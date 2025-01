Nekdanji slovenski selektor v veslanju Dušan Jurše je z letom 2025 postal selektor hrvaške reprezentance. V domačem Mariboru je izpolnil vse pogoje za upokojitev in zamenjal ga je Jaka Čas, Jurše pa je po premisleku sprejel izziv in vodenje reprezentance južnih sosedov.

"Sprva nisem imel namena nadaljevati kariere na nekem drugem področju. A ko sem prejel vabilo hrvaške zveze, sem kar nekaj časa razmišljal, nato smo prišli tako daleč, da me je zanimalo in prevzel sem nalogo," je za medije povedal Jurše.

Jurše je pred velikim izzivom. Ekipo je prevzel do olimpijskih iger 2028 in naj bi poskrbel za zamenjavo generacije, ko se bodo umaknili nosilci olimpijskih kolajn, skifist Damir Martin in bratski dvojec Martin Valent Sinković.

Jurše obljublja, da bo, če mu bo to dopuščal čas in če bodo prišla vprašanja, za pomoč in nasvete še vedno na voljo tudi veslačem matičnih Dravskih elektrarn Maribora. V klubu je vzgojil vrsto reprezentantov, med katerimi sta najbolj izstopala olimpijca Rok Kolander in Matej Prelog.

Slovenski selektor ostaja Jan Ilar.