Spremembe v Tivoliju, Tomaž Vnuk ni več direktor Olimpije

Slabo leto zatem, ko je Tomaž Vnuk zaradi domnevnega nezadovoljstva s položajem hokeja v Ljubljani podal odstop z mesta direktorja HK Olimpija, d. o. o., a nato po majski seji upravnega odbora kot športni direktor nadaljeval v članski Olimpiji, se je zdaj poslovil z direktorskega položaja.

"Upravni odbor HK SŽ Olimpija je na današnji seji, ki je v duhu ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa izvedla s pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, za direktorja HK SŽ Olimpija imenoval Jožeta Kovača," so v klubu zapisali v sporočilu za javnost.

"Novi direktor klub prevzema v dobri kondiciji in prepričan sem, da bo s svojim hokejskim in poslovnim znanjem pomagal izpolniti vse zastavljene cilje." Foto: Nebojša Tejič/STA Na mestu direktorja kluba bo nasledil dosedanjega direktorja, alfo in omego kluba Tomaža Vnuka, ki se po osmih letih razvoja hokejske zgodbe v Ljubljani poslavlja od operativnih funkcij. Po besedah kluba Vnuk ostaja vpet v klub kot član Upravnega odbora, "kjer bo s svojim znanjem in izkušnjami pomagal klubu in predsedniku pri doseganju zastavljenih ciljev".

"Tomažu se iskreno zahvaljujem za dobro vodenje kluba in izpolnitev vseh zastavljenih ciljev v času mojega predsedovanja. Vesel sem, da ostaja del HK SŽ Olimpija. Novi direktor klub prevzema v dobri kondiciji in prepričan sem, da bo s svojim hokejskim in poslovnim znanjem pomagal izpolniti vse zastavljene cilje ter klub dvigniti na še višjo raven," je spremembo komentiral predsednik kluba Miha Butara.

"V osmih letih mojega dnevno operativnega delovanja smo klub pripeljali na – za slovenske razmere – visoko raven. Vzpostavili smo dober center razvoja hokeja in pri tem osvojili veliko lovorik. Vesel sem, da sva s predsednikom našla mojega naslednika, za katerega verjamem, da bo pri svojem delu uspešen. Še naprej bom v okviru Upravnega odbora deloval v dobro našega kluba in mu pomagal na poti do želenih ciljev," je ob slovesu od direktorskega položaja dejal Vnuk.

Nekdanji hokejist Olimpije in reprezentant Jože Kovač je novi direktor HK Olimpija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V veliko čast mi je prevzeti direktorsko mesto HK SŽ Olimpije. Vodenje takšnega kluba je velika odgovornost in verjamem, da bom s svojimi izkušnjami pomagal klub in njegove dejavnosti dvigniti na višjo raven," je svojo novo vlogo komentiral 58-letni Kovač.

Ta je v svoji dolgoletni hokejski klubski karieri večino časa igral za ljubljansko Olimpijo. Odigral je 133 reprezentančnih tekem, bil udeleženec osmih svetovnih prvenstev in član olimpijske reprezentance.

Kovač je poleg udejstvovanja v poslovnem svetu ostal tesno povezan s hokejem v Sloveniji. Kot kot ekipe in športni direktor je z Olimpijo že sodeloval, a z nekdanjim pravnim subjektom HDD Olimpija, ko je ta igral še v ligi EBEL. Od zmajev se je z odstopno izjavo poslovil sredi januarja 2017. Prav tako je kot vodja ekipe deloval s slovensko izbrano vrsto, in sicer med letoma 2012 in 2016.