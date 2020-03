V ZDA brez športnih dogodkov vsaj do 8. maja?

Ameriški Center za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC) je v nedeljo izdal priporočilo, naj se vsi športni dogodki v ZDA in vsa druga večja zbiranja onkraj luže naslednjih osem tednov odpovejo. "Velika zbiranja ljudi na športnih prireditvah in drugih dogodkih lahko pripomorejo k lažjemu širjenju novega koronavirusa," so zapisali pri CDC.