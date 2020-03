Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji slovenski hokejist, zadnja leta pa trener Edo Terglav bo tudi v prihodnji sezoni glavni trener francoskega hokejskega prvoligaša Grenobla. Kolektiv je branil naslov prvaka, a so sezono zaradi ukrepov pred širjenjem novega koronavirusa predčasno končali, tako da prvaka letos ni bilo.

Edo Terglav v deželi galskih petelinov vztraja že poldrugo desetletje in tudi v prihodnje ne bo nič drugače. Sprva je v Franciji služboval kot hokejist, zadnje slabo desetletje pa kot trener. 40-letnik bo tako tudi v prihodnji sezoni prvi mož trenerskega štaba francoskega prvoligaša Grenobla.

"Vesel sem, da bom lahko nadaljeval z Grenoblom. Priprave na novo sezono so že stekle, čaka nas tudi evropski izziv. Hvala javnosti za podporo, tudi v prihodnje jo bomo potrebovali," je za uradno spletno stran kolektiva dejal Gorenjec. Zanj bo to šesta sezona v vlogi glavnega trenerja te hokejske organizacije.

Terglav je z Grenoblom lani osvojil naslov francoskega prvaka, v predčasno končani letošnji sezoni pa so njegovi varovanci po rednem delu zasedali prvo mesto in se zanesljivo uvrstili v polfinale, a nato bojev za finale in ubranitev naslova niso dočakali. Grenoble bo v prihodnji sezoni igral tudi v hokejski ligi prvakov.

Preberite še: