Muršak s soigralci znova igral pred najštevilčnejšim občinstvom

Večina evropskih lig je zaradi ukrepov pred širjenjem novega koronavirusa predčasno končala sezone, le redki še vztrajajo, tudi Kontinentalna hokejska liga naj bi kmalu zaprla vrata.

Bern kraljuje že od leta 2002

Jan Muršak je z Bernom, ki po lanskem naslovu prvaka v tej sezoni ni navdušil, znova igral pred najbolj množičnim občinstvom v Evropi. Foto: Sportal Še 19. sezono zapored se lahko z največjim številom navijačev na tekmah pohvalijo aktualni švicarski prvaki iz Berna, katerih član je bil zadnji dve sezoni tudi slovenski napadalec Jan Muršak, ki je po pisanju švedskih medijev z eno nogo že vstopil v slačilnico švedskega prvoligaša Frölunda (zanj je igral že v sezoni 2017/18).

Čeprav branilcem naslova iz Berna letos ni šlo po željah, na koncu so ostali celo brez končnice, so imeli v PostFinance Areni znova izjemno številčno navijaško podporo. Njihove tekme se je v tej sezoni v povprečju udeležilo 16.237 gledalcev (všteti so le obračuni, na katerih so bili navijači lahko prisotni), kar pomeni, da je bila dvorana napolnjena v več kot 95 odstotkih.

Bern se lahko kot edini evropski klub po številu gledalcev kosa z najkakovostnejšim hokejskim klubskim tekmovanjem NHL. Če bi ga postavili na lestvico NHL, bi bil po obiskanosti na 25. mestu med 31. LA Kings Anžeta Kopitarja ima na 21. mestu slabih 700 gledalcev več (16.916) kot Švicarji.

V ligi NHL trije prek 20 tisoč Hokejisti Chicago Blackhawks so imeli v povprečju 21.441 gledalcev na tekmo, kar je največ med vsemi. Foto: Reuters Največ ljudi zahaja na tekme najkakovostnejše hokejske lige na svetu NHL, in sicer je povprečni obisk tega tekmovanja rednega dela 17.423 gledalcev. Najvišji obisk ima Chicago Blackhawks. Njegove tekme si v povprečju ogleda 21.441 ljudi. Z 21.085 mu sledi Montreal Canadiens, z 20.326 pa Dallas Stars. To so edini klubi, katerih tekmo si v živo ogleda več kot 20 tisoč gledalcev.

S 3.000 gledalci manj sledijo Rusi in nemška trojica

KHL-ovec SKA Sankt Peterburg je imel za Bernom največ gledalcev v Evropi. Foto: Reuters Na drugem mestu po številu gledalcev v Evropi znova najdemo predstavnika Kontinentalne hokejske lige. Obračune SKA Sankt Peterburg si je v rednem delu v povprečju v živo ogledalo 13.594, kar je skoraj dva tisoč več kot pred dvema letoma. Na tretje mesto je skočil najbolje obiskan nemški klub, Kolner Haie (13.333 gledalcev na tekmo), peterico zaključujeta še dva nemška prvoligaša Eisbaren Berlin (12.901) in Adler Mannheim (11.891).

Na stotem mestu, kolikor so jih všteli v lestvico, je finski prvoligaš Lukko Rauma (3.713). V prvi stoterici je največ klubov iz Rusije (20), sledijo Nemci in Švedi (15), Švedi (14), Švicarji (13), Finci (11), Avstrijci in Britanci (3), Kazahstanci in Slovaki (2) ter Belorusi in Latvijci (1). Od slovenskih klubov je imel v Alpski ligi največ gledalcev HDD Sij Acroni Jesenice (880), HK SŽ Olimpija pa 617.

Švicarji so nori na hokej, a žal bodo, kot kaže, ostali brez letošnjega domačega hokejskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

Švicarji kot prvi v Evropi prek 7.000

Vseh top 11 evropskih lig je doživelo porast gledalcev. Elitna švicarska liga NLA je postala prva, ki je presegla 7.000 gledalcev na tekmo (7.074). Na drugem mestu so Nemci (6.523) prehiteli KHL (6.484), sledijo švedska SHL, češka Extraliga, finska Liiga in na sedmem mestu liga EBEL (3.163). Alpska liga je z zgolj 650 gledalci na 16. mestu.

Povprečen obisk na klubskih tekmah v Evropi v sezoni 2019/2020: 1. Bern (Švica) – 16.237 gledalcev/tekmo

2. SKA Sankt Peterburg (Rusija, KHL) – 13.594

3. Kölner Haie (Nemčija, DEL) - 13.333

4. Eisbären Berlin (Nemčija) – 12.901

5. Adler Mannheim (Nemčija) – 11.891

6. Dinamo Minsk (Belorusija, KHL) – 10.666

7. Frölunda (Švedska, Jan Muršak) – 10.579

8. Sparta Praga (Češka) – 10.330

9. Lions Zürich (Švica) – 9.349

10. Spartak Moskva (Rusija, KHL) - 8.913

...

100. Lukko (Finska) - 3.713

Povprečen obisk v evropskih ligah v sezoni 2019/20: 1. Švica (NLA) – 7.074 gledalcev/tekmo

2. Nemčija (DEL) – 6.523

3. Rusija (KHL) – 6.486

4. Švedska (SHL) – 6.056

5. Češka (Extraliga) - 5.724

6. Finska (Liiga) – 4.236

7. Avstrija (EBEL) – 3.163

…

16. Alpska liga - 650

