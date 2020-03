Hala Tivoli se je spremenila v gradbišče #foto #video

V Hali Tivoli je v zadnjih dneh precej glasno, gradbišče bo tam še nekaj časa. Notranjost ljubljanskega hokejskega hrama dobiva novo podobo (popravke v slačilnicah, na in ob ledeni ploskvi, semaforju ...), ki jo je na ogled želel postaviti tudi na predvidenem spomladanskem hokejskem svetovnem prvenstvu drugega razreda (med 27. aprilom in 3. majem), a je ta pod velikim vprašajem .

Vodja Hale Tivoli Zoran Lubej o prenovi dvorane:

Če vas je v zadnjih dneh zaneslo mimo dvorane ali parka Tivoli, ste najverjetneje opazili delovne stroje. Že pred meseci je izginil Lumpi park, ki je zadnja leta razveseljeval otroke, pozimi tudi z zunanjim drsališčem. Na tem mestu naj bi v prihodnosti stala še ena pokrita ledena ploskev, na kateri naj bi mlajše selekcije Olimpije igrale tudi tekme, člani bi jo med drugim lahko izkoriščali za treninge, namenjena pa bi bila tudi rekreativcem.

Hala Tivoli, ki športne in kulturne dogodke gosti od leta 1965, se je spremenila v gradbišče. Foto: Vid Ponikvar

Vložek za prihodnost

"Ko smo se odločali o prizorišču svetovnega prvenstva, smo ugotovili, da s Stožicami dolgoročno ne bi ničesar pridobili. Stožice tudi nikoli ne bodo hokejska dvorana, saj se ne vidi dobro na led. Že sama postavitev ledene ploskve tam in ureditev bi stali 300 tisoč evrov, po 14 dneh pa ledu ne bi bilo več. S tem denarjem pa je mogoče v Tivoliju kar nekaj prenoviti. Župan nam je šel na roko in odobril sredstva. To, da se bodo v Tivoliju po 40 letih prenovile slačilnice, da bosta postavljena nova ograda in semafor, da bo nastala dodatna ledena ploskev, pod platojem pa slačilnice za drsališče, ki se bo v poznejši fazi pokrilo, je res velik uspeh. To bo ostalo za prihodnost in verjamem, da bo pomagalo hokeju," nam je novembra generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec pojasnil, kako je prišlo do zelene luči projektu, ki ga financira Mestna občina Ljubljana (MOL) in na katerem se v zadnjih dneh pospešeno dela.

"To, da se bodo v Tivoliju po 40 letih prenovile slačilnice, da bosta nova ograda in semafor, da bo nastala dodatna ledena ploskev, je odlično, je velik vložek za prihodnost," pravi generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Foto: Vid Ponikvar

O prenovi so se fotografske oči našega medija prepričale sredi tedna, ko je v Tivoliju, ki ga je načel zob časa, mrgolelo delavcev. Tako je bilo tudi v petek, ko je vodja Hale Tivoli Zoran Lubej potrdil, da še naprej trdo delajo.

Prve popravke so doživele slačilnice. Foto: Vid Ponikvar

Ograda, slačilnice, semafor, nekoč naj bi stala tudi dodatna ledena ploskev

Hokejsko domovanje članske in mlajših selekcij Olimpije bo dočakalo prenovljene slačilnice, nov semafor, ki bo na sredini igrišča, novo ogrado. "Vse skupaj bo po predpisih Mednarodne hokejske zveze (IIHF)," poudarja Kontrec. Dela v slačilnicah so stekla že pred tednoma, ledu ni več, na vrsto prihaja ograda ...

Projekt obnove financira Mestna občina Ljubljana. Foto: Vid Ponikvar "V dvorani so že stopili led, počasi bodo zamenjali ogrado, slačilnice so, po mojem mnenju, kolikor sem videl, šle po načrtu. Kar nekaj je bilo že narejenega. Dvorana bo pripravljena do takrat, kot naj bi bila," pravi Kontrec in dodaja, da je bil skrajni rok ureditve dvorane konec marca: "Če se bo svetovno prvenstvo prestavilo, bo malo manj kaotično stanje, so pa roki postavljeni, vsi so jih sprejeli."

Ledu v Tivoliju trenutno ni. Foto: Vid Ponikvar Skrajni rok za prenovo je bil, dolgo pred začetkom epidemije koronavirusa, postavljen na konec marca. Foto: Vid Ponikvar

Na spodnjem delu, kjer je v preteklosti stal Lumpi park, naj bi nekoč zrasla nova ledena ploskev, pod njo pa dve večji slačilnici. Zamisel je bila, da zdajšnjo ogrado uporabijo na spodnjem drsališču, za katero je bilo predvideno, da bo pokrito. Na spodnjem drsališču naj bi v prihodnje mlajše selekcije igrale tekme, članska HK SŽ Olimpija bi tam lahko opravljala treninge, odprto bi bilo tudi za rekreativce.

Foto: Vid Ponikvar

Svetovno prvenstvo pod vprašajem Hala Tivoli bi morala med 27. aprilom in 3. majem gostiti svetovno prvenstvo divizije I, skupine A za moške, a je zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa to pod velikim vprašajem. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je v zadnjih dneh odpovedala skoraj vsa za letos predvidena hokejska prvenstva. O usodi ljubljanskega prvenstva bodo razpravljali v torek. Sportal Nove odpovedi svetovnih prvenstev. V torek rdeča luč za Tivoli?

Da bi bil Tivoli kljub svoji starosti primeren za tekme na najvišji ravni

"Sama posodobitev nam bo omogočala, da po dolgih letih dvorano pripravimo za največja tekmovanja in dobimo neko osvežitev, da bo dvorana kljub svoji starosti primerna za tekmovanja na najvišjih ravneh," o prenovi hale, ki je leta 2015 praznovala abrahama, pravi Lubej.

Sredini fotoutrinki prenove Hale Tivoli:

Ob ledeni ploskvi bo stala nova ograda, nov bo tudi semafor. Namesto stranskih bo na sredini kocka. Foto: Vid Ponikvar

Želijo si, da bi Tivoli kljub svoji starosti lahko gostil tekmovanja na najvišji ravni. Foto: Vid Ponikvar

Hokejisti Olimpije so se zaradi prenove preselili v Zalog, a so v želji po zajezitvi širjenja koronavirusa tekmovanja ustavili in odpovedali, podobno je s treningi. Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar