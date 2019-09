IIHF prižgala zeleno luč: risi se vračajo v Tivoli!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo prihodnje leto na svetovnem prvenstvu deležna prednosti domačega ledu in glasne podpore navijačev, saj bo tekmovanje potekalo v Ljubljani. Udeleženci kongresa Mednarodne hokejske zveze (IIHF) so potrdili, da bo prvenstvo v slovenski prestolnici potekalo v dvorani Tivoli, ki bo doživela posodobitev, in ne v Stožicah, kot so sprva predvideli na slovenski krovni hokejski organizaciji.

Hokejska zveza Slovenije je na polletnem kongresu Mednarodne hokejske zveze, ki je bil pretekli teden v Rimu, uradno predstavila logotipa svetovnega prvenstva divizije I-A v Ljubljani in olimpijskih predkvalifikacij skupine G na Jesenicah.

Ris v ospredju

Na Jesenicah bodo prihodnje leto potekale predolimpijske kvalifikacije. Foto: HZS Krovna hokejska zveza v Sloveniji sporoča, da je osnovni motiv obeh logotipov ris. Ris je simbol slovenskih hokejskih reprezentanc že vse od sezone 2001/2002, ko je slovenska članska izbrana vrsta prvič v zgodovini samostojne države zaigrala v elitni diviziji svetovnega hokeja. Risa v logotipu svetovnega prvenstva krasijo tri zvezde iz grba Republike Slovenije, medtem ko med zobmi drži pak, na katerem je simboliziran najvišji slovenski vrh.

Svetovno prvenstvo bo od 27. aprila do 3. maja 2020 v ljubljanski Hali Tivoli, kar je teden pozneje od želja HZS, pri kateri so upali, da bo prvenstvo pod streho do prvomajskih praznikov. Slovenci se bodo pod taktirko novega selektorja Matjaža Kopitarja borili za vrnitev med svetovno hokejsko elito.

Dvorana v ljubljanskem Tivoliju, ki je do zdaj gostila devet hokejskih prvenstev IIHF, bo, po zadnji prenovi leta 2000, za tokratni turnir doživela novo posodobitev (poskrbeli bodo za obnovo slačilnic, napovedana je gradnja dodatne ledene ploskve), s katero bodo tudi po koncu tekmovanja izboljšani pogoji za hokej v Tivoliju.

Prav zadnje je, poleg finančnih razlogov, eden izmed osrednjih argumentov za odločitev HZS, da prvenstvo priredi na tivolskem ledu. Sprva so želeli prvenstvo drugega razreda organizirati v Stožicah, kjer je potekalo tudi zadnjič, ko ga je gostila Slovenija, a so pozneje misel na to morali opustiti.

Po desetih letih spet v Tivoliju

Predsednik HZS Matjaž Rakovec je prepričan, da bo v Tivoliju vladala odlična navijaška atmosfera. Foto: HZS "Svetovno hokejsko prvenstvo se po desetih letih vrača v hram slovenskega hokeja, dvorano Tivoli, kjer je ta dosegel prvi največji uspeh - uvrstitev v elitno divizijo svetovnega hokeja. Neverjetna navijaška atmosfera bo zagotovo največji čar prvenstva. Bližina mestnega jedra glavnega mesta ponuja veliko aktivnosti po hokejskem spektaklu, bližina slovenskih turističnih biserov pa priložnost za zanimive dnevne izlete v času prostih dni," je ob tej priložnosti dejal predsednik HZS Matjaž Rakovec.

Začetek prodaje vstopnic za tekme svetovnega prvenstva je načrtovan v prihodnjih tednih, potem ko bo dokončno določen razpored tekem svetovnega prvenstva.