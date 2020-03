Acroni Jesenice : koronavirus 1:0

Pred 18 dnevi je slovensko javnost presenetila novica, da je s koronavirusom okužen tudi hokejist Acroni Jesenic. V klubu so danes potrdili, da je bolezen preteklost in da so vsi jeseniški hokejisti zdravi.

"Vesel sem, da lahko potrdim, da so v tem trenutku vsi igralci zdravi. Tudi edini član ekipe, ki se je okužil, je pretekli teden opravil zadnje preglede v bolnišnici, ki so potrdili, da je okreval," je povedal Jure Kolšek iz jeseniškega kluba.

Ta je ob tem potrdil, da je šlo pri njihovem igralcu za milejšo obliko bolezni, ki je potekala brez resnejših težav. "Potrebna sta bila počitek in seveda samoizolacija. V tej so bili preventivno seveda tudi vsi preostali naši igralci."

Sicer pa je hokejska dejavnost na Jesenicah trenutno ustavljena. "Igralci so trenutno prosti in dogovarjamo se za sodelovanje v prihodnje. Vsak zase pa trenutno skrbi za svojo pripravljenost," je še dejal Kolšek.

Iz kluba pa prihaja tudi novica, da so v dneh, ko je pandemija koronavirusa ustavila šport, s pomočjo zdravstvenim delavcem dejavni njihovi navijači.

Člani navijaške skupine Red Steelers Ultras Jesenice so pretekli teden skupaj z Gostilnico in picerijo Chilli zdravnikom in medicinskim sestram, ki se v teh dneh borijo za zajezitev širjenja bolezni, dostavili 30 pic, da jim malo spremenijo dan in da se okrepčajo.