali iz stvari, na katere nimamo vpliva, potegniti največ, kar lahko. Se pa strinjam, da so trenutno stvari najbolj idealne za Avstrijce. "Tukaj se moramo Jesenice in Olimpija postaviti v iste čevlje, stopiti bolj skupaj ter najti način, ki bo za nas najboljši, stati za njim in se zanj boriti. To ne pomeni, da se moramo z vsakim spreti in da smo mi edini, ki vemo, kaj je prav," meni, da bi se morala slovenska predstavnika v Alpski ligi intenzivneje boriti za svoj prav. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tukaj se moramo Jesenice in Olimpija postaviti v iste čevlje, stopiti bolj skupaj ter najti način, ki bo za nas najboljši, stati za njim in se zanj boriti. To ne pomeni, da se moramo z vsakim spreti in da smo mi edini, ki vemo, kaj je prav. Na neki način imamo srečo, saj imamo samo dva kluba v tem tekmovanju, zato je precej preprosteje najti skupni jezik in interes kot pa Avstrijcem in Italijanom.

A če sta dva proti devetim, kolikor klubov so v zadnji alpski sezoni imeli Avstrijci, ni lahko.

Vem, ampak nočem gledati z zornega kota, da se nič ne da. Lahko gresta pa ta dva proti drugim devetim. Tu vsekakor ne mislim, da bom kar sam vse rešil, ker vem, da je težko in da so se ljudje, še preden sem prišel na ta položaj, zelo trudili in se še vedno. Pravim le, da imamo dva močna člena v tej ligi in da bi morali najti način, ki bo za nas vse dober, ne pa, da bo dober predvsem za Linz II in podobne.

So fantje v času, ko še ni bilo povsem jasno, kaj bo s sezono, dobili načrte priprav?

Mitja (trener Šivic, op. a.) je hitro sestavil načrt, povratne informacije pravijo, da se vsi teh treningov držijo. Vsak na svoj način, saj nimajo vsi vseh pogojev. Lahko pa rečem, da je za našimi fanti kar nekaj tednov zelo težkih treningov. Na žalost jih mora vsak izvajati sam.

Gre za fante, ki so večinoma zelo mladi in so se v zadnjih nekaj letih precej naučili, odrasli in postali bolj odgovorni. Verjamem, da bodo, ko bo enkrat to mimo, že zelo dobro pripravljeni. Takoj ko bo možnost, bomo skupaj trenirali, saj nočem, da bi se ponovilo kaj, kar se je dogajalo morda zadnja leta, ko so bili poleti prepuščeni samim sebi. Zdaj bodo organizirano vodeni in verjamem, da tudi bolje pripravljeni.

"Še vedno je veliko vprašanj, a ne vidim razloga, da bi se iskalo drugega," pravi o tem, ali Mitja Šivic ostaja glavni trener. Foto: Peter Podobnik/Sportida Mitja Šivic ostaja glavni trener?

Mi delamo veliko v tej smeri. Mitjo dobro poznam, po razmišljanju sva si zelo podobna. Vedno sem ga zelo spoštoval. Letos je dokazal, da ve, kaj dela. Uživa v pripravah ob ledu, zelo široko razmišlja, od prehrane do psihologije, fizičnih treningov ... Je zelo dober trener. Še vedno je veliko vprašanj, a ne vidim razloga, da bi se iskalo drugega.

Je veliko vprašanj tudi pri igralskem kadru?

V mojih očeh vprašanj ni veliko. Zagotovo je želja graditi na tej ekipi. Fantje zaradi višje sile letos niso dobili priložnosti, da bi v končnici pokazali, česa so se naučili v ključnih delih sezone.

Želimo graditi na teh mladih, obdržati večino mlajših, ker imajo dobro energijo, radi so skupaj, so pridni in učljivi. Ponosni smo na njih, to zgodbo bi radi peljali z njimi naprej. Tudi v pisarni nam bo precej lažje, če nam uspe večji del ekipe obdržati skupaj, da bo v prihodnji sezoni lahko pokazala napredek, ki ga letos ni mogla.