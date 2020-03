Sedem članov Sampdorie pozitivnih na testu za koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar sedem članov italijanske prvoligaške nogometne ekipe Sampdorie je bilo pozitivnih na testu za koronavirus. Zadnji nogometaš na tovrstnem seznamu moštva iz Genove, kjer je med letoma 1989 in 1994 igral nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, je Poljak Bartosz Bereszynski.

Pred Poljakom so se z novim virusom okužili Italijana Manolo Giabbiadini in Antonino La Gumina, Gambijec Omar Colley, Šved Albin Ekdal, Norvežan Morten Thorsby in klubski zdravnik Amedeo Baldari.

Prvi nogometaš, ki je bil na Apeninskem polotoku pozitiven na novi koronavirus, je bil branilec Juventusa Daniele Rugani. Novico o tem je v sredo zvečer potrdil sloviti klub iz Torina, skupno pa je okuženih deset nogometašev serije A.

Poleg Ruganija in šestih igralcev Sampdorie še trije igralci Fiorentine: Italijan Patrick Cutrone, Argentinec German Pezzella in Srb Dušan Vlahović.

