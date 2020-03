Jubilejni maraton v Radencih začasno ustavil prijave

V luči trenutne epidemiološke situacije so organizatorji začasno ustavili prijave na jubilejni 40. Maraton treh src v Radencih. Usoda letošnje preizkušnje, ki je v zgodovino zapisan kot maraton z najdaljšo neprekinjeno tradicijo v regiji jugovzhodne Evrope, še ni dokončno znana, so sporočili prireditelji tega maratona.

Tik pred praznovanjem okroglega 40. jubileja prireditve, ki je bilo načrtovano v soboto, 16. maja, so namreč v veljavi zaostreni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Organizatorji razumejo resnost situacije, ki jo budno spremljajo in skladno z razvojem dogodkov pripravljajo različne scenarije.

"Letos so bile priprave še posebej intenzivne, saj v tem letu praznujemo častitljivo 40. obletnico. Tako dolga, neprekinjena tradicija je unikum v naši regiji, in je pomemben del športne zgodovine na naših tleh. Tik pred pojavom koronavirusa smo že izmerili novi progi maratona in polmaratona ter zastavili posebej bogat spremljevalni program, z Atletsko zvezo Slovenije smo tudi sprejeli dogovor o državnem prvenstvu na 42 kilometrov," je dejal Marko Pintarič, sekretar organizacijskega odbora Maratona treh src.

Zavedajo se resnosti nastale situacije

Boštjan Gerlec je predsednik organizacijskega odbora Maratona treh src. Foto: Vid Ponikvar Kljub doslej vloženemu trudu in finančnim sredstvom pa organizatorji zdravje športnikov, obiskovalcev in prebivalcev lokalne skupnosti postavljajo na prvo mesto. Zato bodo pozorno spremljali razvoj dogodkov in sledili vsem priporočilom institucij. V tem trenutku so se odločili ustaviti zbiranje prijav in plačil, saj se zavedajo resnosti nastale situacije, kljub temu, da končne odločitve o odpovedi še niso sprejeli.

O vseh morebitnih spremembah bodo udeležence pravočasno obveščali in jim v primeru odpovedi tudi ponudili možnosti vračila denarja ali koriščenja startnine na naslednjem dogodku.

"Poudariti je potrebno tudi, da Maraton treh src že dolga leta sloni na podpori prostovoljcev iz lokalnega okolja. Letos se jih je vključilo že skoraj 1000. Zato se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so v prireditev vložili nešteto ur in ogromno energije, saj organizacija take prireditve v Radencih poteka praktično že od zaključka lanskega maratona," je povedal predsednik organizacijskega odbora Boštjan Gerlec.

Aktualne informacije o Maratonu treh src so dostopne na www.maraton-radenci.si.