Otroškega parka ni več, dela tudi v dvorani: kaj se dogaja v Tivoliju? #video

Ljubljanska hokejska dvorana Hala Tivoli bo prihodnje leto prizorišče svetovnega prvenstva divizije I, na katerem si bo slovenska reprezentanca v konkurenci Francije, Avstrije, Južne Koreje, Madžarske in Romunije spet poskušala priboriti mesto med elito svetovnega hokeja, Mestna občina Ljubljana pa je zato že začela obnovo dvorane, ki močno kaže svoja častitljiva leta. Poizvedeli smo, kaj prenavljajo, do kdaj bodo dela končana ter ali bodo motila okoliške stanovalce in športnike, ki domujejo v njej.

Številni Ljubljančani so že opazili, da se pred Halo Tivoli oziroma v parku Tivoli pod njo nekaj dogaja. Izginil je že Lumpi park, ki je zadnja leta razveseljeval otroke, pozimi tudi z zunanjim drsališčem, zdaj pa se je preselil v Savsko naselje. Predvideno je, da bo na tem mestu v prihodnosti stala še ena pokrita ledena ploskev, na kateri naj bi mlajše selekcije Olimpije igrale tudi tekme, člani bi jo med drugim lahko izkoriščali za treninge, namenjena pa bi bila tudi rekreativcem.

Prenovo bo pred prihajajočim svetovnim hokejskim prvenstvom drugega razreda (od 27. aprila do 3. maja 2020 bo potekalo v Tivoliju) doživela tudi ljubljanska hokejska dvorana Tivoli. Za podrobnosti o dogajanju pred Tivolijem in v njem smo se obrnili na Mestno občino Ljubljana (MOL), ki financira projekt, gostiteljico prvenstva Hokejsko zvezo Slovenijo (HZS) in klub HK SŽ Olimpija, ki domuje pod Rožnikom.

Lumpi park je že izginil. Na tem mestu bo med svetovnim prvenstvom navijaška cona, pozneje pa je predvideno, da bo tu stala pokrita ledena ploskev. Foto: MaPa

"Na ploščadi pred Tivolijem je najemniku potekla pogodba, zato mora vso infrastrukturo z nje umakniti. V JZ Šport Ljubljana bomo še letos zaradi potreb svetovnega prvenstva v hokeju 2020 začeli obnovo slačilnic, ograje drsališča (bande) in semaforjev v Hali Tivoli. Plato pod dvorano bo namenjen športnim aktivnostim," so nam pojasnili na MOL.

O denarju še ne morejo govoriti

Projekt polepšanja ljubljanske dvorane za prvenstvo divizije I bo predvidoma končan do 31. marca prihodnje leto, še pravijo na mestni občini, glede stroškov obnove pa za zdaj še ne morejo postreči s konkretno številko: "Znesek prenove še ni znan. Trenutno je v pripravi popis obnovitvenih del za garderobe, ograjo drsališča (bando) in semaforje. Projektantska ocena investicije bo znana po končanem popisu."

Dvorana naj bi bila v času gradbenih del odprta, športniki, ki jo uporabljajo, se bodo sicer morali malo prilagoditi, na življenje preostalih, okoliških prebivalcev in ljudi, ki obiskujejo ta del parka Tivoli ali se dnevno vozijo mimo tega območja, pa dela ne bodo vplivala. "Skladno s trenutnimi načrti gradbena dela ne bodo vplivala na vsakodnevno življenje Ljubljančanov, ki živijo v okolici ali delajo v Hali Tivoli, saj bodo potekala le znotraj dvorane," pravijo na MOL.

Obnove bodo deležne slačilnice. Foto: Vid Ponikvar

Kaj ima MOL še v načrtu? Prenova dvorane Tivoli je del nenehnega obnavljanja ljubljanske športne infrastrukture. In česa vsega se nameravajo lotiti? "V prihodnjem investicijskem ciklusu je predvidena izgradnja kopališča Vevče, atletskega centra Ljubljana, olimpijskega bazena Ilirija, ledene dvorane za curling."

S Stožicami dolgoročno ne bi pridobili nič

To, da se bodo v Tivoliju po 40 letih prenovile slačilnice, da bosta nova ograda in semafor, da bo nastala dodatna ledena ploskev, pod platojem pa slačilnice za drsališče, ki se bo v poznejši fazi pokrilo, je res velik uspeh," meni generalni sekretar HZS. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Več podrobnosti o projektu nam je zaupal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, zadovoljen, da bo Tivoli po dolgih letih dočakal nekatere spremembe.

"Ko smo se odločali o prizorišču svetovnega prvenstva, smo ugotovili, da s Stožicami dolgoročno ne bi nič pridobili. Stožice tudi nikoli ne bodo hokejska dvorana, saj se ne vidi dobro na led. Že sama postavitev ledene ploskve tam in ureditev bi stali 300 tisoč evrov, po 14 dneh pa ledu ne bi bilo več. Se da pa s tem denarjem v Tivoliju kar nekaj prenoviti. Župan nam je šel na roko in odobril sredstva. To, da se bodo v Tivoliju po 40 letih prenovile slačilnice, da bosta nova ograda in semafor, da bo nastala dodatna ledena ploskev, pod platojem pa slačilnice za drsališče, ki se bo v poznejši fazi pokrilo, je res velik uspeh. To bo ostalo za prihodnost in verjamem, da bo pomagalo hokeju," razlaga Kontrec.

