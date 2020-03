Žiga Jeglič: Treba bo biti pripravljen na kompromise in se prilagajati položaju

Slovenski hokejski napadalec Žiga Jeglič bi moral zadnje dni v dresu češkega prvoligaša Mlada Boleslav igrati četrtfinale Tipsport Extralige, a je že skoraj dva tedna v domovini. Sam naj bi kmalu razrešil vprašanje klubske prihodnosti, se pa zaveda, da marsikateremu športniku ne bo najlažje in da bo potrebnega še več prilagajanja kot do zdaj. Kako se je znašel na Češkem, kako preživlja dneve v samoizolaciji, kaj najbolj pogreša?

Tako kot preostale evropske lige so tudi Čehi z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa predčasno končali hokejsko sezono. Kolektiv BK Mlada Boleslav je prvič v zgodovini, odkar igra v najkakovostnejšem domačem tekmovanju, redni del končal tako visoko (na četrtem mestu). Nanj so skočili z odličnimi rezultati v zadnji četrtini rednega dela, ko so na 13 tekmah desetkrat zmagali.

"Super sezona. Res da ni bilo končnice, smo pa končali vsaj redni del, tako da je neki zaključek bil, ni pa bilo pike na i. Ekipno smo lahko zelo zadovoljni, sezona je bila rekordna po številu točk in zmag. Menim, da bi imeli tudi v končnici realne možnosti, da bi naredili kaj več. Ravno pred to smo igrali zelo dobro, bili celo prvi po točkah v zadnji četrtini sezone, tudi večjih poškodb ni bilo, tako da je škoda, da ne bomo vedeli, kaj bi bilo v končnici," o sezoni razmišlja Žiga Jeglič, zadovoljen tudi z osebnim prispevkom. Klubu je pomagal na 33 tekmah in v statistiko vpisal deset zadetkov (tudi hat-trick) in prav toliko podaj.

Posledic poškodbe ni čutil

Posledic poškodbe ni čutil. Foto: Peter Podobnik/Sportida Jeglič je pred slabim letom prestal operacijo vratnih vretenc, po kateri je sledilo šestmesečno okrevanje. V tekmovalni ritem se je tako vrnil z zamudo, oktobra pri Zlinu, pozneje pa prestopil k češkemu tekmecu Mladi Boleslav. Je občutil kakšne posledice poškodbe?

"Iskreno, ne. Na začetku sem še malo razmišljal, ali me bo kaj strah ali ne, a že takoj sem videl, da nimam težav, nič me ni bolelo, na ledu pa tudi nisem razmišljal o tem. Decembra sem dobil neprijeten udarec in takrat, priznam, me je bilo malo strah, da bi bilo lahko kaj narobe, a sem šel na pregled, ki na srečo ni pokazal nobene poškodbe. Od takrat sem si še bolj zaupal, saj sem videl, da sem opravil dobro rehabilitacijo, da sem dobro ojačal mišice, tako da vse skupaj "dobro stoji".

Verjame, da bodo potrebni kompromisi

Marsikateri športnik, pa tudi klubi, se znajo v bližnji prihodnosti, ko bo nastopila še gospodarska kriza, znajti v precej nezavidljivem položaju. A kot kaže bo Gorenjec vprašanje prihodnosti razrešil precej hitro. Kot pravi, potekajo pogovori z več klubi, tudi z Mlado, kjer je imel slovensko družbo, saj za klub zadnji dve sezoni uspešno brani Gašper Krošelj, ki je bil izbran za najboljšega tujega vratarja tekmovanja in bo tam ostal tudi prihodnje tekmovalno obdobje. Kot pravi, bo kmalu razrešil vprašanje klubske prihodnosti. Foto: Peter Podobnik

"Ta trenutek ne morem povedati še ničesar konkretnega. Poteka več pogovorov, smo tudi že zelo blizu dogovora, a bo treba počakati, da bo uradno. Strinjam se, da je položaj precej negotov, saj ne vemo, kako dolgo bo vse skupaj trajalo, kaj bo s sponzorji ... Zagotovo bo treba biti pripravljen na kompromise in se prilagajati položaju, kar smo se vedno, a zdaj se bo verjetno treba še bolj," pravi 32-letnik, ki najverjetneje dela aprilskega plačila pri Mladi Boleslav ne bo dobil: "V kolektivni pogodbi imajo vključene člene tudi za primere terorizma, vojne, višje sile ... tako da trenutno potekajo pogovori, a mislim, da zadnjega meseca pogodbe, aprila, ne bomo dobili v celoti poplačanega."

Domačega SP letos ne bo, upa vsaj na olimpijske kvalifikacije Jeglič bi moral z reprezentančnimi soigralci med 27. aprilom in 3. majem v Tivoliju igrati na domačem svetovnem prvenstvu drugega razreda, a je bilo to odpovedano in bo najverjetneje prestavljeno na prihodnjo pomlad. Napadalec upa, da se stanje kmalu umiri in da z risi dočaka zadnji krog olimpijskih kvalifikacij, predviden avgusta na Norveškem (sodelovali bosta še Danska in Južna Koreja, OI si bo zagotovil zmagovalec). Takole je pred dvema tednoma potekala prenova Hale Tivoli:

Da bi druženja s prijatelji in družino kmalu dobila zeleno luč

In kako Jeglič preživlja dneve v samoizolaciji? "Z družino smo doma, hčerka je še zelo majhna, ravno zdaj bi morala začeti z vrtcem, pa zaradi vsega skupaj ni. Odpravimo se na kakšen sprehod, sicer pa se igramo, beremo knjigice, sam pogledam kakšno serijo. Blizu imamo gozd, tako da malo tudi tečem, naredim kakšno vajo z lastno telesno težo, poskušam biti aktiven, a nič pretiranega, niti malo ni podobno pripravam pred sezono (smeh, op. a.)," o vsakdanu razlaga slovenski reprezentant. V samoizolaciji najbolj pogreša druženja s prijatelji in razširjeno družino. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Bo, glede na poplavo kuharskih fotografij te dni na družbenih omrežjih, tudi sam po koncu izolacije boljši kuhar? "Že prej nisem imel težav, če je bilo treba kaj skuhati. Spečem tudi kruh ali pa pripravim kakšne "stejke"," odgovarja in dodaja, da najbolj pogreša druženja: "Ko se po sezoni vrnemo iz tujine, po navadi sledijo druženja z družino in prijatelji. Tega zdaj ni, zdaj to delamo prek telefona. Manjka mi tudi kakšen nogomet ali pa kakšen drug šport, rekreacija s prijatelji. Upam, da to kmalu pride na vrsto."

