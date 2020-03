Anže Kopitar v izolaciji: "Potreben bo še kakšen dan, da se navadimo" #video

"Z družino smo si doma naredili kar karanteno. Čim več časa bomo v takšnem okolju, v katerem nisi blizu večjih množic in je verjetnost okužbe malo manjša. Potreben bo še kakšen dan, da se navadimo na to življenje," iz Kalifornije sporoča najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, ki je, tako kot velik del športnikov, zaradi ukrepov pred širjenjem koronavirusa, na prisilnem tekmovalnem počitku.

Koronavirus je dodobra zarezal v življenja na več celinah, ukrepe pred zajezitvijo novega virusa so morali sprejeti tudi v ZDA, kjer so do ponedeljka dopoldan po slovenskem času zabeležili dobrih 3.800 okužb, umrlo je 69 ljudi.

Največje športne lige so zaprle svoja vrata, med njimi je tudi najkakovostnejše klubsko hokejsko tekmovanje. V domači izolaciji se je tako znašel tudi edini slovenski NHL-ovec Anže Kopitar, ki je pred prekinitvijo z Los Angeles Kings odigral 70 tekem rednega dela, v katerem je predvidenih 82 srečanj.

Prekinitev lige neizbežna

"Med prostim dnem so nas obvestili, da se bo liga začasno prekinila zaradi tega virusa. Tako kot tudi košarka, nogomet, baseball. Ta odločitev je bila neizbežna in mislim, da tudi pravilna," se 32-letnik spominja dne po zmagi nad Ottawa Senators in dodaja, da nimajo uradnih informacij, kdaj bi se lahko liga nadaljevala, a da se vsaj dva tedna ne bo nič dogajalo.

V domači karanteni

"Ko se liga prekine kar čez noč, je naslednji dan zelo čuden, ko ne moremo iti na trening in ni vsakdanje rutine, ki smo je zelo navajeni." Foto: Getty Images Prekinitev bo najverjetneje trajala precej dlje, Ameriški center za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC) je namreč v nedeljo izdal priporočilo, naj se vsi športni dogodki v ZDA in vsa druga večja zbiranja onkraj luže naslednjih osem tednov odpovejo.

"Ko je konec sezone, je konec sezone in se na to normalno pripraviš. Ko pa se liga prekine kar čez noč, pa je naslednji dan zelo čuden, ko ne moremo iti na trening in ni vsakdanje rutine, ki smo je zelo navajeni. Še kakšen dan ali dva bosta potrebna, da se na vse skupaj navadimo, nato pa bomo nekako živeli tudi to življenje," je prek svoje uradne spletne stran sporočil slovenski hokejski as, ki bo prihajajoče dneve in tedne preživel v krogu svoje družine: "Povedano po domače, smo doma naredili kar karanteno. Čim več časa bomo ostali v hiši, čim več časa bomo v takšnem okolju, v katerem nisi blizu večjih množic, tako da je ta verjetnost okužbe malo manjša."

Znova v pregloboki luknji

O tem, ali je že odigral zadnjo tekmo sezone, je nehvaležno razpravljati: "Mislim, da je težko razmišljati o tem, kaj se bo dogajalo. Zagotovo se bo vse zavleklo, a za koliko časa, lahko le ugibamo."

Los Angeles Kings so sredi prenove ekipe, ki zahteva veliko potrpežljivosti in časa. Foto: Getty Images

Ko je v začetku septembra odhajal 14. sezoni lige NHL naproti, je dejal, "da se ne želi spet najti v lanskem zosu", ko so hitro ostali brez realnih možnosti za končnico. A se je. Še tretjič v zadnjih štirih sezonah si niso zagotovili izločilnih bojev, čeprav je ta trenutek težko predvideti, kako in kdaj jih bodo izpeljali. Kralji zasedajo predzadnje mesto zahodne konference.

"Začetek sezone je bil sicer še nekako, nato pa smo okrog desete, 15. tekme padli, skopali smo si veliko luknjo, ki je bila na koncu pregloboka. Zadnjih deset tekem smo igrali hokej, ki smo ga pričakovali že prej. Prišel pa je malo prepozno. Na žalost končnice ne bo, a mislim, da so bile letošnje spremembe v sami ekipi dobre. Mislim, da smo nekako usmerjeni v pravo smer in da se bo vse to, kar smo s preobrazbo ekipe začeli že v lanski sezoni, pokazalo bolje in malce hitreje v naslednjih letih."

Od Kraljev sta se morala posloviti tako Alec Martinez (levo) kot Kyle Clifford (desno). Foto: Reuters

Vodstvo kalifornijske ekipe, ki je v prenovi, je v tej sezoni poseglo po številnih kadrovskih ukrepih, zaradi katerih so se morali posloviti hokejisti, ki so Kraljem pomagali do Stanleyjevih pokalov. Med drugimi so se poslovili Kyle Clifford, Alec Martinez, Tyler Toffoli. Izšel se ni niti poskus z ruskim veteranom Iljo Kovalčukom ... V slačilnico so prišli mnogi novi obrazi.

"Občutki niso nič kaj preveč dobri, sploh zato, ker so igralci, ki so odšli, igralci, s katerimi smo osvojili dva Stanleyjeva pokala. Z vsemi smo bili skupaj vsaj deset let. Zelo težko je, ko gredo, a moraš se nekako prepričati, da čas in kariera tečeta naprej. Moraš gledati naprej in ne nazaj. Vsekakor ni lahko, a mislim, da so pred nami svetlejši dnevi," se tega, da je NHL velik posel, dobro zaveda tudi Kopitar.

Znova na vrhu "Zadovoljivo. Vem, da lahko igram še boljši hokej, vem, da lahko naberem še več točk." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Hrušičan je tudi letos, kot je to pri LA Kings že kar tradicija, točkovno najbolj razpoložen igralec svojega kolektiva. Na 70 tekmah je dosegel 62 točk (21 zadetkov, 41 podaj), drugi je Alex Iafallo s 43 točkami.

"Zadovoljivo. Vem, da lahko igram še boljši hokej, vem, da lahko naberem še več točk. Upajmo, da bo to prišlo v naslednji sezoni. Če pa pogledam za nazaj, sem bil zdrav. Nekaj manjših poškodb je bilo, a zamudil nisem nobene tekme, kar je zelo zadovoljivo. To je lepa popotnica za naprej," o osebnem prispevku razmišlja Gorenjec, ki ga zadnja pogodba na klub iz mesta angelov veže do konca sezone 2023/24.

Upa, da za vedno ostane Kralj

V prihajajočem tekmovalnem obdobju ne bo več povsem zaščiten igralec, kot je bil v prvih štirih letih pogodbe, kar teoretično pomeni, da bi se njegova era pri LA Kings lahko končala.

V prihodnji sezoni ne bo več popolnoma zaščiten. Kralji bi ga lahko ponudili drugim moštvom, a bo sam določil, med katerimi sedmimi bi potencialno lahko izbirali. Foto: Reuters

"Če sem odkrit, o tem še nisem veliko razmišljal. Dejstvo je, da nisem več zaščiten, lahko me zamenjajo. A imam toliko glasu pri tem, da lahko sam izberem sedem ekip, kamor me lahko zamenjajo. Na neki način imam tudi jaz nekaj moči glede tega. A kot sem povedal že nekajkrat, upam, da to tega ne bo prišlo in da bom ostal v Los Angelesu do konca svojih dni," si Kopitar, ki je zadnjem desetletju in pol postal zaščitni znak kalifornijske franšize, želi, da bi vso kariero preživel v dresu Kraljev.

