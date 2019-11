Ljudski vrt čaka na gradbene stroje, direktor NK Maribor opozarja

Največje nogometno tekmovanje, kar jih je kdaj gostila Slovenija, bo na sporedu leta 2021. Takrat bodo na sončni strani Alp igrali največji evropski nogometni upi do 21 let, srečanje ob odprtju spektakla, ki ga bo Slovenija organizirala skupaj s sosedo Madžarsko, pa bo v Ljudskem vrtu. Takšen je načrt, a bo treba do takrat še obnoviti zahodno tribuno in upati, da se javni razpis in obnova ne bosta zavlekla.

Maribor velja za zelo nogometno mesto. Ljubezen med navijači in nogometnim klubom, ki domuje v Ljudskem vrtu in se je večkrat pojavil na elitnem evropskem zemljevidu, je strastna. Maribor je najuspešnejši slovenski klub, državni prvak je postal že 15-krat, poleg rezultatskih ciljev pa se trudi, da bi se čim prej rešilo tudi infrastrukturno vprašanje. Dotrajana in vedno manj funkcionalna zahodna tribuna, ki je spomeniško zaščitena, ne sledi več zahtevam Evropske nogometne zveze.

Po prenovi bi Maribor gostil tudi Kekovo četo

Slovenska članska izbrana vrsta je nazadnje v Ljudskem vrtu igrala leta 2015. Foto: Reuters Postopek za njeno prenovo se je že začel, Mariborčani pa se veselijo dneva, ko bo Ljudski vrt ponudil povsem prenovljeno podobo in bo poleg ''novejših treh tribun'' (južna, severna in zahodna), starih dobro desetletje, v novi podobi zaživela še osrednja z znamenito ločno streho. Ko bo izpolnjen tudi ta pogoj, bi lahko na stadionu pod Kalvarijo po daljšem času zaigrala tudi slovenska članska reprezentanca.

Prvi večji reprezentančni dogodek, ki ga Ljudski vrt namerava gostiti, je evropsko prvenstvo do 21 let. Slovenija ga bo skupaj z Madžarsko gostila leta 2021, krovna zveza pa je nedavno ponosno napovedala, da bo srečanje ob odprtju 9. junija 2021 prav v Ljudskem vrtu.

Mladi upi evropskega nogometa bodo leta 2021 poleg madžarskih zelenic spoznavali še igrišča v Mariboru, Ljubljani, Celju in Kopru, a se poraja pomislek. Bo do takrat že končana prenova zahodne tribune?

Direktor NK Maribor: Če tega roka ne bomo ulovili ...

Otvoritveno srečanje Eura do 21 let bo v Mariboru 6. junija 2021. Foto: Vid Ponikvar Slovenski časnik Večer v današnji izdaji poroča o tem, da je trenutno v teku javno naročilo za izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za prenovo zahodne tribune, ki naj bi se predvidoma končala januarja 2020. Izvaja se pod okriljem Mestne občine Maribor, izvajalec pa bo imel po sklenitvi pogodbo na voljo 400 dni časa, da dokonča obnovo. V proračunu mestne občine je za prenovo zagotovljenih 6,5 milijona evrov, skupna zmogljivost sedišč na zahodni tribuni pa naj bi se zaradi zagotavljanja zahtev Uefe zmanjšala za 766 sedišč.

V mariborskem klubu, najemniku Ljudskega vrta, ki letno za najemnino in energente na leto plača okrog 250 tisoč evrov, opozarjajo na negativne posledice, če bi se časovni načrt za prenovo stadiona izjalovil. Iz vrst državnih prvakov v nogometu sporočajo, da bi morala biti gradbena dela, če bo Ljudski vrt 9. junija hotel svečano odpreti Euro 2021 za nogometaše do 21 let, najpozneje končana do aprila 2021. ''Če tega roka ne bomo ulovili, se bomo osramotili ne samo kot Maribor, ampak tudi kot država,'' je za Večer opozoril direktor NK Maribor Bojan Ban.

Partnerstvo se je ohladilo

Ljudski vrt predstavlja športno srce Maribora. Foto: Vid Ponikvar Mariborski klub je sicer po njegovih besedah v obnovo stadiona vložil že 1,6 milijona evrov in aktivno sodeloval pri načrtovanju naložbe s prejšnjim županom Andrejem Fištravcem, odkar pa je prvi mož mesta Maribor Saša Arsenovič, naj bi se partnerstvo med mestno občino in NK Maribor, športnim ponosom štajerske prestolnice, nekoliko ohladilo.

Mariborčani tako držijo pesti, da se javni razpis in obnova ne bosta zavlekla in da bodo na stadionu, kjer so navijači vijolic pred polovico leta proslavljali 15. državno zvezdico, že kmalu zabrneli gradbeni stroji. Do začetka evropskega prvenstva za mlade nogometaše je le še 568 dni …