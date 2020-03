Fisa do konca maja prestavila vse veslaške preizkušnje

Mednarodna veslaška zveza (Fisa) je zavoljo pandemije koronavirusa do konca maja prestavila vsa tekmovanja pod njenim okriljem. V tem času bi morale biti na sporedu tri tekme za svetovni pokal in kvalifikacije za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu.

Odpovedane so vse tri tekme za svetovni pokal v italijanskih mestih Sabaudia (med 10. in 12. aprilom) in Varese (med 1. in 3. majem) ter švicarskem Luzernu (med 22. in 24. majem).

Rdeče jezero v Luzernu bi moralo biti med 17. in 19. majem prizorišče zadnjega kvalifikacijskega sita za nastop na olimpijskih igrah, ki so v japonski prestolnici na programu med 24. julijem in 9. avgustom.