Nova ograda, slačilnice, semafor, dodatna ledena ploskev Zdajšnja hokejska dvorana bo dočakala šest prenovljenih slačilnic, nov semafor, ki bo na sredini igrišča, novo ogrado. Vse skupaj bo po predpisih Mednarodne hokejske zveze (IIHF), poudarja naš sogovornik. Na spodnjem delu, kjer je nekoč stal Lumpi park, bo zrasla nova ledena ploskev, pod njo pa dve večji slačilnici. Po Kontrečevih besedah bodo zdajšnjo ogrado uporabili na spodnjem drsališču, za katero je predvideno, da bo pokrito. Na spodnjem drsališču naj bi v prihodnje mlajše selekcije igrale tekme, članska bi tam lahko opravljala treninge, odprto bi bilo tudi za rekreativce. "Skladno s trenutnimi načrti gradbena dela ne bodo vplivala na vsakodnevno življenje Ljubljančanov, ki živijo v okolici ali delajo v Hali Tivoli, saj bodo potekala le znotraj dvorane," pravijo na MOL. Foto: Vid Ponikvar

Med prvenstvom navijaška cona, nato sledenje trendom z dvema dvoranama

Če naj bi bila dela v hokejski dvorani končana do aprila prihodnje leto, bo na dodatno ledeno ploskev treba počakati dlje. Časovnica zgraditev te uradno ni določena, je pa že zdaj jasno, da bo v času svetovnega prvenstva na tem mestu navijaška cona in da bo pred zgraditvijo novega drsališča ob financah treba pridobiti dodatna naravovarstvena dovoljenja (zaradi zaščitenih vrst dreves).

"Menim, da je projekt dober, sploh za razvoj hokeja, je pa res, da smo se precej pozno začeli dogovarjati, saj bi bilo to precej lažje narediti čez poletje. Klubu (HK SŽ Olimpija, op. a.) verjetno predstavlja malo večjo težavo, saj bodo imeli nekoliko oviran program, a menim, da je dolgoročno vredno. Dolgo časa v Tivoliju večjih posegov ni bilo, zdaj pa bomo to izkoristili, da bo tudi klubu nekaj ostalo. Ko sem se sam začenjal ukvarjati s hokejem, je tam že stala ledena ploskev, a je bila na prostem, to pa bi sčasoma zaprli in sledili trendom po dveh notranjih dvoranah. Eni za trening in eni za igranje," razmišlja Kontrec in dodaja, da so prva dela v dvorani načrtovana med decembrskim reprezentančnim premorom, ograda pa v času februarskega reprezentančnega premora.

Vse je sicer odvisno od razpisov, a generalni sekretar upa, da bodo dela opravljena v želenem času in da se vse skupaj ne bi zavleklo predaleč v april.

"Dolgo časa v Tivoliju večjih posegov ni bilo, zdaj pa bomo to izkoristili, da bo tudi klubu nekaj ostalo." Foto: Vid Ponikvar

Olimpijo čaka usklajevanje

Slovenska in preostale reprezentance SP divizije I (Avstrija, Francija, Južna Koreja, Madžarska, Romunija) zaradi prenove tako naj ne bi imele težav. Po načrtih bi moral biti Tivoli namreč preurejen že v začetku aprila, pa tudi priprave ne bodo potekale v Ljubljani, pač pa na Bledu.

Se pa prilagajanjem skoraj zagotovo ne bo uspelo izogniti Olimpiji. "Če bo državno prvenstvo zelo pozno oziroma če bo Olimpija v Alpski ligi, kot lani, šla do finala, se bo treba malo prilagajati. Upam, da ne, ampak lahko se zgodi, da se bo morala," v prihodnost pogleduje Kontrec, a hkrati opomni, da se bodo s tem projektom pogoji za hokej v Ljubljani izboljšali.

O prenovi dvorane in prilagoditvah, ki jih bo najverjetneje ta zahtevala, smo povprašali tudi HK SŽ Olimpija in prejeli spodnji odgovor.

"V našem klubu smo zelo zadovoljni, da bo Tivoli doživel prenovo. V klubu namreč vlagamo veliko energije v lastni kader in razvoj, naša vizija je postati vodilni hokejski center v regiji, pri tem pa je zelo pomembna infrastruktura. In prenova Tivolija je bila vseskozi tudi naša velika želja.

Zavedamo se, da nas čaka kar nekaj usklajevanja športnega dela s prenovitvenimi deli. Preučili smo urnike, tako mlajših selekcij kot članske ekipe, in se bomo kar se da prilagodili, da bo vse potekalo čim bolj optimalno za vse."

