Robert Golob prvič pokazal svojega sina, skupaj sta veslala po Ljubljanici #foto

Predsednik vlade Robert Golob se je pretekli konec tedna s sinom Markusom v Ljubljani udeležil dobrodelne veslaške prireditve. Dogodek so organizirali Kajakaška zveza Slovenije, Kajak Kanu Klub Ljubljana in društvo Hiša sonca.

Robert Golob se je s sinom Markusom, ki ga je prvič objavil na družbenih omrežjih in pokazal javnosti, udeležil dogodka, na katerem sta zaveslala v dvojcu in bila videti precej športno razpoložena. Nekateri tekmovalci so veslali sami, drugi v dvoje, našel pa se je tudi kanu, v katerem je bilo več veslačev.

Predsednik vlade Golob je za Slovenske novice povedal, da so bili glavni razlogi za udeležbo dober namen, odlično vreme in še boljša družba. "Markus obiskuje šolo s posebnim razvojnim programom in se odlično počuti na vodi, v vodi in obožuje tudi kajak. Najin cilj je preveslati en krog in tako simbolno zaključiti ta čudoviti dogodek," je na dogodku za omenjeni portal še spregovoril Golob.

Golobov sin Markus je po veslanju na Ljubljanici najuspešnejšim udeležencem kasneje v vlogi podeljevalca tudi razdelil nagrade.

Dogodek je potekal enajstič, skupno 166 tekmovalcev pa je v petek in soboto preveslalo več kot 2.563 kilometrov oziroma 466 krogov. Najuspešnejša in najbolj vzdržljiva je bila Eva Ferjan, ki je premagala še krog več kot lani, obenem pa izenačila rekord prireditve. Ferjan je preveslala 31 krogov po Ljubljanici oziroma dobrih 170 kilometrov.

Društvo Downov sindrom Slovenije je letos prejelo zbrana sredstva z dogodka, na fotografiji v črtasti majici sin Roberta Goloba Markus. Foto: Dejan Javornik

"Na krožni progi med Livado in zapornicami pri Ambroževem trgu, ki je dolga pet kilometrov in pol, se je letos preizkusilo več kot 160 udeležencev, ki so skupaj preveslali prek 2.500 kilometrov, kar je še posebej pomembno z vidika tokratne dobrodelne prireditve. Adria Kombi in Elektro Ljubljana sta se namreč zavezala, da bosta za vsak preveslani kilometer donirala še dodatna sredstva," so napisali pri Kajakaški zvezi Slovenije.

Kot so zapisali pri Kajakaški zvezi Slovenije, je letošnji izkupiček iz donacij in sponzorstva namenjen društvu Downov sindrom Slovenija in njihovim programom učenja in podpore za zaposlitev v običajnih delovnih okoljih. "Društvo Downov sindrom Slovenija si z izvedbo svojih programov želi sooblikovati takšne pogoje za življenje otrok in odraslih z Downovim sindromom, ki bodo vključujoči, aktivni in ki bodo osmišljali njihovo življenje. S tem namenom so bili člani društva vključeni tudi v sodelovanje pri izvedbi evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu," so še zapisali.

