Alcaraz proti Nemcu, kaj lahko naredi brazilski najstnik?

V moškem delu Wimbledona so na sporedu obračuni tretjega kroga. Ben Shelton je v petek napredoval v treh nizih, Marton Fucsovich je v petih izločil Gaela Monfilsa. Na osrednjem igrišču bo igral tudi Carlos Alcaraz, eden glavnih favoritov za zmago.

Carlos Alcaraz se je v prvem krogu moral precej namučiti, da je premagal italijanskega veterana Fabia Fogninija, medtem ko se je v drugem krogu sprehodil do zmage. Tokrat mu bo nasproti stal Nemec Jan-Lennard Struff, trenutno 125. igralec sveta. Igralca se dobro poznata, saj sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je 3:1 za Španca.

Leta 2022 sta se pomerila tudi na sveti travi. Dvoboj je trajal pet nizov, a ga je na koncu dobil Alcaraz. Kako bo danes?

Vse več oči je uprtih v mladega šele 18-letnega Brazilca Joaa Fonseco. To poletje prvič igra v glavnem žrebu in je najmlajši igralec po letu 2011, ki se je uvrstil v tretji krog Wimbledona. Tokrat ga čaka Čilenec Nicolas Jarry, ki se je na turnir uvrstil skozi kvalifikacije. Zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.

V mladinski konkurenci je Luka Talan Lopatič izgubil na zadnji stopnički kvalifikacij in tako ne bo nastopil v glavnem delu kot na Roland Garrosu. Zato pa bo svoj debi dočakal vrstnik Žiga Šeško, ki bo prvi krog odigral v soboto.