Pahor po izbruhu koronavirusa sporoča, da se bodo čudoviti časi vrnili #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik države Borut Pahor v času, ko Slovenijo pesti izbruh koronavirusa, ki je dodobra ohromil njeno javno življenje, preko svojega Instagram profila sporoča, da se bodo čudoviti časi vrnili in da misli na svoje državljane.

Predsednik države Borut Pahor je na svojem Instagram profilu zapisal, da pogreša prireditve, kjer se lahko srečuje, rokuje in objema s slovenskimi državljani.

Moramo si pomagati

Ker je vlada v preteklih dneh sprejela niz nujnih ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa in odpovedala vse javne prireditve, srečanja in udejstvovanja na prostem, je urnik predsednika Pahorja te dni bolj okrnjen.

Sicer pa se je Pahor prvič po izbruhu koronavirusa v Sloveniji oglasil pred nekaj dnevi. V svojem nagovoru je pojasnil, da se je Slovenija znašla v položaju, kjer smo njeni državljani še bolj odvisni drug od drugega in si maramo zato tudi pomagati. Najbolj pa si bomo, po njegovih besedah, pomagali tako, da bomo dosledno spoštovali navodila in priporočila. Kot je dodal, vsi pristojni opravljajo zelo zahtevno delo po svojih najboljših močeh. "Naše posebno spoštovanje gre ljudem, ki zagotavljajo, da življenje v teh popolnoma posebnih in spremenjenih okoliščinah vseeno poteka kolikor toliko normalno," je dodal.

"Odgovornost do sebe in občutek za skupnost sta zdaj odločilnega pomena. Kot vaš predsednik vas poznam dovolj, da iskreno pravim – težko bo, morda bo celo zelo težko, a skupaj nam bo uspelo. Srečno, Slovenija. In sreča je na strani pogumnih," je Pahor med drugim še dejal v nagovoru.