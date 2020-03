Svet se ustavlja, oni pa ... #video

Kljub številnim pozivom, naj odpovejo ali prestavijo tradicionalni Bath Half Marathon, je ob 11. uri po lokalnem času več tisoč tekačev zavzelo ulice deževnega angleškega mesta Bath. "Prepozno je, da dogodek odpovemo, več tisoč ljudi bi se kljub odpovedi pojavilo na startu in teklo," so sporočili organizatorji in ob tem dodali, da se je vsak lahko svobodno odločil, ali bo prišel. Po pisanju britanskih medijev naj bi se teka udeležilo dobrih šest tisoč tekačev, prijavljenih je bilo 15 tisoč.

Večina sveta se ustavlja, nekatere države so v karanteni ali tik pred njo, zapirajo se restavracije in trgovine, ponekod prepovedujejo množična zbiranja, priporočajo druženje le z najbližjimi in sprejemajo druge ukrepe, ki bi pripomogli k zajezitvi širjenja koronavirusa, na jugozahodu Anglije pa se zdi, da strahu pred novim virusom še niso vzeli resno.

Po zadnjih podatkih se je v Veliki Britaniji s koronavirusom okužilo 1.140 ljudi, 21 jih je umrlo.

Tako so v nedeljo kljub številnim kritikam in pozivom javnosti pa tudi lokalne politike izvedli Bath Half Marathon, na katerem vsako leto zberejo veliko denarja za dobrodelne namene. Veliko udeležencev tradicionalni tekaški praznik vse od leta 1981 izkoristi za pripravo na enega največjih maratonov na svetu, londonski. Organizatorji slednjega so že ukrepali in prireditev, načrtovano za 26. april, prestavili na 4. oktober.

Organizatorji so ocenili, da je možnost okužbe zaradi prireditve na prostem majhna. Foto: Reuters

Lokalna političarka, poslanka parlamenta Združenega kraljestva Wera Benedicta Hobhouse, je odgovorne za izvedbo polmaratona pozvala, naj ga odpovedo, "saj preprosto ni vredno tveganja". Prireditelji niso sledili temu pozivu, kot tudi ne tistim, ogorčene javnosti.

"Prepozno je za odpoved. Tudi če bi odpovedali, bi več tisoč tekačev kljub temu želelo teči." Foto: Reuters

V Veliki Britaniji so odpovedali, začasno ustavili ali prestavili večje število športnih in kulturnih dogodkov, niso pa še izdali prepovedi množičnega zbiranja. To naj bi naredili v začetku prihajajočega tedna.

"Po tehtnem razmisleku in posvetovanju smo se odločili, da Bath Half Marathon izpeljemo. Pozorno spremljamo položaj in razvoj dogajanja in se posvetujemo s svojimi partnerji. Tako smo se odločili, saj je, glede na včerajšnje nacionalne nasvete, možnost okužbe na dogodkih na prostem, kot je Bath Half Marathon, majhna. Prav tako trenutno še ni omejitev dogodkov z množično udeležbo," so v soboto zapisali na uradni spletni strani.

Tek ima dobrodelno noto, vsako leto v okviru prireditve zberejo veliko denarja. Foto: Reuters

Dodali so še, da je "prepozno za odpoved, saj je že vse pripravljeno na dogodek (infrastruktura), pa tudi tekači so že v mestu. Tudi če bi vse skupaj odpovedali, bi se več tisoč tekačev še vedno znašlo na startu in teklo."

Od leta 1981 je Bath Half Marathon odpadel le enkrat. Pred dvema letoma je organizatorje ustavil sneg, koronavirus jih ni uspel.

Tekače je ob progi spremljajo večje število gledalcev. Foto: Reuters

Ob tem so zapisali še, da se vsak svobodno odloča, ali se bo prireditve udeležil, ali ne. Po pisanju nekaterih britanskih medijev naj bi se teka ob 11. uri po lokalnem času udeležilo dobrih šest tisoč tekačev. Na prireditev je bilo prijavljenih 15 tisoč ljudi.

Kot kažejo posnetki na družbenih omrežjih, jih ni bilo malo, ki so dogajanje spremljali ob progi.

⁦Just seen this video; few actually watching the Bath Half Marathon compared to previous years; even so, I’m surprised it’s happened🤷🏻‍♂️ Irresponsible! ⁦@WeLoveBath⁩ #coronavirusuk ⁦@BanesCAB⁩ pic.twitter.com/bitMzr7TLR — Paul Carr (@pcarrcomposer) March 15, 2020

Not only is Bath Half Marathon on, but one spectator is trying to hand out unwrapped sweets FROM HER HAND for passing runners

SERIOUSLY YOU MIGHT AS WELL LICK THEM pic.twitter.com/jkag5Cu7Cq — Eve Betts (@EveBetts) March 15, 2020

Direktor tekmovanja Andrew Taylor je danes za skynews dejal, da je največja zdravstvena težava Britancev prekomerna teža in da je možnost okužbe tekačev s koronavirusom majhna, saj prireditev poteka na prostem.



Preberite še: